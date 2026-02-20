Que horas estreiam os novos episódios de 'Heated Rivalry' na HBO Max hoje?

Os últimos episódios de "Heated Rivalry" chegam nesta sexta-feira, 20, ao catálogo da HBO Max no Brasil.

Uma semana depois do lançamento dos três primeiros capítulos, a plataforma libera os três episódios finais a partir das 5h da manhã (horário de Brasília).

Que horas estreiam os últimos episódios?

Os capítulos que encerram a primeira temporada ficam disponíveis às 5h (horário de Brasília), nesta sexta-feira, 20.

Com isso, todos os seis episódios passam a estar na plataforma.

Onde assistir 'Heated Rivalry' - 'Rivalidade Ardente'?

A série está disponível na HBO Max, responsável pela exibição no Brasil.

Sobre o que é 'Heated Rivalry'?

Baseada nos livros da saga "Game Changers", de Rachel Reid, a produção acompanha Shane Hollander (Hudson Williams) e Ilya Rozanov (Connor Storrie), dois jogadores de hóquei rivais que vivem um relacionamento amoroso secreto.

A história combina romance e drama esportivo, explorando os impactos da relação na carreira e na vida pessoal dos protagonistas ao longo de anos.

Como 'Heated Rivalry' foi criada?

A série foi criada, escrita e dirigida por Jacob Tierney a partir do romance homônimo de Rachel Reid, parte da série literária "Game Changers". A saga de romance LGBT+ é conhecida por seu tom explícito e conquistou jovens leitores.

Tierney conta que a ideia surgiu durante a pandemia, quando "devorou" os livros sem imaginar, a princípio, uma adaptação para a TV.

“Eu pensava: ‘Isso é explícito demais, como colocar isso na televisão?’”, disse Tierney à Variety. A virada veio quando ele percebeu o potencial da história como propriedade intelectual. “Talvez isso seja algo que realmente mova o ponteiro”, afirmou.

O projeto foi levado ao streaming Crave, que abraçou a proposta mesmo diante do conteúdo sexual explícito.

“Todo mundo achou os roteiros incríveis”, afirmou Justin Stockman, vice-presidente de conteúdo da Bell Media, proprietária do serviço. “E alguém disse: ‘É picante! Não há muito disso na TV hoje’”, disse à Variety.

A HBO Max entrou em cena apenas nove dias antes da estreia da série. O serviço de streaming adquiriu os direitos rapidamente e não teve tempo para uma campanha promocional robusta. A aquisição tão rápida de um produto cujo nome, até o momento, não era popular foi um tiro no escuro que acertou em cheio.

A série terá uma segunda temporada?

Sim. Crave e HBO Max anunciaram em 12 de dezembro que "Heated Rivalry" foi renovada para a segunda temporada.

A HBO divulgou a novidade nas redes sociais com um vídeo de Hudson Williams e Connor Storrie e a mensagem: “O jogo não terminou”.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por HBO Max (@hbomax)



Em comunicado divulgado pela Bell Media, controladora do Crave, Jacob Tierney e o produtor executivo Brendan Brady afirmaram que ver a série se tornar um fenômeno internacional é extraordinário. “Ser renovado para uma segunda temporada tão cedo é uma verdadeira honra, e mal podemos esperar para trazer ainda mais daquilo que vocês adoram”, disseram.

Até o momento, não há data de estreia confirmada para a segunda temporada.

Veja o trailer de 'Heated Rivalry - Rivalidade Ardente'