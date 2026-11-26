A Prefeitura de São Paulo divulgou nesta quinta-feira, 26, a lista de blocos e cortejos pré-aprovados para o Carnaval de Rua de 2027. Entre os nomes confirmados na programação estão atrações tradicionais e de grande público, como Monobloco, Bloco da Pabllo e BaianaSystem.

A programação será dividida em três períodos:

Pré-Carnaval: 30 e 31 de janeiro;

30 e 31 de janeiro; Carnaval: 6, 7, 8 e 9 de fevereiro;

6, 7, 8 e 9 de fevereiro; Pós-Carnaval: 13 e 14 de fevereiro.

Entre os nomes mais conhecidos da folia paulistana estão:

Acadêmicos do Baixo Augusta: 8/02, às 13h;

8/02, às 13h; Tarado Ni Você: 6/02, às 11h;

6/02, às 11h; Monobloco: 31/01, às 8h;

31/01, às 8h; Bloco da Pabllo: 8/02, às 13h;

8/02, às 13h; Pipoca da Rainha, comandado por Daniela Mercury: 14/02, às 13h;

14/02, às 13h; BaianaSystem: 13/02, às 15h;

13/02, às 15h; Bicho Maluco Beleza, de Alceu Valença: 30/01, às 14h;

30/01, às 14h; MinhoQueens: 6/02, às 13h, e 8/02, às 10h;

6/02, às 13h, e 8/02, às 10h; Explode Coração: 7/02, às 13h;

7/02, às 13h; Agrada Gregos: 6/02, às 13h;

6/02, às 13h; Bloco dos Esfarrapados: 8/02, às 10h

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Ao todo, a programação reúne 780 desfiles, distribuídos pelos oito dias de festa. Segundo a prefeitura, os horários e trajetos ainda podem sofrer alterações por necessidades administrativas e operacionais do município.

A região da Sé, no Centro, concentra o maior número de cortejos, com 199 desfiles previstos. Em seguida aparece Pinheiros, na Zona Oeste, com 121.

Megashow na Paulista com atração internacional

Além dos blocos de rua, a programação prevê um megashow na Avenida Paulista em 30 de janeiro, primeiro dia do pré-Carnaval. A apresentação está marcada para ocorrer das 9h às 18h, e a prefeitura promete levar uma atração internacional ao evento.

O Ministério Público estabeleceu prazo de 15 dias para que a gestão municipal apresente esclarecimentos sobre a organização do megashow. O órgão também informou que vai fiscalizar o cumprimento das exigências relacionadas à segurança, mobilidade e saúde pública.

No Carnaval de Rua de 2026, São Paulo recebeu 627 blocos. Segundo estimativa da prefeitura, cerca de 16,5 milhões de foliões participaram da programação ao longo dos oito dias de festa.