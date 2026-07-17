Harry Styles em São Paulo: qual a provável setlist do show desta sexta-feira, 17

O primeiro encontro de Harry Styles com o público brasileiro em 2026 acontece nesta sexta-feira, 17 de julho, no MorumBIS, em São Paulo. A expectativa é de um estádio lotado para acompanhar a estreia da turnê "Together, Together" no país, em uma apresentação que reúne o novo momento artístico do cantor e alguns dos maiores sucessos de sua trajetória.

Repertório reúne nova fase e grandes clássicos

A turnê foi construída em torno de "Kiss All The Time. Disco, Occasionally.", quarto álbum de estúdio de Harry Styles. O repertório, porém, percorre diferentes momentos da carreira solo do artista e reserva espaço para músicas que se tornaram tradição em seus shows.

Canções como "Golden", "Adore You", "Watermelon Sugar", "Music for a Sushi Restaurant", "Keep Driving", "Sign of the Times" e "As It Was" aparecem entre as faixas previstas para a apresentação.

A provável setlist do show

Com base nas apresentações mais recentes da turnê, esta é a ordem mais provável das músicas que o cantor deve cantar em São Paulo:

"Are You Listening Yet?" "Golden" "Adore You" "Watermelon Sugar" "Music for a Sushi Restaurant" "Taste Back" "Coming Up Roses" "Fine Line" "Italian Girls" "American Girls" "Keep Driving" "Ready, Steady, Go!" "Dance No More" "Treat People With Kindness" "Pop" "Season 2 Weight Loss" "Carla's Song / Satellite" "Aperture" Night Changes / History (medley) Música surpresa "Sign of the Times" "As It Was"

Como acontece em diversas turnês, o repertório pode sofrer pequenas alterações ao longo da passagem pelo Brasil.

Momento dedicado ao One Direction?

Na residência de 12 shows de Harry Styles em Londres, na Inglaterra, o cantor adicionou à setlist um momento de nostalgia para os fãs que o conhecem desde os primórdios. O cantor relembrou o início da sua carreira com o One Direction e cantou, em forma de medley, as músicas "Night Changes" e "History".

No Brasil, o público ainda não sabe se ele vai repetir o momento de homenagem ao grupo britânico, que se separou em 2016.

One Direction: cantor Harry Styles faz homenagem à banda em shows solo. (Chris Hyde/Getty Images)

Quatro apresentações em São Paulo

O show desta sexta abre a sequência de apresentações de Harry Styles no MorumBIS. O artista também sobe ao palco nos dias 18, 21 e 24 de julho, levando ao público um espetáculo com cerca de duas horas de duração e uma produção que se consolidou ao longo da turnê europeia.

Para sua nova turnê, Styles desviou da tradicional vida corrida e optou por um modelo que tem se tornado cada vez mais popular entre os artistas: a residência.

Esse novo formato consiste em cidades ao redor do mundo escolhidas a dedo para receber uma semana ou mais de shows, possibilitando com que o artista tenha mais tempo em um único local para descansar e viver o espaço fora dos palcos. Além disso, o modelo tornou possível a criação de uma estrutura grandiosa.

O projeto criado pela equipe da "Together, Together Tour" conta com quatro "pods" integrados à pista, criando um espaço VIP que aproxima os fãs do artistas. Grandes passarelas também permitem uma movimentação do artista de quase 360° graus, atingindo todos os setores do estádio.

Ainda tem ingresso para os shows?

Sim. De acordo com a página oficial da Ticketmaster, os ingressos para o show desta sexta-feira, 17, seguem disponíveis para compra. Já a apresentação de sábado, 18, aparece como esgotada, enquanto as datas extras de 21 e 24 de julho também permanecem com vendas abertas.

A disponibilidade pode mudar ao longo do dia, conforme novas compras são realizadas ou ingressos retornam ao sistema. Por isso, quem pretende garantir presença deve acompanhar a plataforma oficial em tempo real.

Os ingressos podem ser adquiridos pelo site oficial da Ticketmaster. A empresa também mantém venda presencial nas bilheterias do MorumBIS nos dias de apresentação, com atendimento a partir das 10h e comercialização até o início do show, conforme a disponibilidade de entradas.

Os portões do estádio serão abertos às 16h, enquanto o show está marcado para começar às 20h45. A organização recomenda que o público utilize o ingresso digital por meio do aplicativo Quentro para facilitar o acesso ao evento.

Como chegar?

O MorumBIS fica situado na Praça Roberto Gomes Pedrosa, 1, na zona sul de São Paulo, e possui boa acessibilidade por transporte público. A maneira mais prática de acessar o local é pela estação Morumbi da Linha 4-Amarela.