'Nárnia: O Sobrinho do Mago' ganha primeiro trailer e confirma estreia nos cinemas em 2027

A Netflix divulgou nesta terça-feira, 13, o primeiro trailer de "Nárnia: O Sobrinho do Mago", nova adaptação cinematográfica de "As Crônicas de Nárnia". Com direção e roteiro de Greta Gerwig, responsável por "Barbie", o longa apresenta a origem do universo fantástico criado pelo escritor C. S. Lewis.

A prévia é embalada pela música “Stairway to Heaven”, da banda Led Zeppelin, e antecipa uma aventura marcada por mundos mágicos, personagens misteriosos e a criação de Nárnia. O filme também terá exibição nos cinemas antes de chegar ao catálogo da plataforma de streaming.

Qual é a história de 'Nárnia: O Sobrinho do Mago'?

O filme adapta o livro "O Sobrinho do Mago", publicado em 1955. Embora seja o sexto volume lançado da série literária, a obra apresenta acontecimentos anteriores aos de "O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa", história que ficou mais conhecida entre o público por meio dos filmes anteriores.

A trama acompanha Digory Kirke e Polly Plummer, duas crianças que descobrem uma maneira de viajar entre mundos por meio de anéis mágicos. Durante a jornada, os protagonistas testemunham o nascimento de Nárnia, criado pelo leão Aslam.

A narrativa explora as origens desse universo e apresenta acontecimentos importantes para compreender a mitologia da franquia, incluindo a história de personagens que terão destaque nas aventuras posteriores.

Quem está no elenco do novo filme de Nárnia?

A produção reúne nomes conhecidos de Hollywood e aposta em novos atores para interpretar os protagonistas infantis.

David McKenna vive Digory Kirke, enquanto Beatrice Campbell interpreta Polly Plummer. Entre os nomes mais conhecidos do elenco estão Daniel Craig, de "007", como Tio André, e Emma Mackey, de "Sex Education" e "Barbie", no papel de Jadis, personagem que se tornará a Feiticeira Branca.

Já Meryl Streep será responsável pela voz de Aslam, o leão mágico que ocupa uma posição central na história. Carey Mulligan também integra o elenco, interpretando a mãe de Digory.

Quando estreia 'Nárnia: O Sobrinho do Mago'?

O novo filme de Greta Gerwig tem estreia marcada para 11 de fevereiro de 2027, com exibições em IMAX. No circuito amplo, a estreia está prevista para 12 de fevereiro.

Depois da passagem pelas telonas, a produção chegará à Netflix em 2 de abril de 2027.

Confira o trailer de 'Nárnia: O Sobrinho do Mago':