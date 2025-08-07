O que aconteceu com Ana Paula Arósio, protagonista de 'Terra Nostra'? Veja onde está a atriz

Ana Paula Arósio, uma das atrizes mais renomadas da TV brasileira, ficou famosa por papéis marcantes, mas já está longe das telas há mais de dez anos. No entanto, a artista de 50 anos ainda é vista ocasionalmente no cinema, estrelando alguns filmes.

Recentemente, a atriz foi lembrada por muitos brasileiros após a TV Globo anunciar que "Terra Nostra", de Benedito Ruy Barbosa, será reprisada na programação das tardes, no lugar de "História de Amor".

A trama foca na imigração italiana para o Brasil, tendo como fio condutor o romance entre Matteo (Thiago Lacerda) e Giuliana (Ana Paula Arósio). Ao chegarem ao Brasil, as vidas dos dois seguem caminhos diferentes. Giuliana encontra acolhimento com Francesco Maglianno (Raul Cortez), enquanto Matteo é levado para trabalhar na fazenda do coronel Gumercindo (Antonio Fagundes).

Conheça a trajetória de Ana Paula Arósio

Sua carreira na televisão começou aos 18 anos, mas seu talento já se destacava na adolescência, quando ela fazia comerciais. Aos 19 anos, fez sua estreia no SBT, em “Éramos seis”.

Depois desse primeiro trabalho, Ana Paula foi convidada para participar de outras novelas na emissora de Silvio Santos, além de se aventurar no teatro. Em 1998, ela participou da minissérie “Hilda Furacão” na Globo, e foi aí que sua carreira deslanchou, com novas e grandes oportunidades.

Em 1999, já estabelecida na emissora carioca, ela fez grande sucesso na novela “Terra Nostra”, interpretando a protagonista Giuliana, uma jovem italiana. Com isso, sua trajetória na TV só cresceu, e vieram outros projetos de destaque, como “Esperança”, “Páginas da Vida” e “Ciranda de Pedra”.

O último trabalho de Ana Paula nas novelas foi em 2010, na série “Na Forma da Lei”. Em 2011, ela foi escalada para protagonizar “Insensato Coração”, mas teve faltas durante as gravações e acabou sendo substituída. A partir daí, se dedicou mais ao cinema, com algumas participações esporádicas.

O que aconteceu com a atriz após o afastamento?

Depois de sua última participação em uma novela, em 2010, Ana Paula Arósio se casou com Henrique Plombon Pinheiro, que é cavaleiro e arquiteto. Desde 2015, o casal reside na Inglaterra, onde optaram por uma vida mais tranquila no campo, longe dos centros urbanos e da exposição midiática. Eles se dedicam à criação de cavalos e ao cultivo de cana-de-açúcar.

Em 2020, Ana Paula Arósio surpreendeu o Brasil ao aparecer em uma campanha publicitária do banco Santander, tornando-se um dos assuntos mais comentados no X (antigo Twitter).