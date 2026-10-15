Gostou de 'Carrie'? Veja 5 séries de terror de Mike Flanagan para assistir no streaming

A série "Carrie", nova adaptação da obra de Stephen King, foi lançada pelo Prime Video no dia 7 de outubro e já alcançou o primeiro lugar no ranking de produções mais assistidas da plataforma em 41 países, segundo dados do FlixPatrol.

Para quem gostou da série e quer continuar explorando o universo do terror, Mike Flanagan, o criador de "Carrie", tem outras produções do gênero no currículo.

Confira cinco séries de terror de Mike Flanagan para assistir depois de "Carrie":

1. 'A Maldição da Residência Hill' (2018)

Considerada uma das produções mais conhecidas de Mike Flanagan, "A Maldição da Residência Hill" acompanha cinco irmãos que cresceram em uma mansão assombrada. Já adultos, eles precisam enfrentar as lembranças traumáticas da infância após uma tragédia familiar.

A narrativa alterna entre passado e presente para mostrar como os acontecimentos na residência afetaram cada integrante da família. Fantasmas, aparições e fenômenos sobrenaturais se misturam a conflitos emocionais que ganham novos significados ao longo dos episódios.

Onde assistir: Netflix.

2. 'A Maldição da Mansão Bly' (2020)

A segunda temporada da antologia "The Haunting" apresenta uma história ambientada em uma propriedade rural inglesa. A trama começa quando Dani Clayton, uma jovem babá, assume o cuidado de duas crianças que vivem na mansão Bly.

Com o passar do tempo, acontecimentos estranhos e aparições perturbadoras revelam que a propriedade guarda segredos ligados aos antigos moradores. A série combina elementos sobrenaturais com uma narrativa sobre amor, perda e lembranças.

Inspirada em obras de Henry James, especialmente na novela "A Volta do Parafuso", a produção aposta em um terror gótico, com mistérios que se desenvolvem gradualmente.

Onde assistir: Netflix.

3. 'Missa da Meia-Noite' (2021)

Em "Missa da Meia-Noite", Mike Flanagan leva o terror a uma pequena comunidade insular marcada por conflitos religiosos e problemas sociais. A rotina dos moradores muda com a chegada de um jovem padre carismático, cuja presença coincide com acontecimentos aparentemente milagrosos.

Enquanto parte da população passa a acreditar que está diante de uma manifestação divina, sinais inquietantes começam a surgir. A história investiga como a fé, o fanatismo e o desejo de acreditar podem influenciar as decisões de uma comunidade.

Onde assistir: Netflix.

4. 'O Clube da Meia-Noite' (2022)

Voltada ao público jovem, "O Clube da Meia-Noite" acompanha um grupo de adolescentes que vivem em uma instituição para pacientes com doenças terminais. Todas as noites, eles se reúnem para contar histórias assustadoras e fazem um pacto: o primeiro a morrer deverá tentar entrar em contato com os demais.

A promessa ganha novos contornos quando acontecimentos inexplicáveis começam a cercar o grupo. Entre histórias de fantasmas e mistérios da instituição, os personagens lidam com a perspectiva da morte e com o desejo de encontrar respostas.

A produção adapta o livro homônimo de Christopher Pike e combina terror, drama adolescente e elementos sobrenaturais.

Onde assistir: Netflix.

5. 'A Queda da Casa de Usher' (2023)

Inspirada em obras de Edgar Allan Poe, "A Queda da Casa de Usher" acompanha uma família poderosa cuja fortuna começa a ruir quando seus herdeiros morrem em circunstâncias misteriosas.

Os irmãos Roderick e Madeline Usher construíram um império farmacêutico, mas segredos do passado voltam à tona e ameaçam destruir o legado da família. Uma mulher misteriosa parece estar ligada às mortes, enquanto os acontecimentos revelam a dimensão das escolhas dos protagonistas.

A minissérie mistura horror gótico, suspense e crítica à concentração de poder e à ganância. Com oito episódios, é indicada para quem gosta de histórias em que o sobrenatural se conecta às consequências das ações humanas.

Onde assistir: Netflix.