Os planos do Club Med para transformar Gramado em uma 'Disney World'

O Brasil é um dos principais países para o Club Med. Neste ano, mais de 32 mil brasileiros partiram para os resorts de esqui da rede na França, representando 85% dos clientes da rede no país. Já no Brasil, a rede hoteleira conta com três unidades, todas equipadas para servirem de destination wedding, com mais de 311 casamentos por ano, representando 8% do faturamento da rede no país. Os planos por aqui são grandes, com a construção de novos hotéis, sendo o próximo, na Serra Gaúcha.

Para o inverno de 2027, a cidade de Gramado receberá seu primeiro resort, o Club Med Gramado, que estreia a linha Exclusive Collection na América do Sul. Em entrevista a EXAME Casual, Janyck Daudet, CEO do Club Med para a América Latina, compartilhou detalhes sobre o empreendimento e o impactos para a rede e para a Serra Gaúcha.

“Gramado é um destino muito especial. É uma cidade que foi desenvolvida ao longo dos anos de forma inteligente, oferecendo uma combinação de charme europeu com a qualidade de vida de uma cidade montanhosa. A cidade é uma Disney World a céu aberto, com a autenticidade de um vilarejo alemão. Quando pensávamos em criar um resort para a categoria Exclusive Collection, Gramado foi a escolha natural”, diz Daudet.

A Exclusive Collection do Club Med é uma linha de resort voltada para o segmento de luxo. “A Exclusive Collection é o ponto máximo do Club Med. Não é apenas sobre o hotel, mas sobre a experiência como um todo. Oferecemos uma gastronomia mais sofisticada, acomodações de luxo e um serviço totalmente personalizado”, diz.

Suíte do Club Med Gramado: previsão de inauguração em 2027 (Club Med/Divulgação)

Em uma área de 220 hectares de terreno, o Club Med Gramado contará com 250 acomodações, incluindo 19 chalés de luxo. A unidade será dividida em zonas específicas para diferentes perfis de hóspedes: uma área dedicada às famílias, com Mini Club, playground, piscina, restaurante principal e chocolateria; além de uma zona exclusiva para adultos, com piscina zen, restaurante gourmet, spa completo, academia e espaços de bem-estar.

O hotel terá uma parceria com um complexo de lazer administrado pela DC Set Group, empresa responsável por trazer ao Brasil marcas como os festivais Tomorrowland Brasil e Planeta Atlântida e exposições imersivas como Van Gogh, Stranger Things e Mundo Pixar.

Fundada por Dody Sirena, a DC Set será responsável pelas atrações ao redor do resort, como a maior pista de esqui artificial da América Latina, parque de arvorismo e Jardim Botânico.

Hóspedes do Club Med terão descontos nos ingressos e fast pass para entrada para as atrações. Os atrativos também estarão abertas para a população de Gramado.

Outra novidade da nova unidade será a opção de compra de casas de luxo no complexo. Serão 20 unidades disponíveis para venda, onde os proprietários poderão usufruir de cinco semanas por ano no Club Med Gramado, além de poderem alugar a casa durante o restante do ano.

“Essa é uma experiência única. As casas ficam dentro do complexo e os proprietários terão acesso aos serviços exclusivos do resort. É uma forma de garantir uma experiência ainda mais imersiva e personalizada para aqueles que desejam ter uma propriedade de luxo no coração da Serra Gaúcha”, diz Daudet.

Os compradores das casas também podem ter acesso a serviços adicionais, como café da manhã no quarto e jantares privados preparados por chefs exclusivos. A faixa de preço das casas varia entre 4 a 5 milhões de reais. Já as diárias no resort partirão de mil reais.

Destination wedding na Serra Gaúcha

Uma das características de sucesso do Club Med no Brasil é a escolha do resort para celebrações de casamentos. Em parceria com o Grupo Bisutti, os casamentos representam cerca de 8% do faturamento da rede no Brasil.

“Gramado é um destino maravilhoso para casamentos. A cidade tem uma energia única, com sua arquitetura charmosa, gastronomia requintada e a natureza deslumbrante. Estamos criando o Club Med Gramado com um foco especial em casamentos, oferecendo aos noivos e convidados uma experiência de luxo completa, desde a cerimônia até a recepção. Nosso objetivo é fazer de cada casamento um evento inesquecível”, diz Daudet.

Assim como nas outras unidades, o hotel em Gramado também oferecerá pacotes exclusivos para casamentos e opções de atividades para os convidados. Cerca de 15% dos convidados dos casamentos realizados nos resorts se tornam futuros hóspedes da rede.

O investimento do Club Med na região da Serra Gaúcha está alinhado com a crescente demanda por destinos de alto padrão no país. Com a expansão do mercado internacional, o Club Med Gramado terá um apelo tanto para turistas brasileiros quanto para visitantes de outros países da América Latina e até da Europa.

A criação de um aeroporto regional em Gramado, com previsão para 2027, irá facilitar ainda mais o acesso ao destino. "Vamos atrair o sul-americano para Gramado, queremos mostrar que eles não precisam ir para os Estados Unidos. Me comprometi a desenvolver Gramado no mercado internacional".