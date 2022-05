"Harry's House": Harry Styles conquista 100 milhões de streams em 24 horas

Com o aguardado lançamento de “Harry's House”, que aconteceu na última sexta-feira, 29, o artista britânico Harry Styles alcançou números expressivos no Brasil e afora.

Por aqui, todas as 13 faixas do álbum estrearam no Top 70 nacional no Spotify. Somente 5 estão fora do Top 50 Brasil, que seleciona as músicas mais tocadas dos usuários brasileiros. Em apenas 24 horas, foram mais de 5 milhões de streams no país.

Mundialmente, o álbum do ex-membro do One Direction cravou todas as músicas, em sequência, no Top 200 Global do Spotify, com impressionantes 100 milhões de streams em apenas 24 horas.

O hit “As It Was” segue encabeçando o Top 200 Global do Spotify desde o lançamento. Só no YouTube, o clipe oficial conta com 138 milhões de visualizações. A canção se tornou a mais executada nos EUA em um único dia na história do Spotify, assim como a mais executada globalmente em um único dia de 2022.

"Harry's House": Harry Styles detalha processo de criação do álbum

Uma declaração profundamente pessoal de um artista que nunca soou tão alegre, tão confiante e tão destemido em encarar o futuro, o terceiro álbum solo de Harry Styles está cheio de canções de amor complexas e de emoções cruas em “Harry's House.

Styles escreveu estas canções com seus colaboradores de longa data Tyler Johnson, Kid Harpoon e Mitch Rowland durante a pandemia, em Los Angeles, Tóquio, e no interior da Inglaterra.

O artista se aprofunda em temas que sempre explorou como compositor: identidade, comunidade, amor. Estas canções são sobre como construir um lar a partir de suas emoções e memórias, para que possa criar um lugar onde pertence, aonde quer que vá.

Styles desembarcará no Brasi com a turnê “Love On Tour” em dezembro para shows em São Paulo (6), Rio de Janeiro (8) e Curitiba (10).

