Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Guns N' Roses em Fortaleza: saiba quando vai ser o show

Além do show já confirmado para o festival Monsters of Rock, em São Paulo, no dia 4 de abril, o grupo norte-americano acrescentou outras oito apresentações no país

Guns N' Roses: banda vem ao Brasil no ano que vem (Scott Dudelson/Getty Images)

Guns N' Roses: banda vem ao Brasil no ano que vem (Scott Dudelson/Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 09h58.

As vendas de ingressos para o show do Guns N’ Roses em Fortaleza em 2026 começam nesta terça-feira, 2, às 10h.

Além do show já confirmado para o festival Monsters of Rock, em São Paulo, no dia 4 de abril, o grupo norte-americano acrescentou outras oito apresentações no país.

A nova turnê recebe o nome "Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things" e será liderada por Axl Rose, vocalista do grupo.

Onde comprar ingresso para o show dos Guns N' Roses no Brasil?

Como comprar ingressos para o show de Fortaleza (CE)

Data: 18/4 — Arena Castelão

Ticketeira: Bilheteria Digital

  • Pré-venda fã-clube: 1/12, às 8h
  • Pré-venda Experience: 2/12, das 8h às 10h
  • Pré-venda Grupo VIP: 2/12, das 9h30 às 10h
  • Venda geral: 2/12, às 10h

Preços:

  • Lounge Premium: R$ 395
  • Arquibancada Especial: R$ 345
  • Arquibancada Superior: R$ 295
  • Arquibancada Inferior: R$ 325
  • Pista Premium: R$ 595
  • Pista: R$ 325
Acompanhe tudo sobre:Guns N' RosesShows-de-música

Mais de Pop

Quando documentário de Taylor Swift vai sair no Disney+? Veja data e horário

Guns N’ Roses em Porto Alegre: saiba onde e quando comprar ingressos

Em quais cidades o Guns N' Roses vai fazer show? Veja onde comprar ingressos

O que aconteceu com a Max em Stranger Things?

Mais na Exame

Esporte

Grêmio x Fluminense: veja onde assistir, horário e escalações

Pop

Quando documentário de Taylor Swift vai sair no Disney+? Veja data e horário

Inteligência Artificial

Nvidia lança modelo de IA aberto para pesquisas com veículos autônomos

Negócios

A câmera inteligente que consegue 'prever' o futuro (e custa R$ 85 por mês)