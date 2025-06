Ranking da TIME destaca empresas que combinam sustentabilidade e performance financeira

A TIME lançou nesta quarta-feira, 27 de junho, um novo ranking que reúne 500 empresas de todo o mundo, destacando aquelas que se sobressaem em diversas áreas, incluindo sustentabilidade e desempenho financeiro. A lista busca mostrar que é possível, sim, equilibrar práticas responsáveis com resultados econômicos positivos, trazendo à tona um olhar mais amplo sobre como as empresas podem contribuir para um futuro mais sustentável, sem comprometer sua rentabilidade.

As líderes dessa edição são duas empresas do setor de energia limpa e renovável, ambas da Espanha: em primeiro lugar, ficou a Solaria, uma gigante no mercado de energia solar, seguida pela Grenergy Renovables, que conquistou a segunda posição. Ambas são protagonistas de uma tendência crescente, que comprova a viabilidade econômica de modelos empresariais sustentáveis.

O pódio do ranking é completado pela JYP Entertainment, conglomerado de mídia da Coreia do Sul, que se destaca no cenário global com a explosão do k-pop (pop coreano), mostrando que a sustentabilidade também pode ser encontrada fora do setor ambiental. Completando os cinco primeiros, as empresas de tecnologia americana Intuit e a britânica Beazley demonstram que a inovação e a responsabilidade social podem caminhar juntas em setores diversos.

O Brasil, por sua vez, teve uma performance notável, com várias empresas nacionais aparecendo no ranking. O destaque ficou por conta da Odontoprev (6º lugar), AES Brasil (7º) e Arezzo&Co (9º). Outras grandes empresas do país que se destacaram foram o Grupo Fleury (17º), PagBank (22º), Hypera (35º) e BTG Pactual (36º). Também figuram na lista marcas como Lojas Renner (48º), Localiza (60º), RaiaDrogasil (70º), Tim Brasil (77º), Ambipar (83º), Vivo (93º) e Sendas Distribuidora (96º), mostrando que a sustentabilidade tem ganhado terreno entre as grandes corporações brasileiras.

Veja a lista completa: