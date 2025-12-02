Guns N’ Roses em Porto Alegre: saiba onde e quando comprar ingressos

As vendas de ingressos para o show do Guns N’ Roses em Porto Alegre em 2026 começam na sexta-feira-feira, 12, às 10h.

Além do show já confirmado para o festival Monsters of Rock, em São Paulo, no dia 4 de abril, o grupo norte-americano acrescentou outras oito apresentações no país.

A nova turnê recebe o nome "Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things".

Axl Rose, Slash e Duff McKagan se reúnem para tocar um repertório baseado em faixas clássicas como “Welcome to the Jungle”, “Paradise City”, “Sweet Child O’ Mine” e “November Rain”.

Os ingressos do Monsters of Rock, que terá Guns N’ Roses, Lynyrd Skynyrd, Extreme e Halestorm, seguem disponíveis exclusivamente na Eventim.

Como comprar ingressos para o show de Porto Alegre

Porto Alegre (RS)

Data: 1/4 — Estádio Beira-Rio

Ticketeira: Eventim

Pré-venda fã-clube: 11/12, às 8h

Pré-venda Experience: 12/12, das 8h às 10h

Pré-venda Grupo VIP: 12/12, das 9h30 às 10h

Venda geral: 12/12, às 10h

Preços: não divulgados