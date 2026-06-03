Prêmio BTG Pactual da Música Brasileira homenageia Cazuza com acervo inédito; veja indicados

No dia 10 de junho, o Theatro Municipal do Rio de Janeiro recebe a 33ª edição do Prêmio BTG Pactual da Música Brasileira. Apresentada pelas atrizes Débora Bloch e Alice Wegmann, com direção musical de Pretinho da Serrinha, a cerimônia terá como eixo central a obra do cantor e compositor Cazuza.
Autor de canções que fazem parte do imaginário da música brasileira, como “Exagerado”, “O Tempo Não Para”, “Codinome Beija-Flor” e “Brasil”, o artista será celebrado em uma noite concebida para reunir diferentes gerações, estilos e vozes da música nacional em interpretações inéditas de sua obra.
A escolha do homenageado foi definida pelo conselho do prêmio, composto por profissionais do setor e artistas como Gilberto Gil, Ney Matogrosso, Zélia Duncan e Karol Conká. A cenografia, grande diferencial desta edição, será assinada por Nídia Aranha e Luisa Annik. Já a proposta visual foi desenvolvida a partir do material preservado pela Sociedade Viva Cazuza, coordenada por Lucinha Araújo, mãe do artista.
"O acervo do Cazuza é uma coisa muito impactante, um trabalho feito com muito afeto pela Lucinha ao longo desses anos todos, de preservação da obra e da memória do Cazuza. É uma coisa atípica", contou o criador do evento, Zé Maurício Machline, em entrevista à Casual EXAME. "Estamos usando materiais inéditos, desde o sapatinho de quando ele nasceu até cartas únicas que escreveu."
O evento é realizado por meio da Lei Rouanet com patrocínio do Ministério da Cultura e do BTG Pactual, do mesmo grupo controlador da EXAME, e terá transmissão ao vivo pelo YouTube.
A atemporalidade de Cazuza
Nos últimos anos, a presença de Cazuza na música contemporânea se renovou com releituras dos principais nomes da nova geração do pop e da MPB. Entre os destaques recentes, os cantores Jão — que declara o compositor como seu maior ídolo e inspiração — e Luísa Sonza se uniram para um cover de “Exagerado” na televisão.
O projeto "Cazuza: O Poeta Vive" também trouxe roupagens inéditas para clássicos do repertório do artista, e promoveu regravações de "Preciso Dizer que Te Amo" na voz do capixaba Silva, "Codinome Beija-Flor" pela sertaneja Luiza Martins, "O Tempo Não Para" com Reddy Allor, e uma versão de "Pro Dia Nascer Feliz" comandada por Thiago Pantaleão e Marô.
No ritmo das homenagens, o Prêmio BTG de Música Brasileira começou os trabalhos já em maio, durante o anúncio dos indicados, realizado em maio na cidade de São Paulo. O repertório de Cazuza foi revisitado em apresentações de nomes como Yago Oproprio, Zé Ibarra, Bruna Alimonda, Joyce Alane e Núbia.
"Com exceção do Ney Matogrosso, todos os outros artistas que cantaram as outras oito ou nove músicas de Cazuza foram uma geração extremamente nova de artistas. É uma prova de que a obra dele é atemporal", acrescenta Machline.
Como será o Prêmio BTG de Música de 2026?
Estabelecido em 1987, o Prêmio da Música Brasileira (PMB) é uma das mais importantes celebrações da riqueza e diversidade da música nacional. Na noite do dia 10, em conjunto com as apresentações musicais, a organização também anunciará os vencedores da edição de 2026.
São, ao todo, 18 categorias que reconhecem artistas, discos e projetos lançados no último ano. Entre os artistas indicados nesta edição estão nomes como João Gomes, Marisa Monte, Ana Castela, Djavan, Emicida, BK’, Chitãozinho & Xororó, Alcione, Marina Sena, Péricles, Daniela Mercury, Ivete Sangalo, Xande de Pilares, Fresno, Terno Rei e Geraldo Azevedo, entre outros. Veja mais abaixo a lista completa.
O roteiro musical da cerimônia foi estruturado para apresentar as composições de Cazuza sob a perspectiva de novos intérpretes. A maior parte do elenco escalado para os números musicais é composta por artistas da nova geração que ainda não haviam gravado ou cantado o repertório de Cazuza em suas carreiras.
"O assunto que Cazuza tratava nas músicas, a maneira como ele escrevia, isso tudo ainda é muito contemporâneo. Aproxima essa nova geração", diz Machline.
