Guns N' Roses em Fortaleza: saiba quando vai ser o show

Guns N' Roses: banda vem ao Brasil no ano que vem (Scott Dudelson/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 09h58.
As vendas de ingressos para o show do Guns N’ Roses em Fortaleza em 2026 começam nesta terça-feira, 2, às 10h.
Além do show já confirmado para o festival Monsters of Rock, em São Paulo, no dia 4 de abril, o grupo norte-americano acrescentou outras oito apresentações no país.
A nova turnê recebe o nome "Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things" e será liderada por Axl Rose, vocalista do grupo.Onde comprar ingresso para o show dos Guns N' Roses no Brasil?
Data: 18/4 — Arena Castelão
Ticketeira: Bilheteria Digital
Preços: