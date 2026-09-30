Gostou de 'A Hipótese do Amor'? Veja 5 séries de romance para assistir no Prime Video

Quem assistiu a "A Hipótese do Amor", novo filme de romance que estreou no Prime Video na última quarta-feira, 23, sabe que uma boa história romântica combina atração, encontros inesperados e personagens que precisam lidar com sentimentos que fogem ao controle.

Se o longa deixou você com um gostinho de "quero mais", o Prime Video tem séries que exploram diferentes formas de amar, de paixões universitárias a relacionamentos que desafiam as expectativas.

Confira cinco produções para prolongar o clima de romance por vários episódios:

1. 'O Verão Que Mudou Minha Vida'

Para quem gosta de triângulos amorosos e histórias de amadurecimento, "O Verão Que Mudou Minha Vida" acompanha Belly Conklin (Lola Tung), uma jovem que passa as férias na casa de praia da família Fisher e se vê envolvida em um relacionamento com dois irmãos.

Conrad (Christopher Briney) e Jeremiah (Gavin Casalegno) ocupam lugares diferentes na vida da protagonista, que precisa lidar com sentimentos, ciúmes e decisões que afetam suas relações.

Baseada na trilogia literária de Jenny Han, a série combina romance adolescente, conflitos familiares e descobertas pessoais.

2. 'Off Campus: Amores Improváveis'

Para quem gosta de romances universitários, "Off Campus: Amores Improváveis" acompanha histórias de amor entre estudantes que enfrentam os desafios dos relacionamentos durante a vida acadêmica.

Baseada na série de livros de Elle Kennedy, a produção se passa no ambiente universitário e combina paixão, amizade e amadurecimento. Os personagens precisam conciliar a rotina de estudos, as expectativas pessoais e os sentimentos que surgem ao longo do caminho.

A trama aposta em relacionamentos que começam de maneiras inesperadas e se desenvolvem entre conflitos e descobertas.

3. 'Maxton Hall: O Mundo Entre Nós'

Para quem gosta de romances entre personagens de mundos diferentes, "Maxton Hall: O Mundo Entre Nós" acompanha Ruby Bell (Harriet Herbig-Matten), uma estudante bolsista que frequenta uma escola de elite e acaba se aproximando de James Beaufort (Damian Hardung), herdeiro de uma família rica.

A relação começa com conflitos e desentendimentos, mas a convivência entre os dois dá espaço a uma atração que desafia as expectativas da família do rapaz.

A série combina romance, drama e diferenças sociais, com uma dinâmica de rivalidade que se transforma em paixão.

4. 'Modern Love'

Para quem prefere histórias românticas ambientadas em situações cotidianas, "Modern Love" apresenta episódios independentes inspirados na coluna homônima do The New York Times.

A série reúne histórias sobre encontros, relacionamentos, amizade e laços familiares. O elenco conta com nomes como Anne Hathaway, Tina Fey, Dev Patel e Andrew Scott.

Cada episódio acompanha personagens que enfrentam diferentes desafios afetivos, com narrativas que exploram desde o início de um romance até as transformações de relações duradouras.

5. 'Com Amor'

Para quem procura uma comédia romântica com histórias de diferentes fases da vida, "Com Amor" acompanha os irmãos Lily (Emeraude Toubia) e Jorge Diaz (Mark Indelicato) em suas jornadas amorosas.

Ambientada em Portland, nos Estados Unidos, a série mostra os personagens lidando com encontros, términos e novas possibilidades de relacionamento, enquanto enfrentam questões familiares e profissionais.

Os episódios se conectam a datas comemorativas, como Natal e Dia dos Namorados, e exploram diferentes perspectivas sobre o amor e os vínculos afetivos.