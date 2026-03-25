'Primal': a animação adulta que você não assistiu, mas deveria

Primal: a série adulta sem diálogos que vai te fazer chorar (Divulgação)
Repórter de Casual
Publicado em 25 de março de 2026 às 11h01.
O cinema vive uma nova Era de Ouro da animação. Se em 2024 vimos o fenômeno de Divertida Mente 2 se tornar a animação mais assistida da história — com faturamento de quase US$ 1.7 bilhão, 2025 consolidou o gênero como o verdadeiro dono das bilheterias globais. Da China veio o furacão Ne Zha 2 (US$ 2,2 bilhões), seguido por Zootopia 2 (US$ 1,8 bilhão). Até o streaming surfou a onda: Guerreiras do K-POP rompeu a barreira de meio bilhão de espectadores na Netflix e levou o Oscar de Melhor Animação para casa.
Nesse espaço fértil e em ascensão, Genndy Tartakovsky, o gênio por trás de clássicos como O Laboratório de Dexter e Samurai Jack, resolveu dobrar a aposta com Primal. A série animada é violenta, mas profundamente intimista, e traz entre 20 e 30 minutos de episódios sem diálogos. Está dentro do selo Adult Swim, de animações voltadas para adultos, da HBO Max.
A história acompanha a improvável amizade entre um homem neandertal (Spear) e uma tiranossaura (Fang). Ambos unidos pelo luto após perderem suas famílias em um mundo jurássico brutal. Em cada um dos episódios, o espectador é tragado por uma narrativa visceral de sobrevivência, depressão e conexão profunda, onde o som do vento e os grunhidos de dor substituem qualquer roteiro falado.
A ideia de criar algo tão silencioso nasceu de uma observação atenta de Tartakovsky sobre o seu próprio público. Em entrevista à Casual EXAME, o diretor relembrou o impacto da última temporada de Samurai Jack, em 2017:
“Quando as pessoas me disseram as sequências que amavam no desenho, elas sempre citavam os takes sem diálogos, mais contemplativos. Então pensei: 'espera, eu poderia realmente fazer uma série composta por todas essas sequências visuais sem diálogo?' E daí nasceram os primeiros storyboards de Primal, que antes de serem dinossauro e humano, eram outros personagens. Mas a ideia estava lá”, explicou o animador.
O desafio era fazer com que o silêncio soasse natural. A escolha por um homem das cavernas foi o "clique" que faltava. “Eu queria que o 'sem diálogo' parecesse natural, certo? Alguém que não fala, mas fala. Eu pensei: ‘Oh, um homem das cavernas. Droga.’ Eles não têm linguagem e ainda podem grunhir. Porque você não quer que pareça estranho, tipo ‘por que ninguém está falando?’, como um filme mudo ou algo assim”, explica Genndy.
Atualmente em sua terceira temporada, Primal já não precisa mais provar que seu conceito funciona. Se no início havia a dúvida se o público entenderia a trama sem explicações verbais, hoje a confiança da equipe é absoluta. Para Tartakovsky, o foco nunca foi a proeza técnica da animação, mas sim a capacidade de gerar uma reação física no espectador.
“Comigo, realmente não é sobre as conquistas técnicas que podemos inventar. É realmente sobre a narrativa e o sentimento, certo? E se você pode assistir algo e ter um sentimento disso. (...) Eu acho que para mim, esse é o maior sucesso que posso fazer: você dizer ‘Oh meu Deus, eu me senti tão triste’ ou ‘eu não conseguia me mexer porque estava tão engajado’.”
A ascensão de animações adultas como Primal reflete uma mudança geracional. Durante décadas, o gênero carregou o estigma de ser exclusivo para crianças. Para Genndy, a internet e a sofisticação das produções ajudaram a derrubar essa barreira.
“Eu acho que essa geração, está tudo bem. (...) Agora cabe aos executivos perceberem, bem, sim, claro, filmes de animação familiares são sempre bem-sucedidos, mas há espaço para filmes de animação adultos? (...) A animação tornou-se mais sofisticada.”
Mesmo competindo com os orçamentos bilionários da Pixar e da Disney, Genndy Tartakovsky segue firme em seu propósito de contar histórias puras. Primal é a prova de que o "gancho emocional" — como a dor compartilhada entre Spear e Fang ao perderem seus filhos — é uma linguagem universal que não precisa de tradução, legendas ou dublagem. É cinema em seu estado mais bruto e, por isso mesmo, inesquecível.