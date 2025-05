Hard Rock Cafe chega a São Paulo com restaurante, bar e shows no Itaim Bibi

O Hard Rock Cafe, espaço que combina restaurante, bar, loja de produtos da marca e um pequeno palco para shows ao vivo, vai ganhar sua primeira unidade na cidade de São Paulo.

O local escolhido foi o Itaim Bibi, no número 56 da avenida Cidade Jardim, próximo ao Solar Fábio Prado.

Seguindo o modelo das filiais internacionais, o novo endereço terá uma decoração especial, com a exposição de figurinos e itens de artistas brasileiros e internacionais. Segundo os responsáveis, as obras estão apenas no início, e ainda não há previsão oficial para a inauguração.

No Brasil, a rede já conta com unidades em cidades como Curitiba, Gramado, Porto Alegre, Ribeirão Preto e Florianópolis. Novas filiais estão em construção em Praia Grande, litoral de São Paulo, e em Itapema, litoral catarinense, confirmando a expansão da marca no país.

História global

A história do Hard Rock Cafe começou em 1971, com a inauguração de um restaurante em Londres. Desde então, a marca se espalhou pelo mundo e entrou no ramo hoteleiro em 1995.

No Brasil, a chegada aconteceu em 2015, quando o primeiro restaurante foi aberto em Curitiba, Paraná, estabelecendo um legado que agora alcança a maior cidade do país.