Além da celebração anual, o PMB mantém um ecossistema ativo de fomento à música. Produz programas como 'Por Acaso' e 'Casa PMB', que servem de vitrine para o talento nacional; Te Vejo no Palco, focado na experiência da performance ao vivo; Música É Negócio, que promove a capacitação e o entendimento do mercado fonográfico; e a Incubadora Musical, projeto voltado ao desenvolvimento e aceleração de talentos.
Veja a lista dos indicados ao prêmio BTG Pactual da Música Brasileira:
Axé
Melhor Artista:
- Daniela Mercury
- Ivete Sangalo
- Margareth Menezes
- Olodum
- Timbalada
Melhor Lançamento:
- Cirandaia – Daniela Mercury (Produzido por: Daniela Mercury, Juliano Valle, Gabriel Mercury)
- O Verão Bateu Em Minha Porta – Ivete Sangalo (Produzido por: Radamés Venâncio)
- Ramalhete de Flor – Margareth Menezes (Produzido por: Tito Oliveira, Margareth Menezes, Manoel EL Xiri)
- Ginga Olodum – Olodum, BaianaSystem (Produzido por: Lucas Di Fiori, Pugah, Seko Bass, Titoxossi)
- Fervo na Cidade – Timbalada (Produzido por: Denny Denan, Reudes Nogueira)
Canção Popular
Melhor Artista:
- João Gomes
- Joelma
- Lucy Alves
- Peninha
- Simone Mendes
Melhor Lançamento:
- Vem, Love – Felipe Cordeiro, Otto, Duda Brack (Produzido por: Cuper, Felipe Cordeiro)
- Pé de Serrita – João Gomes (Produzido por: João Gomes, Daniel Mendes, Mestrinho)
- Lua dos Apaixonados (Ao Vivo) – Joelma (Produzido por: Diego Ramos)
- Não Quero Te Querer – Mariana Volker, Maria Gadú (Produzido por: Mariana Volker, Mayra Corrêa)
- Cantando Sua História 2 (Ao Vivo) – Simone Mendes (Produzido por: Eduardo Pepato)
Eletrônico
Melhor Lançamento:
- CABAÇA – Africanoise (Produzido por: Africanoise)
- Rabecada – Afterclapp, Furmiga Dub (Produzido por: Afterclapp, Furmiga Dub)
- CUTEBOYZ – BADSISTA (Produzido por: Entropia)
- Saudade – DJ Memê (Produzido por: DJ Memê)
- Just Like Heaven EP – Zopelar (Produzido por: Zopelar)
- Erudito
Melhor Lançamento:
- Gunûncho – Gabriele Leite (Produzido por: Erika Ribeiro)
- Mendelssohn & Tchaikovsky: Violin Concertos – Guido Sant’Anna, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, Thierry Fischer (Produzido por: Ulrich Schneider)
- Villa-Lobos, Piazzolla & Mehmari: Orchestral Works – Orquestra Ouro Preto (Maestro Rodrigo Toffolo)
- Abertura Brasil 2014 (Ao Vivo) – Orquestra Sinfônica Brasileira, Claudio Cruz (Produzido por: Fundação Orquestra Sinfônica Brasileira)
- Sinfonia em Sol Menor (Ao Vivo) – Orquestra Sinfônica Brasileira, Claudio Cruz (Produzido por: Fundação Orquestra Sinfônica Brasileira)
Funk
Melhor Artista:
- Deize Tigrona
- Enme
- Mac Júlia
- MC Kevin o Chris
- O Kannalha
Melhor Lançamento:
- NÓS É FIRME, NÃO É CREME – Deize Tigrona (Produzido por: Mahal Pita, KD SOUNDSYSTEM, DJ Chernobyl)
- Músicas Para Marolar – KING Saints (Produzido por: Pharfa, DMAX, Neno, Maux, Mulú, PB Campos, Papatinho, Five, DetonaCry, TH4i, Los Brasileiros)
- JETSKI – PEDRO SAMPAIO, Mc Meno K, Melody (Produzido por: PEDRO SAMPAIO, Pedro Breder)
- Dilema – Rico Dalasam (Produzido por: Pedro Lima, Pedro Lucas Ferraz, Rico Dalasam)
- Aí Dentu: Funk de Embolada e Hip Hop do Mato – Totonho e os Cabra (Produzido por: André Abujamra, Renato Oliveira, Marcelo Macedo, Furmiga Dub, Rica Amabis)
