Peppa Pig será tema de parque milionário na China; veja valor

O primeiro parque temático ao ar livre da Ásia inspirado na famosa série animada britânica Peppa Pig será inaugurado em 2027 em Changxing Island, no distrito de Chongming, Xangai. A estrutura, que será a maior do mundo no segmento, é uma parceria entre a Max-Matching Entertainments e a gigante de brinquedos dos Estados Unidos, Hasbro, proprietária da marca Peppa Pig.

O anúncio foi feito em uma cerimônia de lançamento pela Max-Matching, uma empresa sediada em Xangai. A companhia informou que o projeto receberá um investimento de mais de 2,4 bilhões de yuans (equivalente a cerca de US$ 331,2 milhões) e terá uma área de cerca de 19,3 hectares. Segundo Zhao Yang, presidente da Max-Matching, o parque trará para a realidade várias cenas icônicas da série animada e vai combiná-las com elementos locais de Xangai. Além das atrações baseadas no universo da Peppa Pig, o complexo terá um hotel temático, projetado para mostrar características da cultura chinesa e de Xangai, oferecendo uma experiência completa de entretenimento, acomodação, alimentação e varejo. Zhao também revelou que a empresa tem planos para transformar outras propriedades intelectuais da Hasbro em atrações de parques temáticos na China, impulsionando a internacionalização do setor. A série Peppa Pig, produzida pelo estúdio Astley Baker Davies, estreou em 2004 e rapidamente se tornou um sucesso entre crianças em idade pré-escolar. A história segue as aventuras de Peppa Pig, sua família e amigos, inspirando diversos produtos, filmes e jogos. A série chegou à China em 2015 e se tornou popular entre as famílias locais. Além da Peppa Pig, a Hasbro possui outros títulos conhecidos, como Transformers, G.I. Joe, Dungeons and Dragons e My Little Pony. Com a abertura do parque temático em Xangai, a empresa espera ampliar ainda mais seu alcance no mercado chinês e global. Tradução: Mei Zhen Li

Fonte: The Paper