Grammy 2024: rapper sai algemado após vencer 3 categorias; veja vídeo

O rapper Killer Mike foi algemado e escoltado pela polícia para fora da cerimônia do Grammy 2024, na noite deste domingo, 4, em Los Angeles, nos Estados Unidos. A informação é do portal TMZ.

Segundo o jornal, Mike foi acusado de derrubar um oficial de segurança, depois que ele não saiu de seu caminho na saída do evento. Ele foi autuado por agressão e contravenção.

Um jornalista do The Hollywood Reporter postou um vídeo para X mostrando o rapper saindo do local com escolta policial e com as mãos amarradas nas costas.

Breaking: Rapper Killer Mike has been taken away in handcuffs in https://t.co/aF2yiyTHol arena after winning 3 #Grammys during telecast (Best Rap Song and Best Rap Performance for “Scientists & Engineers,” Best Rap Album for Michael) “Free Mike” someone shouts as he walks past. pic.twitter.com/4epfmzqMt8

— Chris Gardner (@chrissgardner) February 5, 2024