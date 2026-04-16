BBB 26: Jordana vai sair hoje? Enquete mostra quem deve ser eliminado no paredão

Jordana do BBB 26 (Globo/Manoella Mello)
Redação Exame
Publicado em 16 de abril de 2026 às 08h18.
Ana Paula Renault, Jordana e Juliano Floss disputam a permanência na casa na eliminação desta quinta-feira, 16. O eliminado neste 17º Paredão ficará de fora do top 4 do reality.
O líder Leandro Boneco indicou Jordana diretamente ao Paredão. Na votação aberta da casa, Ana Paula foi a mais votada. Com direito ao Contragolpe, Jordana puxou Juliano Floss e completou a berlinda.
As enquetes indicam que Jordana será a eliminada hoje.A uma semana do fim do BBB, relembre as maiores brigas da edição de 2026
Levantamento das 8h desta quinta-feira, 16, do site Votalhada, que compila enquetes de diferentes plataformas, indica que Jordana será a eliminada.
Nos recortes por plataforma, os números são os seguintes:
Na estimativa geral do Votalhada (30%/70%), Jordana aparece com 61,95%, seguida por Juliano Floss, com 32,41%, e Ana Paula Renault, com 5,79%.
O levantamento soma 5.857.972 votos.BBB 27 abre inscrições; veja como participar
Na comparação anterior, Jordana tinha 62,20%. Agora, aparece com 61,95%, uma leve oscilação de 0,25 ponto percentual para baixo, mas segue à frente como a principal candidata à eliminação.
A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito.
O sistema segue o modelo misto: o voto único, validado por CPF, tem peso de 70%, enquanto o voto da torcida, ilimitado, representa 30% da média final. A eliminação é definida pela média ponderada entre os dois formatos.
Na TV Globo, o programa vai ao ar diariamente após a novela Três Graças, com horário variável.
No Globoplay, assinantes têm acesso à transmissão ao vivo 24 horas, além de câmeras exclusivas e conteúdos extras.