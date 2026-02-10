BBB 26: Quem foi o eliminado de hoje?

O quarto Paredão do Big Brother Brasil 26 foi exibido nessa terça-feira, 10. O eliminado da vez foi a veterana Sarah Andrade.

Ela recebeu 69,13% dos votos, enquanto Babu e Sol, que também disputavam o Paredão, receberam 28,49% e 2,38% respectivamente.

Paredão

O quarto Paredão do BBB 26 foi formado no domingo, 8. O Líder Jonas indicou Babu Santana, enquanto a casa votou em Sol Vega. Sarah Andrade foi puxada por Babu, que teve direito a um contragolpe. Samira também tinha sido emparedada, indicada por Juliano Floss e Sol Vega pela dinâmica "Duelo de Risco", mas foi salva pela prova Bate e Volta.

Quem já foi eliminado?

Além de Sarah, outros três brothers já saíram pela porta do BBB 26: Aline Campos, Matheus e Sarah Andrade. Já Pedro desistiu do programa, enquanto Henri Castelli teve que ser retirado do reality por razões médicas. Paulo Augusto foi expulso por empurrar Jonas durante a corrida para atender o Big Fone.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.