Instrumental
Melhor Artista:
- Alessandro Penezzi
- Antônio Adolfo
- Hamilton de Holanda
- João Camarero
- Rogério Caetano
Melhor Lançamento:
- Sonhos – Alessandro Penezzi (Produzido por: Alessandro Penezzi, Heloiza Manoel da Silva)
- Obra viva de Hermeto Pascoal - Vol. 1: flautas – Andrea Ernest Dias, Aline Gonçalves, Eduardo Neves, Carlos Malta (Produzido por: Bernardo Ramos)
- CARNAVAL – The Songs Were So Beautiful – Antonio Adolfo (Produzido por: Antonio Adolfo)
- Hamilton de Holanda Trio - Live in NYC – Hamilton de Holanda (Produzido por: Hamilton de Holanda, Marcos Portinari)
- Baden – João Camarero (Produzido por: Alexandre Fontanetti)
Língua Estrangeira
Melhor Lançamento:
- Habana – Francisca Barreto (Produzido por: Victor Kroner, Francisca Barreto)
- Guga Stroeter e Orquestra HB apresentam: Elas cantam Chet (br) – Guga Stroeter (Produzido por: Guga Stroeter)
- Mercedes Sosa: A Voz Dos Sem Voz - Volume II – Indiana Nomma, André Pinto (Produzido por: Indiana Nomma)
- Alfonsina Y El Mar – João Fênix, Virginia Rodrigues (Produzido por: Jorge Helder)
- Rhonda's Boots & Legs (Live) – Silvia Machete (Produzido por: Lalo Brusco)
MPB
Melhor Artista:
- Djavan
- Dori Caymmi
- Marisa Monte
- Mateus Aleluia
- Mônica Salmaso
Melhor Lançamento:
- Improviso – Djavan (Produzido por: Djavan)
- Utopia – Dori Caymmi (Produzido por: Jorge Helder)
- Mateus Aleluia – Mateus Aleluia (Produzido por: Mateus Aleluia, Tadeu Mascarenhas, Tenille Bezerra)
- Minha Casa – Mônica Salmaso (Produzido por: Mônica Salmaso, Teco Cardoso)
- AFIM – Zé Ibarra (Produzido por: Zé Ibarra, Lucas Nunes)
Pop
Melhor Artista:
- BaianaSystem
- Lenine
- Luedji Luna
- Marina Sena
- Os Garotin
Melhor Lançamento:
- O Mundo Dá Voltas – BaianaSystem (Produzido por: Daniel Ganjaman)
- EITA – Lenine (Produzido por: Bruno Giorgi)
- Pelo Olhos do Mar – Lia de Itamaracá, Daúde (Produzido por: Marcus Preto, Pupillo)
- Antes Que A Terra Acabe – Luedji Luna (Produzido por: Fejuca, Kato Change, Zudizilla, Lucas Cirillo, Duda Raup, Iuri Rio Branco, Toty S’amed, Luedji Luna)
- Um Mar Pra Cada Um – Luedji Luna (Produzido por: Zudizilla, Duda Raupp, Lucas Romero, Curumin, Kato Change, Luedji Luna)
Projeto Especial
Melhor Lançamento:
- Caetano e Bethânia Ao Vivo – Caetano Veloso, Maria Bethânia (Produzido por: Lucas Nunes)
- Relicário: Inezita Barroso (Ao Vivo no Sesc 1978) – Inezita Barroso (Produzido por: Selo Sesc)
- Elas Cantam Donato – Várias Artistas (Produzido por: Regina Oreiro)
- Dominguinho – João Gomes, Mestrinho, Jota.Pê (Produzido por: Daniel Mendes, João Gomes, Jota.Pê, Mestrinho)
- Homem com H – Ney Matogrosso (Produzido por: Amabis)
Projeto Audiovisual
Melhor Clipe / Vídeo:
- O que a Julia vai ser? – Ajuliacosta (Dirigido por: Fernanda Correrua)
- Que Eu Sofra – Baco Exu do Blues, Zeca Veloso (Dirigido por: Og Cruz)
- Rock Doido – Gaby Amarantos (Dirigido por: Guilherme Takshy, Naré, Gaby Amarantos)
- EITA – Lenine (Dirigido por: Lenine, Kabé Pinheiro, Laís Branco)
- Apocalipse – Luedji Luna, Seu Jorge, Arthur Verocai (Dirigido por: Barbara Magri, Lucas Teixeira, Pedro Moura)
Raízes
Melhor Artista:
- Dona Onete
- Geraldo Azevedo
- João Gomes
- Mestrinho
