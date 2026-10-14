Netflix corta 6% dos funcionários globais na maior rodada de demissões desde 2022

RESUMO ＋ A Netflix está cortando cerca de mil postos de trabalho, equivalentes a aproximadamente 6% de seus funcionários, segundo o Wall Street Journal. A maior rodada de demissões desde 2022 foi comunicada aos empregados pelos co-CEOs Ted Sarandos e Greg Peters e atinge principalmente produto, tecnologia, jurídico e recursos humanos.

A Netflix está eliminando cerca de mil empregos, aproximadamente 6% de seu quadro global, na maior rodada de demissões desde 2022.

Segundo o Wall Street Journal, os co-CEOs Ted Sarandos e Greg Peters informaram os funcionários que os cortes se concentram nas equipes de produto, tecnologia, jurídico e recursos humanos. A empresa encerrou 2025 com cerca de 16 mil empregados em tempo integral.

Os executivos justificaram a decisão pela necessidade de definir prioridades na distribuição de pessoas e recursos. Segundo o TheWrap, que publicou a comunicação interna, a companhia não fez comentários adicionais ao conteúdo do e-mail.

Como serão feitos os desligamentos?

Na comunicação aos empregados, Sarandos e Peters afirmaram que a redução acompanha mudanças organizacionais. Os procedimentos vão variar conforme o país, e os gestores entrarão em contato com os profissionais afetados, de acordo com a mensagem reproduzida pelo TheWrap.

O comunicado não detalha quantas vagas serão eliminadas em cada mercado. As informações divulgadas também não permitem determinar o impacto sobre a operação brasileira.

O ajuste acontece em meio à pressão para acelerar o crescimento. Segundo o TheWrap, Sarandos reconheceu em uma entrevista no mês passado que a empresa não avançava no ritmo que gostaria e que trabalhava para mudar esse cenário.

Disputa pelo público ganha um concorrente maior

A Netflix vem investindo em publicidade, programação ao vivo e jogos para ampliar suas fontes de receita, segundo a Reuters. A expansão ocorre em um mercado no qual plataformas de streaming e outras formas de entretenimento disputam o tempo dos consumidores.

A concorrência também passou por uma mudança de escala. Neste mês, a Paramount Skydance concluiu a compra da Warner Bros. Discovery por US$ 110 bilhões, após vencer a disputa que envolvia a Netflix.

A operação reúne estúdios de cinema, canais de televisão e os serviços Paramount+ e HBO Max. A Netflix havia buscado adquirir os ativos de streaming e estúdios da Warner antes de perder a negociação para a rival.

O precedente de 2022

A referência à rodada anterior remete ao período em que a Netflix perdeu assinantes pela primeira vez em 11 anos. Em maio de 2022, a companhia desligou 150 pessoas. No mês seguinte, anunciou outros 300 cortes, levando o total dessas duas rodadas a 450.

À época, a empresa afirmou que precisava alinhar os custos ao crescimento mais lento da receita. Em 2023, uma nova reestruturação reuniu unidades de produção de filmes e resultou em demissões e na saída de executivos.