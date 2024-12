De Hard Rock a novo shopping em Santos: os planos do Grupo Peralta para o litoral de SP

Shopping não é mais só lugar para comprar roupa e comer fast-food. Hoje, eles têm academias, shows, fontes luminosas, espaços ao ar livre e até restaurantes icônicos, como o Hard Rock Cafe, que está chegando a Praia Grande. Essa transformação está mudando a forma como os brasileiros frequentam esses espaços – e o litoral paulista está surfando essa onda.

O Grupo Peralta, que controla o Litoral Plaza Shopping, está apostando pesado nesse novo modelo de "shopping lifestyle". Após abandonar o varejo de supermercados, a holding familiar, que completou 60 anos de mercado, está focada em shoppings e projetos multiuso.

Entre as novidades, o grupo anunciou a chegada do Hard Rock Cafe ao Litoral Plaza e os planos para o futuro Litoral Plaza Santos, que promete ser o maior empreendimento do tipo na cidade.

Do varejo ao real estate

O Grupo Peralta nasceu nos anos 1960, quando a família fundou a rede de supermercados Peralta, na Baixada Santista.

À medida que o setor crescia, a empresa ganhou relevância na região e, nos anos 1990, já contava com 37 lojas. A venda do negócio para o Pão de Açúcar em 1999 marcou o primeiro grande ponto de virada.

“Foi uma decisão difícil, mas estratégica", diz Júlio Peralta, diretor-executivo do grupo e membro da segunda família à frente do negócio. "Naquela época, percebemos que o mercado de supermercados estava se consolidando entre grandes players e que a oportunidade de entrar no setor imobiliário seria mais promissora a longo prazo”.

Pouco antes da venda, a empresa havia dado seus primeiros passos no setor de shopping centers, com a fundação do Litoral Plaza Shopping, em 1998. O empreendimento foi pioneiro na região e nasceu junto com o hipermercado que o grupo operava em Praia Grande. Após a venda para o Pão de Açúcar, o grupo começou a olhar para novos mercados, e o interior paulista tornou-se o foco.

“A família sempre foi muito ligada ao varejo, por isso, fundamos a rede Paulistão em 2002, que chegou a ter 32 lojas espalhadas pelo interior de São Paulo", diz. "Mas, mesmo com o crescimento do Paulistão, não deixamos de investir no setor imobiliário, comprando imóveis e desenvolvendo outros projetos”.

Nos anos seguintes, o Grupo Peralta consolidou-se como um player híbrido, atuando tanto no varejo quanto no segmento imobiliário. O portfólio incluía supermercados, shoppings e imóveis alugados para concessionárias, faculdades e outros negócios.

Mas a segunda grande mudança veio em 2022, quando a rede Paulistão foi vendida para outros grupos regionais, como o Confiança e o Savegnago.

“Com isso, tomamos a decisão de focar exclusivamente no setor imobiliário, com ênfase em shopping centers. A ideia era consolidar nossos investimentos em um mercado que ainda tem muito potencial de crescimento no Brasil”, afirma Peralta.

Quais são os planos do Grupo Peralta agora

Entre os shoppings do grupo, o Litoral Plaza, em Praia Grande, é o principal ativo e um dos maiores empreendimentos da Baixada Santista.

Com mais de 330 operações e 90 mil metros quadrados de Área Bruta Locável (ABL) após a expansão, o mall se posiciona entre os dez maiores do Brasil.

“A história do Litoral Plaza é de crescimento contínuo. Ele nasceu com 42 mil metros quadrados de área locável e, ao longo dos anos, dobramos de tamanho, sempre atendendo às necessidades do consumidor”, diz Martinho Polilo, superintendente do shopping.

O shopping também se destaca por integrar serviços públicos, como o Poupatempo e o 45º Batalhão da Polícia Militar, e por promover um mix diversificado de lojas, restaurantes e espaços de convivência.

Agora, receberá um novo investimento, previsto para ficar pronto no segundo semestre do ano que vem. Será uma área de convivência, com praça aberta e restaurantes inpsirados nos principais centros internacionais de lifestlye. A ideia é seguir a tendência citada no início desta reportagem: do shopping ter cada vez mais serviços, não só varejo.

Um dos destaques desta nova área será uma operação da Hard Rock Cafe. Será o primeiro da marca no litoral paulista e o mais próximo da capital, a apenas 60 quilômetros. A unidade de 1.100 m² fará parte de um boulevard gastronômico, com inauguração prevista para 2025.

Ao todo, as operações que abrirão neste espaço estão investindo 50 milhões de reais na área.

“Queremos que o shopping seja um espaço de hospitalidade e convivência, não só de compras. É uma evolução para atender às novas demandas do consumidor”, explica Martinho Polilo, superintendente do Litoral Plaza.

Qual é o tamanho do Litoral Plaza

O Litoral Plaza é o maior shopping da Baixada Santista. Atualmente, seus números são:

Área Bruta Locável (ABL): 90 mil metros quadrados

Visitantes: 1,5 milhão por mês

Total de lojas: 330 operações

Empregos diretos: 3.500

O novo Litoral Plaza Santos

O Grupo Peralta quer ampliar sua atuação na Baixada Santista com o Litoral Plaza Santos, projeto que une shopping, torres comerciais e residenciais em um modelo multiuso. O prédito será nos etornos da Avenida Senador Pinheiro Machado e Francisco Manoel, perto da Santa Casa.

Com previsão de início das obras em 2025, o empreendimento ocupará um terreno de 90 mil metros quadrados, adquirido em um leilão público e localizado em uma área intermediária da cidade.

A primeira fase do projeto, prevista para 2027, inclui o shopping center com foco em serviços, lazer e varejo. As duas etapas seguintes trarão torres comerciais e residenciais, acompanhando a tendência de complexos integrados que combinam diferentes usos em um só lugar.

Segundo o grupo, a decisão de investir em Santos foi motivada pela limitação de terrenos disponíveis para grandes projetos e pela demanda crescente da cidade, que concentra boa parte da economia da Baixada Santista.

“Há muito tempo não vemos iniciativas desse porte em Santos.", diz Júlio. "A localização e o potencial de consumo foram determinantes para nossa decisão”.

O projeto inclui um parque público de 5 mil metros quadrados e infraestrutura planejada para o trânsito local, com novos acessos viários e áreas de estacionamento.

O mercado de Santos, no entanto, não é simples. A cidade é densamente verticalizada, com pouco espaço para novos empreendimentos, e a concorrência por consumidores é acirrada, especialmente em setores como lazer e entretenimento. Ainda assim, o grupo acredita que o modelo integrado pode atrair marcas que ainda não atuam na Baixada Santista.

“Estamos em negociação com diversas empresas que veem potencial no mercado santista, especialmente em áreas como saúde, educação e entretenimento”, afirma Martinho.

O setor de shoppings no Brasil

As iniciativas do Grupo Peralta refletem as principais tendências do setor. O Brasil tem hoje 639 shoppings em operação, que movimentaram R$ 194,7 bilhões em 2023, segundo a Abrasce. Com 193 shoppings, São Paulo lidera o mercado, concentrando cerca de 30% do total nacional.

Para se adaptar aos novos tempos, os malls estão cada vez mais investindo em experiências de lazer, gastronomia e integração com serviços públicos e complexos residenciais.

“Queremos oferecer mais do que compras. Estamos criando espaços onde as pessoas possam viver experiências completas, seja um jantar, um show ou simplesmente um passeio em família”, diz Peralta.