Novela 'A Viagem' vai virar filme; espírito de Alexandre é confirmado, diz jornal

"A Viagem", sucesso da faixa vespertina da TV Globo, está prestes a ganhar uma nova vida, agora nos cinemas.

A novela, que fez enorme sucesso quando foi exibida originalmente em 1994, será readaptada para as telonas com a história de Alexandre, o protagonista vivido na TV por Guilherme Fontes. Embora o ator tenha sido um dos grandes nomes da trama, o papel do espírito vingativo pode ser interpretado por um novo nome. O protagonista do filme ainda não foi confirmado.

A adaptação cinematográfica será assinada por Jaqueline Vargas, roteirista de "Sessão de Terapia" e colaboradora de "Dona de Mim". A informação foi confirmada pelo O Globo, mas a emissora em si ainda não se manifestou oficialmente sobre o projeto.

Reprise com audiência alta

A trama, que atualmente é reprisada no "Vale a Pena Ver de Novo", também é uma releitura da novela original de 1975, transmitida pela TV Tupi.

A história de "A Viagem" acompanha o espírito de Alexandre, um jovem que morre na prisão após ser condenado por um assassinato. Envolto em rancor e desejo de vingança, ele retorna ao mundo dos vivos para atormentar aqueles que considera responsáveis por sua morte. A novela tocou temas profundos, como culpa, perdão e os mistérios da vida após a morte, com o espiritismo como pano de fundo.

A nova versão promete uma abordagem moderna, mantendo o espírito da novela original, mas com novos desafios e reinterpretações.