Gravações da segunda temporada da série de 'Harry Potter' estão atrasadas, diz site

Harry Potter: primeira temporada da série estreia no dia 25 de dezembro (Divulgação/HBO )
Estagiária de jornalismo
Publicado em 4 de setembro de 2026 às 10h55.
A produção de "Harry Potter e a Câmara Secreta", segunda temporada da nova série da HBO, já está em andamento, mas as gravações foram adiadas para outubro devido a problemas nos bastidores. A informação é do jornal The Sun.
O primeiro episódio de "Harry Potter" estreia no Natal de 2026, mas a série já foi renovada para a segunda temporada, que está com o elenco completo e os preparativos avançados.
Segundo o The Sun, as gravações de "Harry Potter e a Câmara Secreta" deveriam ter começado em agosto, mas foram adiadas para outubro.
Fontes ligadas à produção teriam revelado ao jornal que os responsáveis pela adaptação descartaram os roteiros iniciais por considerarem que a trama e a caracterização dos personagens ainda precisavam de ajustes.
A decisão teria sido criticada internamente por executivos da Warner Bros. e causado transtornos para integrantes da equipe e do elenco, que teriam se irritado com a situação.
As fontes ouvidas pelo The Sun também afirmam que a equipe de produção não está sendo remunerada durante a reescrita dos roteiros. Além disso, muitos profissionais podem não estar disponíveis nas novas datas devido a outros compromissos de trabalho.
A estreia da adaptação da HBO para o primeiro livro da franquia "Harry Potter" está cada vez mais próxima, e o mês de setembro promete ser especial para os fãs.
Ao longo do mês, haverá eventos e atividades temáticas para celebrar o retorno dos estudantes a Hogwarts nos livros e os 25 anos da franquia. Para entrar no clima, a HBO lançou mais um trailer da primeira temporada da série.