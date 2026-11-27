A conta no banco, o biscoito recheado do lanche, a sandália de plástico, o motor elétrico da fábrica e o papel do caderno. Por trás de cada um desses produtos existe uma empresa gigante. E, por trás de cada empresa, um sobrenome.

Não é coincidência. No Brasil, 90% das empresas têm perfil familiar, segundo um relatório do Sebrae sobre sucessão em pequenos negócios. Com base em dados da PwC, o mesmo estudo calcula que essas empresas respondem por cerca de 65% do PIB e empregam 75% dos trabalhadores do país.

A maioria é pequena: a padaria da esquina, a loja de material de construção, o escritório que passou de pai para filha. Mas a lista também inclui algumas das maiores companhias do país, que muita gente nem desconfia que ainda são negócio de família.

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Suzano: o mascate que virou o maior produtor de celulose do mundo

Leon Feffer chegou da Ucrânia ao Brasil em 1920 e começou a vida como mascate no Brás, em São Paulo. Em 1924, abriu um negócio de papel que daria origem à Suzano. O nome veio depois, de uma fábrica comprada na cidade de Suzano, na Grande São Paulo.

A empresa foi pioneira na produção de celulose de eucalipto e hoje é a maior produtora de celulose do mundo. O controle segue com a família Feffer.

Foi David Feffer, neto do fundador e representante da terceira geração, quem profissionalizou a gestão e separou com mais clareza os papéis da família, do conselho e dos executivos. A quarta geração já está menos presente no dia a dia dos negócios.

WEG: o nome é a soma das iniciais dos três fundadores

Pouca gente sabe que WEG não é uma sigla técnica. São as iniciais de Werner Ricardo Voigt, eletricista, Eggon João da Silva e Geraldo Werninghaus, que fundaram a empresa em 1961, em Jaraguá do Sul, Santa Catarina. O primeiro produto saiu de um protótipo de motor elétrico criado por Werner.

Seis décadas depois, a WEG virou multinacional, com operações da Austrália à Coreia do Sul, e continua sob controle das famílias fundadoras.

Elas estão no conselho de administração, e só um herdeiro trabalha na operação: Eduardo Werninghaus, neto de Geraldo, que começou como trainee e hoje comanda a empresa na África do Sul.

Grendene: a Melissa começou com capa de garrafão de vinho

Em 1971, os gêmeos Alexandre e Pedro Grendene Bartelle pegaram dinheiro emprestado com o avô para comprar as primeiras máquinas de injeção de plástico, em Farroupilha, na serra gaúcha.

O primeiro produto não tinha nada a ver com moda: eram revestimentos plásticos para garrafões de vinho, no lugar dos cestos de vime.

Depois, os irmãos levaram o plástico para os calçados. A Melissa chegou em 1979, e vieram também Rider, Ipanema e Grendha. Em 2013, os gêmeos deixaram a gestão executiva e passaram para o conselho. A família também controla a Vulcabras, dona da Olympikus, hoje comandada por Pedro Bartelle, filho de Pedro Grendene.

M. Dias Branco: o dono do Piraquê está no Ceará

O biscoito Piraquê nasceu no Rio de Janeiro. A Adria, em São Paulo. Os dois pertencem à M. Dias Branco, empresa da família Dias Branco com sede no Ceará, que também é dona da Vitarella, da Isabela e de outras marcas. Juntas, elas fazem da companhia a maior fabricante de massas e biscoitos do Brasil.

A empresa cresceu comprando concorrentes, como a Adria, em 2003, e a Piraquê, em 2018, por R$ 1,55 bilhão. A família segue no comando: a presidência do conselho está com a viúva de Francisco Ivens de Sá Dias Branco, e a da empresa, com o filho dele, Francisco Ivens Júnior.

Votorantim: 170 herdeiros e nenhum no dia a dia

O grupo nasceu de uma fábrica de tecidos aberta em 1918 pelo imigrante português Antônio Pereira Ignácio e se tornou um dos maiores conglomerados do país sob o comando da família Ermírio de Moraes. Hoje, a Votorantim reúne negócios como a Votorantim Cimentos, o banco BV e a Citrosuco, e segue 100% controlada pela família.

A família já está na quarta e na quinta geração e soma mais de 170 herdeiros. Para que tanta gente não vire um problema, a Votorantim tirou os 23 herdeiros da quarta geração da operação e os levou para conselhos e comitês. O conselho de administração tem três integrantes da família e quatro independentes.

A preparação começa cedo. O conselho de família da Votorantim acompanha os herdeiros desde a infância, com visitas à sede da empresa e atividades educativas.

O que essas famílias aprenderam sobre sucessão

Ser dono e tocar a empresa são coisas diferentes, e quase todas as seis chegaram a essa conclusão em algum momento. Grendene e Votorantim tiraram a família da gestão do dia a dia. Suzano e WEG mantêm os herdeiros no conselho, com executivos de mercado na operação.

É a mesma lição do relatório do Sebrae, que descreve três papéis possíveis para um herdeiro: gestor, conselheiro ou acionista. Cada um exige um preparo diferente. Para o Sebrae, essa preparação começa na infância, muito antes da troca de comando.

O risco de não se preparar é alto. Uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) mostrou que 72% das empresas familiares não têm plano de sucessão para os cargos-chave.

Uma semana para pensar no próximo capítulo

O NextGen Family Business, curso de férias da Escola de Negócios Saint Paul, leva essas questões para o ensino médio. A turma acontece em 2027, no campus da Rua da Consolação, em São Paulo, para alunos de 15 a 18 anos.

São nove módulos. Os alunos estudam histórias de empresas que atravessam gerações, discutem quem decide o quê entre família, donos e gestores e pensam nas próprias escolhas de carreira, sem partir do princípio de que todo jovem vai assumir o negócio dos pais. Também passam por comunicação e conflitos entre gerações, inovação e IA, sucessão e um business game.

Fundadores e sucessores de empresas familiares contam suas histórias aos alunos. A semana termina no Family Business Challenge, em que as equipes apresentam a uma banca de convidados propostas para equilibrar tradição, inovação e continuidade.

Conheça o NextGen Family Business

A WEG começou com três sócios e um protótipo de motor. A próxima geração de qualquer empresa familiar começa num lugar parecido: com alguém disposto a aprender como a história chegou até ali.