As séries indicadas ao Globo de Ouro 2026 já tiveram seus nomes divulgados e estão espalhadas por diferentes plataformas de streaming. A lista reúne dramas, comédias e minisséries que podem ser assistidas antes da cerimônia, marcada para 11 de janeiro, quando os vencedores serão anunciados.
As indicações concentram produções de grandes serviços digitais. Netflix, Apple TV+, HBO Max, Disney+ e Prime Video aparecem entre as plataformas com títulos na disputa.
Algumas séries já contam com temporadas completas disponíveis. Outras seguem com exibição parcial ou ainda não chegaram ao catálogo brasileiro.
Onde assistir às séries indicadas ao Globo de Ouro 2026
Melhor Série – Drama
- "A diplomata" — Netflix
A trama acompanha uma diplomata experiente que precisa lidar com uma crise internacional enquanto enfrenta problemas em seu casamento com um político influente.
- "The Pitt" — HBO Max (estreia parcial)
A série retrata o dia a dia de profissionais da saúde em um hospital de Pittsburgh, abordando pressões emocionais, dilemas éticos e conflitos internos.
- "Pluribus" — Apple TV+ (estreia parcial)
Em uma sociedade dominada pela busca da felicidade extrema, uma mulher pessimista se torna peça-chave para restaurar o equilíbrio emocional do mundo.
- "Ruptura" — Apple TV+
Funcionários de uma empresa passam por um procedimento que separa totalmente suas memórias pessoais e profissionais, revelando consequências inesperadas.
- "Slow Horses" — Apple TV+
Um grupo de agentes desacreditados da inteligência britânica lida com ameaças à segurança nacional longe dos holofotes do serviço secreto.
- "The White Lotus" — HBO Max
A série acompanha hóspedes e funcionários de resorts de luxo, explorando tensões sociais, conflitos pessoais e segredos ao longo de uma semana.
Melhor Série – Comédia ou Musical
- "Abbott Elementary" — Disney+
Uma comédia ambientada em uma escola pública, centrada em professores que tentam melhorar a educação apesar da falta de recursos.
- "O Urso" — Disney+
Um jovem chef retorna à sua cidade natal para administrar o restaurante da família, enfrentando luto, pressão financeira e conflitos internos.
- "Hacks" — HBO Max
A relação entre uma comediante veterana de Las Vegas e uma jovem roteirista transforma a carreira e a vida pessoal das duas.
- "Ninguém Quer" — Netflix
A série explora o relacionamento improvável entre um rabino e uma mulher agnóstica, abordando fé, identidade e escolhas pessoais.
- "Only Murders in the Building" — Disney+
Três vizinhos obcecados por crimes reais se envolvem em uma investigação após um assassinato acontecer em seu prédio.
- "O Estúdio" — Apple TV+ (estreia parcial)
A produção acompanha executivos de um estúdio de Hollywood que tentam equilibrar interesses artísticos e demandas comerciais.
Melhor Minissérie, Antologia ou Telefilme
- "Adolescência" — Netflix
Um garoto de 13 anos é acusado de matar uma colega de escola, levando adultos ao redor a questionarem o que realmente aconteceu.
- "All Her Fault" — não disponível no Brasil
Um suspense psicológico sobre desaparecimento, culpa e segredos familiares após um erro aparentemente simples.
- "O Monstro em Mim" — Netflix
Uma escritora em luto passa a investigar o desaparecimento da esposa de um vizinho e se envolve em uma rede de mistérios.
- "Black Mirror" — Netflix
Série antológica que explora os impactos sombrios da tecnologia nas relações humanas e na sociedade contemporânea.
- "Morrendo por Sexo" — Disney+
Após receber um diagnóstico grave, uma mulher decide explorar sua sexualidade e redefinir suas prioridades de vida.
- "A Namorada Ideal" — Prime Video
Uma mãe passa a desconfiar da nova companheira do filho e entra em uma espiral de paranoia e obsessão.