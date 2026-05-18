Italiana Zucchetti compra plataforma que atende 10 mil hotéis para criar gigante de tecnologia

O setor hoteleiro roda sobre uma pilha de sistemas. Um para reservas. Outro para pagamentos. Outro para distribuição. Outro para dados. Em muitos hotéis, a operação depende de integrações frágeis, planilhas e trabalho manual para conectar tudo.

É nesse mercado que a italiana Zucchetti decidiu avançar. A multinacional de software comprou o controle acionário do Grupo Hive, dono de marcas como Infotera, HSystem, Bee2Pay, Niara e Omnibees. O valor da transação não foi revelado e a operação ainda depende de aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

O movimento marca a entrada da Zucchetti em uma nova vertical no Brasil: tecnologia para hospitalidade. A empresa já tinha presença em varejo, indústria, recursos humanos, assinaturas digitais e sistemas de gestão. Agora, ganha uma base direta em mais de 10 mil hotéis na América Latina por meio da Omnibees, plataforma de tecnologia e distribuição para o setor hoteleiro.

"A Zucchetti construiu ao longo de décadas uma das posições mais sólidas em tecnologia para hospitalidade na Europa e na América do Norte. O que nos faltava era uma base igualmente forte na América Latina, com DNA local e capacidade de distribuição já validada. A Omnibees tem exatamente isso", afirma Alessio Mainardi, CEO da Zucchetti Brasil e responsável pela operação da multinacional na América Latina.

O próximo passo será integrar os produtos das duas companhias. A Zucchetti quer criar uma plataforma que reúna gestão de propriedades, reservas, distribuição, pagamentos, dados, vendas diretas, check-in digital e gestão financeira. A promessa é atacar um problema antigo da hotelaria: a fragmentação tecnológica.

Por que a Zucchetti comprou a Omnibees

A aquisição tem uma lógica geográfica. A Zucchetti já tem força em hospitalidade na Europa e na América do Norte. Segundo a empresa, são 44 mil clientes em hotelaria, 48,5 mil no segmento de catering, serviço de alimentação para empresas e eventos, e 1,5 mil unidades de wellness, como spas, academias e centros de bem-estar.

Na América Latina, a companhia ainda precisava construir escala. A Omnibees entrega esse atalho. A plataforma conecta mais de 10 mil hotéis a canais de venda online e a uma rede de mais de 750 parceiros de distribuição. Atua no Brasil, Portugal, Colômbia e México, atendendo hotéis independentes e grandes redes.

"Não estamos entrando na América Latina. Estamos chegando com uma operação que já está dentro de mais de 10 mil hotéis", afirma Mainardi.

Para a Zucchetti, a compra também reduz o tempo de aprendizado local. Em vez de lançar uma operação do zero, a multinacional passa a controlar uma empresa com produto, carteira de clientes e relacionamento com redes hoteleiras já estabelecidos.

O que entra no pacote

A Zucchetti já oferece soluções de concierge digital, check-in online, sistema central de reservas, gestão de receita, marketing digital, automação, ERP, PMS, alimentação e bebidas e wellness.

Com o Grupo Hive, entram marcas voltadas a distribuição, pagamentos, dados e tecnologia para hotéis. A Omnibees é o ativo mais conhecido do grupo, pela atuação em reservas e conexão dos hotéis com canais de venda online. Para a empresa, a aquisição traz acesso a uma estrutura global de software. A empresa passa a fazer parte de um grupo com presença em mais de 50 países, carteira ampla de clientes e histórico de crescimento por fusões e aquisições.

O ponto sensível será preservar a força local da operação. A Omnibees cresceu ao conectar hotéis latino-americanos a canais de venda e parceiros de distribuição. Esse conhecimento regional é justamente o ativo que interessou à Zucchetti.

A integração também deve testar a capacidade das empresas de transformar portfólio em produto. Reunir gestão, distribuição, pagamento e dados em uma mesma proposta é diferente de fazer esses sistemas funcionarem bem juntos no dia a dia do hotel. A aprovação do CADE será a primeira etapa. Depois, virá a parte mais difícil: mostrar aos hoteleiros que a plataforma integrada reduz trabalho operacional sem criar uma nova camada de dependência tecnológica.

Fundada em 1978 na Itália, a Zucchetti está presente em mais de 50 países e afirma ter mais de 750 mil clientes no mundo. No Brasil, onde atua há 15 anos, soma mais de 120 mil clientes e 4 mil parceiros. A expansão local tem sido guiada por aquisições. Antes do Grupo Hive, a companhia incorporou nove negócios no país em áreas como varejo, ERP, recursos humanos e assinaturas digitais. Entre as compras recentes estão D4Sign, Elofy, Compufour, Smallsoft, Gdoor e AppBarber.

A compra do Grupo Hive abre uma frente diferente. Hospitalidade passa a ser uma nova vertical da empresa no Brasil e amplia a aposta em produtos com potencial de internacionalização.

A Zucchetti chama parte dessa estratégia de tropicalização, a adaptação de produtos e modelos de negócio às características do mercado brasileiro e latino-americano. Segundo a empresa, o movimento também pode ocorrer no sentido inverso: tecnologias criadas ou testadas no Brasil podem ser levadas para a Europa.