- Orquestra Malassombro
Melhor Lançamento:
- Frevo da Macuca – Boi da Macuca, Henrique Albino (Produzido por: Henrique Albino)
- Quatro Contas – Dona Onete (Produzido por: Marcos Sarrazin)
- Macaco Sessions: Mestrinho (Ao Vivo) – Mestrinho (Produzido por: Mestrinho, Daniel Mendes)
- Recife, Início, Meio e Fim – Orquestra Malassombro (Produzido por: Rafael Marques)
- Santanna "O Cantador" Canta Petrúcio Amorim – Santanna O Cantador (Produzido por: José Milton)
Rap / Trap
Melhor Artista:
- Baco Exu do Blues
- BK’
- Don L
- Emicida
- Negra Li
Melhor Lançamento:
- HASOS – Baco Exu do Blues (Produzido por: Marcelo Delamare, Marcos Maurício, Dactes, JLZ)
- Diamantes, Lágrimas e Rostos para Esquecer – BK’ (Produzido por: BK, MEC Life ENT, Theo Zagrae, Victor Senedesi, Gabriel Andrade)
- CARO Vapor II - qual a forma de pagamento? – Don L (Produzido por: Don L, Iuri Rio Branco, Nave)
- Emicida Racional VL 2 - Mesmas Cores & Mesmos Valores – Emicida (Produzido por: Emicida, Damien Seth, Fejuca)
- ASSALTOS E BATIDAS – FBC (Produzido por: Coyote Beatz, Pepito, DJ Cost, Nathan Morais)
Reggae
Melhor Artista:
- Alma Djem
- Maneva
- Maskavo
- Ponto de Equilíbrio
- Sintonize
Melhor Lançamento:
- Acústico Alma Djem (Ao Vivo) – Alma Djem (Produzido por: Sarpa)
- O Seu Silêncio – Bia Ferreira, Little Lion Sound (Produzido por: Little Lion Sound, Irie Yute)
- Saci – Capilé, Chico César (Produzido por: Fernando Nunes)
- Além-Mar – Maskavo (Produzido por: Maskavo, Alexandre Campos)
- Original Brasileiro – Sintonize (Produzido por: Rafael Senegal)
Rock
Melhor Artista:
- Black Pantera
- Fresno
- Mateus Fazeno Rock
- Selvagens à Procura de Lei
- Terno Rei
Melhor Lançamento:
- Seleção Natural – Black Pantera (Produzido por: Rafael Ramos)
- Y – Selvagens à Procura de Lei (Produzido por: Gabriel Aragão, Matheus Brasil)
- Caranguejo (Parte 1) – Supercombo (Produzido por: Supercombo, Victor de Souza (Jotta))
- Nenhuma Estrela – Terno Rei (Produzido por: Gustavo Schirmer)
- Hasta La Bahia – Vivendo do Ócio (Produzido por: André T)
Samba
Melhor Artista:
- Alcione
- Jorge Aragão
- Moacyr Luz e Samba do Trabalhador
- Péricles
- Xande de Pilares
Melhor Lançamento:
- Alcione – Alcione (Produzido por: Alexandre Menezes)
- 20 Anos – Moacyr Luz e Samba do Trabalhador (Produzido por: Leandro Pereira)
- Pagode do Pericão (Ao Vivo Em São Paulo) – Péricles (Produzido por: Izaías Marcelo)
- Nos Braços do Povo, Vol. 1 (Ao Vivo) – Xande de Pilares (Produzido por: João Carlos Filho)
- Empretecendo – Xande de Pilares, Neguinho Da Beija Flor (Produzido por: Xande de Pilares, Luciano Broa)
Sertanejo
Melhor Artista:
- Ana Castela
- Bruna Viola
- Chitãozinho & Xororó
- Lauana Prado
- Yasmin Santos
Melhor Lançamento:
- Let’s Go Rodeo – Ana Castela (Produzido por: Ender Thomas, Antony Albert Guajardo “Zsurround”, Eduardo Godoy)
- Improvável (Live) – Bruna Viola (Produzido por: Flávio Guimarães)
- Meninos De Roça – Chitãozinho & Xororó (Produzido por: Cláudio Paladini)
- Raiz BH (Ao Vivo) – Lauana Prado (Produzido por: Lauana Prado, William Santos)
- Eu, Yasmin Santos (Ao Vivo) – Yasmin Santos (Produzido por: Gabriel Pascoal)
Revelação
- Fitti
- Joaquim
- Orquestra Malassombro
- Pedro Emílio
- Zaynara