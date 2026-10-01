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Defesa de Bolsonaro pede anulação da condenação por tentativa de golpe

Bolsonaro foi condenado em setembro de 2025 por tentativa de golpe de Estado em 2022 pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF)

Bolsonaro foi detido na manhã deste sábado, 22, pela Polícia Federal (Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

Bolsonaro foi detido na manhã deste sábado, 22, pela Polícia Federal (Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

André Martins
André Martins

Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 10h22.

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A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) apresentou nesta quinta-feira, 1, um novo pedido de revisão da condenação por tentativa de golpe. O pedido foi enviado ao presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin.

Na distribuição, o caso foi destinado ao ministro Kassio Nunes Marques.

Bolsonaro foi condenado em setembro de 2025 por tentativa de golpe de Estado em 2022 pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF). 

A pena foi de 27 anos e 3 meses de pena privativa, sendo 24 anos e 9 meses de reclusão e 2 anos e 6 meses em detenção.

Mais informações em instantes. 

Acompanhe tudo sobre:Eleições 2026Jair Bolsonaro

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