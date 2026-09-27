'A Hipótese do Amor': veja as principais diferenças entre o livro e o filme

RESUMO ＋ A plataforma de streaming Prime Video lançou em 23 de setembro A Hipótese do Amor, adaptação do romance de Ali Hazelwood, com Lili Reinhart e Tom Bateman. O filme preserva o namoro falso entre Olive e Adam, mas corta personagens, reorganiza eventos e altera o assédio cometido por Tom Benton, o término do casal e a carreira de Olive.

🚨 ATENÇÃO: SPOILERS!

A Hipótese do Amor, romance de Ali Hazelwood que nasceu como fanfic de Star Wars antes de virar um dos maiores sucessos do BookTok, ganhou adaptação na Prime Video em 23 de setembro, com Lili Reinhart como a doutoranda Olive Smith e Tom Bateman como o professor Adam Carlsen.

O filme chegou ao catálogo em lançamento global, meses depois da Prime Video promover uma pré-estreia no Brasil com a presença do elenco principal. A adaptação preserva a premissa central da história — um relacionamento falso que se transforma em amor de verdade —, mas muda personagens, reorganiza a ordem dos acontecimentos e altera o desfecho de um dos conflitos mais importantes do livro: o assédio sofrido por Olive.

A primeira diferença aparece logo na data que marca o fim combinado do namoro de mentira. No livro, Olive e Adam escolhem 29 de setembro, data ligada à conferência da Society for Biological Development (SBD) e à situação do financiamento de pesquisa de Adam em Stanford. No filme, a data escolhida é 29 de outubro.

Personagens cortados e mudados

Anh, melhor amiga de Olive, também sofreu alteração: no livro ela é vietnamita, mas, no filme, interpretada por Rachel Marsh, passa a ser filipina — mudança que veio acompanhada de uma cena original da adaptação, em que Olive participa do Natal da família de Anh e come adobo, prato típico filipino. No livro, Anh acredita de verdade no namoro falso e só descobre a mentira mais tarde; no filme, ela diz a Olive que já sabia desde o início.

Já o Dr. Holden Rodrigues, melhor amigo de infância de Adam no livro e par romântico de Malcolm, foi completamente cortado da adaptação — o que obrigou o roteiro a reorganizar algumas relações e conflitos que dependiam dele.

Malcolm, colega de Olive, também ganhou um destino diferente: no livro, ele segue na pós-graduação, mas prefere uma carreira na indústria; no filme, Adam o expulsa da equipe de pesquisa, e os pais do personagem decidem não pagar mais um semestre de estudos, uma frustração que ele acaba descontando em Olive.

Tom Benton, colega de Adam vindo de Harvard, também teve sua participação reescrita. No livro, ele é amigo de Adam desde a pós-graduação; no filme, aparece como professor convidado em Stanford. No livro, Olive encontra Tom durante um dos encontros dela com Adam na cafeteria do campus — ele se senta com os dois e pede que ela conte o que há de interessante em sua pesquisa. Ali mesmo, quando ele questiona a motivação por trás do trabalho, ela conta que a mãe morreu de câncer de pâncreas. No filme, essa cena não existe: Olive esconde a motivação pessoal da pesquisa e só conta a Adam depois, em particular.

A cena do assédio muda de lugar — e de consequência

A alteração mais significativa da adaptação está em como e quando acontece o assédio de Tom Benton contra Olive. No livro, ele a assedia logo após sua apresentação na conferência da SBD — e Olive consegue gravar a conversa, porque havia sido orientada pelo Dr. Aslan a registrar sua própria apresentação. Essa gravação se torna, mais tarde, a prova que expõe o comportamento de Benton.

No filme, a cena acontece em outro momento da história: depois que Olive e Adam passam a noite juntos, Benton aparece no quarto de Adam e usa a situação para pressionar Olive a dormir com ele em troca de uma vaga em seu laboratório em Harvard.

