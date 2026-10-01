Defesa de Bolsonaro pede anulação da condenação por tentativa de golpe

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) apresentou nesta quinta-feira, 1, um novo pedido de revisão da condenação por tentativa de golpe. O pedido foi enviado ao presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin.

Na distribuição, o caso foi destinado ao ministro Kassio Nunes Marques.

Bolsonaro foi condenado em setembro de 2025 por tentativa de golpe de Estado em 2022 pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF).

A pena foi de 27 anos e 3 meses de pena privativa, sendo 24 anos e 9 meses de reclusão e 2 anos e 6 meses em detenção.

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