Thaíde deu adeus a "A Fazenda 18" na noite de quinta-feira, 26. O rapper recebeu 3,81% dos votos para ficar na décima roça, que bateu o recorde de votação da temporada.

Adriane Galisteu anunciou Fran Almeida como a primeira salva e deixou Serginho Hondjakoff e Thaíde à espera do resultado. O ator foi o último a voltar para a sede.

Na roça, o público vota para salvar seu favorito, e quem recebe menos votos deixa o reality. A Record divulgou apenas o percentual de Thaíde.

Como foi formada a décima roça?

A então fazendeira Ana Bruna Ávila indicou Serginho, e Fran foi a mais votada pela casa. Thaíde ficou com a última vaga na berlinda ao sobrar no Resta Um. Ele vetou Serginho da Prova do Fazendeiro, o que mandou o ator direto à votação popular.

Na quarta-feira, 25, Renata Del Bianco marcou 1.100 pontos na prova de pontaria, superou Fran e Thaíde e escapou da roça. Com a vitória, ela conquistou o chapéu de fazendeira pela primeira vez na edição.

O que Thaíde deixou para Fran e Serginho?

Fran aceitou R$ 5 mil em troca de deixar a sede 48 horas sem gás de cozinha. A escolha lembrou uma decisão do próprio Thaíde no início da temporada. Depois de conquistar o primeiro lampião do poder, ele aceitou o mesmo valor para deixar a casa sem água quente por dois dias.

Serginho recebeu o poder de vetar dois participantes da próxima Prova de Fogo. Antes de o ator voltar à sede, Thaíde pediu que ele repensasse seus comentários e atitudes no jogo. Os dois já haviam discutido durante o confinamento.

Onde assistir a 'A Fazenda 18'?

O reality vai ao ar na TV Record, de segunda-feira a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, pelo horário de Brasília.

No PlayPlus, plataforma de streaming da Record, o público pode acompanhar conteúdos adicionais e, conforme o plano disponível, acessar a transmissão ao vivo da sede e outros conteúdos exclusivos.