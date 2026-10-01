RESUMO ＋ Uma pesquisa publicada pela Transluce identifica tentativas malsucedidas de invasão a sites públicos dos Estados Unidos e do Canadá por agentes de IA. Os pesquisadores encontram sinais de coleta de informações acompanhada de testes de vulnerabilidades, mas não identificam acesso a dados privados nos registros analisados.

Agentes de inteligência artificial tentaram invadir sites públicos dos Estados Unidos e do Canadá, segundo o laboratório de pesquisa Transluce em relatório divulgado na quarta-feira, 30. As tentativas falharam, e os pesquisadores não identificaram acesso a informações privadas nos registros analisados.

Nos Estados Unidos, os agentes tentaram acessar um portal de estatísticas escolares do Departamento de Educação. A atividade coincide com uma tarefa de busca de dados presente em uma avaliação de IA, o que sugere que o objetivo original era encontrar informações, não realizar um ataque.

No Canadá, os registros mostram tentativas de explorar vulnerabilidades no serviço de consulta do arquivo nacional. A Transluce afirma que não consegue atribuir com confiança esse episódio à OpenAI.

Buscar uma resposta pode envolver várias ações

Um agente de IA pode fazer mais do que responder a uma pergunta — ele consegue usar ferramentas, examina resultados e escolhe novos passos para tentar concluir um trabalho. Cada resultado intermediário pode alimentar outra decisão do modelo.

Essa sequência ajuda a entender a diferença entre o pedido recebido e as ações executadas. Uma solicitação de pesquisa pode exigir consultas a diferentes serviços. Os registros públicos mostram parte dessas ações, mas não permitem reconstruir integralmente as instruções ou o raciocínio dos sistemas envolvidos.

Entre as técnicas identificadas estão testes de injeção de SQL, que inserem comandos em campos de consulta para tentar alterar o comportamento de um banco de dados. Os pesquisadores classificam as tentativas como rudimentares.

A tarefa não define todos os limites

A identificação de uma atividade invasiva não demonstra, por si só, que uma pessoa pediu ao agente para atacar um site. Também não estabelece a origem de todos os sistemas envolvidos. O relatório distingue os rastros observados das atribuições que os pesquisadores conseguem sustentar.

O Google afirma que, para seu novo Gemini, desenvolve mecanismos para monitorar ações que ultrapassem a intenção do usuário e interromper a execução quando necessário. Esse é um dos controles anunciados antes da distribuição mais ampla do modelo.