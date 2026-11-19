'GTA 6': zerar a história leva cerca de 60 horas, mas explorar Vice City e encarar os desafios extras pode elevar o tempo de jogo a mais de 100 horas (Rockstar Games/Divulgação)
Freelancer
Publicado em 19 de novembro de 2026 às 10h58.
"GTA 6" pode levar cerca de 60 horas para ter sua campanha principal concluída, segundo estimativa do site especializado VGC. O jogo tem 91 missões de história, distribuídas por cinco capítulos, de acordo com o PC Gamer. Para quem pretende explorar também as atividades secundárias, o tempo pode chegar a 100 horas. Lançado nesta quinta-feira, 19, para PlayStation 5 e Xbox Series X|S, o novo título da Rockstar Games acompanha Jason Duval e Lucia Caminos em uma trama de crimes e conspirações no estado fictício de Leonida.
A volta a Vice City pode levar cerca de 60 horas para quem pretende concluir apenas a campanha principal de "GTA 6". Essa é a estimativa do site especializado Video Games Chronicle (VGC) para a campanha principal. Já o PC Gamer contabilizou 91 missões de história, distribuídas por cinco capítulos.
O jogo da Rockstar Games chegou nesta quinta-feira, 19, para PlayStation 5 e Xbox Series X|S. A história acompanha Jason Duval e Lucia Caminos, que se veem no meio de uma conspiração criminosa no estado fictício de Leonida depois que um golpe dá errado.
O VGC estima 60 horas para quem prioriza as missões principais. Já Rob Nelson, executivo da Rockstar Games, contou ao The New York Times que levou cerca de 80 horas para terminar o jogo. Esse tempo incluiu a campanha principal e algumas atividades opcionais com desdobramentos na história.
As atividades paralelas mudam essa conta. Jordan Middler, do VGC, chegou aos créditos depois de 100 horas, com boa parte do conteúdo secundário concluído. Entre os extras estão corridas, desafios de tiro e colecionáveis espalhados pelo mapa.
O PC Gamer listou 91 missões de história. O terceiro e o quarto capítulos concentram 51 delas, mais da metade da campanha. O último é o mais curto, com sete missões.
Na véspera do lançamento, "GTA 6" alcançou 99 de 100 pontos no Metacritic com a publicação das primeiras análises, na quarta-feira, 18. A nota é a maior da franquia e supera a de "GTA IV", que liderava com 98 pontos nas versões para PlayStation 3 e Xbox 360.
Com os 99 pontos, o jogo da Rockstar também igualou a nota de "The Legend of Zelda: Ocarina of Time", clássico de 1998 que ocupava o topo do ranking geral do site.