Sem a gravação que existia no livro, a descoberta do assédio também muda de forma: Olive procura Anh, que percebe que algo está errado, e é ela quem conta a Adam o que aconteceu — no mesmo banheiro onde os dois protagonistas haviam se conhecido, no início da história. Adam então interrompe uma aula de Tom para confrontá-lo, em vez de partir para cima dele fisicamente, como faz no livro depois que a gravação vem à tona.

A própria conferência da SBD muda de origem entre as duas versões. No livro, é o próprio Tom quem convida Olive para palestrar no evento. No filme, a lógica é completamente diferente: Olive submete um resumo por conta própria e é selecionada pela organização do congresso, sem nenhuma relação com Tom — que, coincidentemente, acaba dividindo o palco com ela por causa da proximidade entre os temas de pesquisa dos dois.

No livro, Adam é o palestrante principal do evento e, por causa do horário, não consegue assistir à apresentação de Olive; no filme, ele termina sua própria fala a tempo de chegar ao final da apresentação dela e permanece no local para vê-la — um gesto que existe apenas na adaptação.

Quem termina o relacionamento — e como Olive resolve a carreira

Outra diferença central está em quem decide encerrar o namoro de mentira. No livro, é Olive quem toma essa decisão, enquanto Adam avalia a possibilidade de ir trabalhar em Harvard — motivado pela própria carreira, sem que a mudança tenha relação direta com Olive.

No filme, é Adam quem se afasta primeiro — depois de Tom convencê-lo de que Olive deveria se dedicar inteiramente à carreira, sem a complicação de um relacionamento à distância, ele decide deixá-la seguir sozinha, acreditando estar fazendo o melhor por ela. O filme não mostra abertamente a possibilidade de Adam se mudar para Harvard, mas deixa a entender que ele consideraria fazer isso só para continuar perto dela — o oposto do raciocínio do livro.

O desfecho profissional de Olive também muda de caminho, ainda que chegue ao mesmo lugar. No livro, ela recorre à ajuda de Dr. Aslan, que a conecta a outros pesquisadores até ela conseguir uma oportunidade na Universidade da Califórnia, em Berkeley.

No filme, a conversa com Aslan é direta: a orientadora propõe que Olive continue a pesquisa dentro do próprio laboratório dela. Cenas queridas dos leitores, como a do protetor solar e a do ultimate frisbee, sobrevivem à adaptação — mas o momento em que Adam empurra o carro para dar partida, cena que o mostrava mais descontraído no livro, muda de personagem: no livro, o carro é de outro estudante; no filme, é o de Cherie, a secretária do departamento.

Outras diferenças

Alguns detalhes menores também mudam de peso entre as duas versões. Jeremy, colega de Olive, é tratado no filme como uma antiga paixão dela; no livro, os dois só saíram algumas vezes, sem o mesmo peso romântico.

O encontro anterior entre Olive e Adam também ganha intensidades diferentes: no filme, sabemos que os dois já haviam se cruzado antes, mas o roteiro dá pouco destaque a isso; no livro, fica claro que Adam era obcecado por ela e pensava nela havia anos.

As festas que o casal frequenta junto no filme não existem no livro — na versão original, o único encontro social do tipo é o piquenique. E, na inversão mais notada pelos fãs, o filme coloca Adam como quem propõe o namoro falso e estabelece as regras do acordo; no livro, é Olive quem conduz praticamente tudo, do convite inicial às condições do combinado. O maior descuido da adaptação, porém, está no ritual que sustentava o relacionamento fingido no livro: Olive e Adam sempre se encontravam na cafeteria às quartas-feiras, às 10h, ao longo de todo o namoro de mentira. No filme, esse encontro fixo acontece uma única vez.

Apesar de todas as mudanças, a essência da história permanece: Olive e Adam reconhecem que o que sentem é real, ficam juntos, e ela encontra uma forma de proteger o próprio trabalho e seguir a carreira científica.