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Harry Styles em São Paulo: qual a provável setlist do show desta sexta-feira, 17

A apresentação em São Paulo traz um espetáculo de quase duas horas, com produção grandiosa e canções que atravessam diferentes fases da carreira de Harry Styles

Harry Styles: Turnê 'Together, Together' chega ao MorumBIS com músicas do novo álbum e sucessos que marcaram a carreira solo do cantor (JMEnternational/Getty Images)

Harry Styles: Turnê 'Together, Together' chega ao MorumBIS com músicas do novo álbum e sucessos que marcaram a carreira solo do cantor (JMEnternational/Getty Images)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 17 de julho de 2026 às 13h05.

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O primeiro encontro de Harry Styles com o público brasileiro em 2026 acontece nesta sexta-feira, 17 de julho, no MorumBIS, em São Paulo. A expectativa é de um estádio lotado para acompanhar a estreia da turnê "Together, Together" no país, em uma apresentação que reúne o novo momento artístico do cantor e alguns dos maiores sucessos de sua trajetória.

Repertório reúne nova fase e grandes clássicos

A turnê foi construída em torno de "Kiss All The Time. Disco, Occasionally.", quarto álbum de estúdio de Harry Styles. O repertório, porém, percorre diferentes momentos da carreira solo do artista e reserva espaço para músicas que se tornaram tradição em seus shows.

Canções como "Golden", "Adore You", "Watermelon Sugar", "Music for a Sushi Restaurant", "Keep Driving", "Sign of the Times" e "As It Was" aparecem entre as faixas previstas para a apresentação.

A provável setlist do show

Com base nas apresentações mais recentes da turnê, esta é a ordem mais provável das músicas que o cantor deve cantar em São Paulo:

  1. "Are You Listening Yet?"
  2. "Golden"
  3. "Adore You"
  4. "Watermelon Sugar"
  5. "Music for a Sushi Restaurant"
  6. "Taste Back"
  7. "Coming Up Roses"
  8. "Fine Line"
  9. "Italian Girls"
  10. "American Girls"
  11. "Keep Driving"
  12. "Ready, Steady, Go!"
  13. "Dance No More"
  14. "Treat People With Kindness"
  15. "Pop"
  16. "Season 2 Weight Loss"
  17. "Carla's Song / Satellite"
  18. "Aperture"
  19. Night Changes / History (medley)
  20. Música surpresa
  21. "Sign of the Times"
  22. "As It Was"

Como acontece em diversas turnês, o repertório pode sofrer pequenas alterações ao longo da passagem pelo Brasil.

Momento dedicado ao One Direction?

Na residência de 12 shows de Harry Styles em Londres, na Inglaterra, o cantor adicionou à setlist um momento de nostalgia para os fãs que o conhecem desde os primórdios. O cantor relembrou o início da sua carreira com o One Direction e cantou, em forma de medley, as músicas "Night Changes" e "History".

No Brasil, o público ainda não sabe se ele vai repetir o momento de homenagem ao grupo britânico, que se separou em 2016.

One Direction: cantor Harry Styles faz homenagem à banda em shows solo.  (Chris Hyde/Getty Images)

Quatro apresentações em São Paulo

O show desta sexta abre a sequência de apresentações de Harry Styles no MorumBIS. O artista também sobe ao palco nos dias 18, 21 e 24 de julho, levando ao público um espetáculo com cerca de duas horas de duração e uma produção que se consolidou ao longo da turnê europeia.

Para sua nova turnê, Styles desviou da tradicional vida corrida e optou por um modelo que tem se tornado cada vez mais popular entre os artistas: a residência.

Esse novo formato consiste em cidades ao redor do mundo escolhidas a dedo para receber uma semana ou mais de shows, possibilitando com que o artista tenha mais tempo em um único local para descansar e viver o espaço fora dos palcos. Além disso, o modelo tornou possível a criação de uma estrutura grandiosa.

O projeto criado pela equipe da "Together, Together Tour" conta com quatro "pods" integrados à pista, criando um espaço VIP que aproxima os fãs do artistas. Grandes passarelas também permitem uma movimentação do artista de quase 360° graus, atingindo todos os setores do estádio.

Ainda tem ingresso para os shows?

Sim. De acordo com a página oficial da Ticketmaster, os ingressos para o show desta sexta-feira, 17, seguem disponíveis para compra. Já a apresentação de sábado, 18, aparece como esgotada, enquanto as datas extras de 21 e 24 de julho também permanecem com vendas abertas.

A disponibilidade pode mudar ao longo do dia, conforme novas compras são realizadas ou ingressos retornam ao sistema. Por isso, quem pretende garantir presença deve acompanhar a plataforma oficial em tempo real.

Os ingressos podem ser adquiridos pelo site oficial da Ticketmaster. A empresa também mantém venda presencial nas bilheterias do MorumBIS nos dias de apresentação, com atendimento a partir das 10h e comercialização até o início do show, conforme a disponibilidade de entradas.

Os portões do estádio serão abertos às 16h, enquanto o show está marcado para começar às 20h45. A organização recomenda que o público utilize o ingresso digital por meio do aplicativo Quentro para facilitar o acesso ao evento.

Como chegar?

O MorumBIS fica situado na Praça Roberto Gomes Pedrosa, 1, na zona sul de São Paulo, e possui boa acessibilidade por transporte público. A maneira mais prática de acessar o local é pela estação Morumbi da Linha 4-Amarela.

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