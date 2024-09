Quando estreia a 3ª temporada de 'Heartstopper'? Veja data e trailer

A terceira temporada de "Heartstopper" já tem data de estreia na Netflix: chega à plataforma em outubro. E recebeu na última terça-feira, 17, mais um trailer com Charlie (Joe Locke) e Nick (Kit Connor) em um dia de praia, prestes a enfrentar um novo capítulo na vida e no relacionamento: a intimidade e a distância.

Na nova temporada, Charlie começa a trabalhar mais sua intimidade com Nick e está pronto para dizer que o ama. Quando as férias de verão terminam, o grupo de amigos passa a perceber que o novo ano letivo será mais desafiador do que o anterior, com a escolha e preparação para a entrada no ensino superior — e vai aprofundar e moldar novas amizades e relacionamentos românticos.

O terceiro ano da série recebe ainda novas adições ao elenco: Jonathan Bailey ("Bridgerton"), Hayley Atwell, (“Missão: Impossível – Acerto de Contas Parte Um”) e Eddie Marsan (“Back to Black”).

Veja o trailer da 3ª temporada de 'Heartstopper'

Quando estreia a 3ª temporada de 'Heartstopper'?

A terceira temporada de "Heartstopper" chega à Netflix no dia 3 de outubro.

Sucesso da Netflix

A série estreou no streaming em 2022 e, desde então, a Netflix tem notado os números da produção subirem ano após ano. Baseada nos quadrinhos (HQ) homônimos de Alice Oseman, "Heartstopper" se tornou uma de suas séries originais mais assistidas do streaming: o romance LGBTQIA+ foi visto por mais de 14,5 milhões de horas — e entrou para o top 10 das séries mais assistidas no mundo pela Netflix.

A segunda temporada, que veio em 2023, manteve o título dentro do ranking: estreou em segundo lugar na Netflix, com mais de 6,1 milhões de visualizações.

Quem está no elenco de 'Heartstopper'?

Além de Kit Connor e Joe Locke, compõem o elenco William Gao, Yasmin Finney, Corinna Brown, Kizzy Edgell, Tobie Donovan, Jenny Walser, Rhea Norwood e Leila Khan.

Qual a sinopse da 3ª temporada de 'Heartstopper'?

“Charlie quer declarar seu amor a Nick, que também tem algo importante a dizer. As férias de verão terminam, os meses vão passando, e os amigos começam a perceber que o ano escolar vai trazer alegria, mas também desafios. Conforme vão descobrindo mais um sobre o outro e seus relacionamentos, planejando eventos sociais e festas, e pensando na faculdade, eles também aprendem a contar com as pessoas que amam quando a vida não sai conforme o planejado.