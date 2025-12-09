As séries indicadas ao Globo de Ouro 2026 já tiveram seus nomes divulgados e estão espalhadas por diferentes plataformas de streaming. A lista reúne dramas, comédias e minisséries que podem ser assistidas antes da cerimônia, marcada para 11 de janeiro, quando os vencedores serão anunciados.

As indicações concentram produções de grandes serviços digitais. Netflix, Apple TV+, HBO Max, Disney+ e Prime Video aparecem entre as plataformas com títulos na disputa.

Algumas séries já contam com temporadas completas disponíveis. Outras seguem com exibição parcial ou ainda não chegaram ao catálogo brasileiro.

Onde assistir às séries indicadas ao Globo de Ouro 2026

Melhor Série – Drama

"A diplomata" — Netflix

A trama acompanha uma diplomata experiente que precisa lidar com uma crise internacional enquanto enfrenta problemas em seu casamento com um político influente. "The Pitt" — HBO Max (estreia parcial)

A série retrata o dia a dia de profissionais da saúde em um hospital de Pittsburgh, abordando pressões emocionais, dilemas éticos e conflitos internos. "Pluribus" — Apple TV+ (estreia parcial)

Em uma sociedade dominada pela busca da felicidade extrema, uma mulher pessimista se torna peça-chave para restaurar o equilíbrio emocional do mundo. "Ruptura" — Apple TV+

Funcionários de uma empresa passam por um procedimento que separa totalmente suas memórias pessoais e profissionais, revelando consequências inesperadas. "Slow Horses" — Apple TV+

Um grupo de agentes desacreditados da inteligência britânica lida com ameaças à segurança nacional longe dos holofotes do serviço secreto. "The White Lotus" — HBO Max

A série acompanha hóspedes e funcionários de resorts de luxo, explorando tensões sociais, conflitos pessoais e segredos ao longo de uma semana.

Melhor Série – Comédia ou Musical

"Abbott Elementary" — Disney+

Uma comédia ambientada em uma escola pública, centrada em professores que tentam melhorar a educação apesar da falta de recursos. "O Urso" — Disney+

Um jovem chef retorna à sua cidade natal para administrar o restaurante da família, enfrentando luto, pressão financeira e conflitos internos. "Hacks" — HBO Max

A relação entre uma comediante veterana de Las Vegas e uma jovem roteirista transforma a carreira e a vida pessoal das duas. "Ninguém Quer" — Netflix

A série explora o relacionamento improvável entre um rabino e uma mulher agnóstica, abordando fé, identidade e escolhas pessoais. "Only Murders in the Building" — Disney+

Três vizinhos obcecados por crimes reais se envolvem em uma investigação após um assassinato acontecer em seu prédio. "O Estúdio" — Apple TV+ (estreia parcial)

A produção acompanha executivos de um estúdio de Hollywood que tentam equilibrar interesses artísticos e demandas comerciais.

Melhor Minissérie, Antologia ou Telefilme