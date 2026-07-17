Primeira usina solar instalada em uma comunidade entra em operação em Niterói

No último sábado (04), Niterói, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, passou a ser a primeira cidade a contar com uma usina solar municipal instalada em uma comunidade.

O empreendimento integra política de transição energética do município e tem o objetivo de gerar energia limpa para abastecer equipamentos públicos.

"Este parque vai projetar o Morro do Boa Vista para Niterói e para o Brasil. É um projeto que une sustentabilidade e resiliência, gerando energia limpa, reduzindo a emissão de gases de efeito estufa e protegendo a comunidade", afirmou o prefeito Rodrigo Neves.

Instalado em uma área de aproximadamente 36 mil metros quadrados, o parque reúne mais de 2 mil módulos fotovoltaicos. A expectativa é que a usina produza cerca de 150 mil quilowatts-hora (kWh) de energia por mês. A produção é equivalente ao consumo anual de energia de aproximadamente 19 creches municipais. O investimento nas obras foi de R$ 7,7 milhões.

Projeto foi concebido para promover benefícios ambientais e urbanos

A iniciativa inclui ações de recuperação da área, sistemas de drenagem e captação de águas pluviais. O parque conta com um sistema de coleta, armazenamento e aproveitamento da água da chuva, com capacidade aproximada de 30 mil litros.

O volume armazenado poderá ser utilizado na limpeza das placas fotovoltaicas e em apoio a possíveis combates a incêndios, além de contribuir para a proteção da encosta, a prevenção de processos erosivos e o fortalecimento da resiliência climática do município.

"Este projeto une energia solar, sustentabilidade e participação social, trazendo benefícios ambientais e econômicos. É um modelo que pode colocar Niterói como referência para o Brasil e para o mundo. Parabéns pela liderança e por transformar esse projeto em realidade", afirmou o presidente da Enel Rio, Francesco Moliterni.

Representando os moradores, o presidente da Associação de Moradores do Morro do Boa Vista, Victor Bacellar, destacou o impacto positivo da iniciativa para a comunidade.

"A comunidade está muito feliz porque o Boa Vista passa a ser reconhecido pela primeira comunidade a contar com uma usina solar municipal. Além da usina, temos recebido investimentos importantes em infraestrutura e qualidade de vida. É importante saber que a comunidade está de mãos dadas com a Prefeitura, avançando juntos", afirmou.