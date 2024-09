Miley Cyrus é processada por suposto caso de plágio de música de Bruno Mars; entenda

Nem tudo que faz sucesso é original, não é mesmo? Parece que a cantora Miley Cyrus, que recentemente venceu seu primeiro Grammy por "Flowers" — Gravação do Ano e Melhor Performance Solo de POP —, usou muito de outra música bem popular para criar seu hit mais famoso: "When I Was Your Man" (2013), do cantor Bruno Mars. E está sendo processada por isso, em uma acusação de plágio, segundo apuração da Rolling Stone e da Variety.

O texto do processo, ao qual os veículos tiveram acesso, afirma que a música "explora" elementos da canção de Bruno Mars sem autorização para tanto. "É inegável que, baseado em uma combinação de similaridades entre as duas faixas, 'Flowers' não existiria sem 'When I Was Your Man'", afirma uma passagem do texto. "Com 'Flowers', Cyrus, Hein e Pollack criaram uma obra derivada de 'When I Was Your Man' sem autorização". O texto não abriu maiores detalhes sobre os valores financeiros.

O processo foi aberto na segunda-feira, 16, na cidade de Los Angeles (EUA), e incluiu outras gravadoras, como a Sony Publishing Music, Apple, Walmart, Target como réus pela distribuição da música. Ambos os veículos de imprensa procuraram a equipe de Miley, que não se manifestou até o momento em que as reportagens foram publicadas.

A acusação foi feita pela Tempo Music Investments, que detém parte dos direitos autorais da música de Mars nos Estados Unidos. Nem o cantor e nem os demais compositores da canção, Ari Levine e Andrew Wyatt, são citados como autores do processo.

Resposta para 'When I Was Your Man'?

A relação de "Flowers" com a faixa de Bruno Mars pode, no entanto, ter uma motivação mais profunda que apenas a suposta acusação de plágio. Fãs da cantora especularam nas redes sociais que a música de Miley Cyrus teria sido criada como uma "resposta" à de Mars, porque seu ex-marido, Liam Hemsworth, tinha a canção como uma de suas favoritas.

O refrão de "When I Was Your Man" diz "Eu deveria ter te comprado flores / e segurado a sua mão / ter te dado todas as minhas horas / quando tive a chance / ter te levado para cada uma das festas / porque só o que você queria fazer era dançar". "Flowers" cita, inclusive na mesma ordem, uma "resposta" para as mesmas das estrofes: "Eu posso comprar flores para mim mesma / escrever meu nome na areia / falar comigo por horas/ dizer coisas que você não entenderia / posso me levar para dançar / e posso segurar minha própria mão".

Miley não fez nenhum comentário, desde o lançamento da música, sobre uma possível relação entre as duas faixas.