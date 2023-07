Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no final de semana

Entre comédia e suspense, filmes e séries, este final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. No Prime Video, estreia das séries nacionais Negociador e Novela. Já na Netflix, estreia do documentário A Dama do Silêncio: La Mataviejitas, sobre uma série de assassinatos que abalou a polícia mexicana.

Negociador (Prime Video)

Na série, o capitão Gabriel Menck (Malvino Salvador) é um negociador da polícia e integrante do Grupo de Ações Táticas Especiais (GATE). Responsável pelo resgate de reféns na mira de criminosos, Menck resolve situações de crise complexas nas ruas de São Paulo. A produção acompanha o trabalho intenso do capitão no enfrentamento de assaltos que deram errado, sequestros passionais, suicidas armados e rebeliões em presídios – casos imprevisíveis e repletos de dramas humanos e escolhas difíceis, onde só existem dois resultados possíveis: a vida ou a morte.

Menck está voltando ao trabalho, após meses afastado. Depois da morte de sua esposa em um acidente, o negociador teve de lidar com o stress pós-traumático do filho, que ficou mudo por causa do choque da morte de sua mãe. Além da questão familiar, Menck ainda terá de lidar na sua volta com o revanchismo do seu antigo superior Bismark e uma investigação que o colocará como principal suspeito da morte de sua esposa.

Novela (Prime Video)

Novela é uma série produzida pelo Porta dos Fundos e vai contar a história de Isabel (Monica Iozzi), uma roteirista que dedica sua vida para alcançar o posto de autora da novela das nove. Quando a oportunidade chega, ela é traída pelo seu mentor Lauro (Miguel Falabella).

Paraíso (Netflix)

Quanto vale sua vida? Em um futuro não muito distante, um método de transferir tempo de vida de uma pessoa para outra mudou o mundo para sempre e transformou a startup de biotecnologia Aeon em uma empresa bilionária.

Max e Elena têm uma vida quase perfeita. Mas, quando o casal precisa de dinheiro imediato, tudo vira de cabeça para baixo. Para quitar uma dívida inesperada, Elena (Marlene Tanczik) abre mão de 40 anos de vida. Impedidos de ter um futuro juntos, o casal decide reagir. Max (Kostja Ullmann) trabalha na Aeon e faz o que pode tentando recuperar o tempo "vendido" por Elena, mas nada será como antes.

A Dama do Silêncio: La Mataviejitas (Netflix)

No Distrito Federal do México, a década de 2000 começou com uma série de assassinatos que abalou a polícia: mulheres idosas estranguladas em suas próprias casas. O perfil das vítimas deixou a sociedade indignada e atraiu a atenção da mídia como nunca. A promotoria dedicou todos os recursos possíveis para capturar o primeiro serial killer da história do país, descrito por testemunhas como uma pessoa alta, forte e robusta, que se passava por profissional de enfermagem para ganhar a confiança das vítimas.

Depois de mais de quarenta homicídios, suspeitos errados e inúmeras contradições, uma mulher é presa em janeiro de 2006 em plena luz do dia, fugindo da cena do crime. O nome dela é Juana Barraza, conhecida no mundo da luta livre como "La Dama del Silencio" e batizada pela mídia como "La Mataviejitas", um apelido que entrou para a história e para a cultura popular mexicana.

The Beanie Bubble – O Fenômeno das Pelúcias (Apple TV+)

Por que o mundo de repente tratou bichos de pelúcia como ouro? Em “The Beanie Bubble – O Fenômeno das Pelúcias”, Ty Warner (Zach Galifianakis), um vendedor de brinquedos frustrado, conta com a colaboração de três mulheres para transformar uma ideia original na maior mania de brinquedos da história.

O filme é uma história de fantasia sobre quem valorizamos, como os heróis desconhecidos cujos nomes não apareciam na etiqueta em forma de coração dos bichos de pelúcia.