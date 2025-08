Globo revela a novela que vai substituir 'História de Amor' na programação da tarde

A TV Globo já definiu a novela que substituirá Edição Especial nas tardes da emissora a partir de setembro. A trama escolhida é Terra Nostra, um grande sucesso de 1999, escrita por Benedito Ruy Barbosa.

A obra, que será exibida no lugar de "História de Amor", foi originalmente transmitida entre 20 de setembro de 1999 e 2 de junho de 2000, com 221 capítulos, e se destacou no horário nobre. Esta será a terceira vez que a novela retorna à programação da emissora.

A primeira reprise ocorreu em 2004, dentro do Vale a Pena Ver de Novo, e, em 2019, o Canal Viva (atualmente Globoplay Novelas) exibiu uma versão reduzida com 150 capítulos.

"A edição encurtada foi necessária devido a problemas com os direitos autorais da trilha sonora", informou a TV Globo, que afirmou ter resolvido as pendências para a reapresentação atual.

Qual é o enredo de "Terra Nostra"?

Com o cenário ambientado no final do século XIX, a trama foca na imigração italiana para o Brasil, tendo como fio condutor o romance entre Matteo (Thiago Lacerda) e Giuliana (Ana Paula Arósio).

O casal se conhece durante a viagem a bordo do navio Andrea I, proveniente de Gênova em 1894. Durante a travessia, uma epidemia de peste atinge os passageiros: "Giuliana perde os pais e Matteo adoece, mas sobrevive".

Ao chegarem ao Brasil, as vidas dos dois seguem caminhos diferentes. Giuliana encontra acolhimento com Francesco Maglianno (Raul Cortez), enquanto Matteo é levado para trabalhar na fazenda do coronel Gumercindo (Antonio Fagundes).

Nesse novo ambiente, Giuliana acaba sendo cortejada por Marco Antônio (Marcello Antony), com quem se casa, mesmo estando grávida de Matteo. "Ela aceita se casar com Marco, enfrentando resistência da futura sogra, Janete", revela a trama.

Matteo, por sua vez, é pressionado a se casar com Rosana (Carolina Kasting) após um plano do coronel Gumercindo. Mas, o casamento é marcado pela infelicidade e pela saudade.

Apesar de aceitar a união para proteger a honra da moça, ele nunca esquece Giuliana. Ao descobrir onde ela está, Matteo fica sabendo que Giuliana se casou e está prestes a dar à luz. No entanto, ele não sabe que o filho é seu.

O nascimento da criança, que é entregue a um orfanato por Janete, provoca o rompimento definitivo entre Giuliana e a família Maglianno.