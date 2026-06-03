Prêmio BTG Pactual da Música Brasileira homenageia Cazuza com acervo inédito; veja indicados

No dia 10 de junho, o Theatro Municipal do Rio de Janeiro recebe a 33ª edição do Prêmio BTG Pactual da Música Brasileira. Apresentada pelas atrizes Débora Bloch e Alice Wegmann, com direção musical de Pretinho da Serrinha, a cerimônia terá como eixo central a obra do cantor e compositor Cazuza.

Autor de canções que fazem parte do imaginário da música brasileira, como “Exagerado”, “O Tempo Não Para”, “Codinome Beija-Flor” e “Brasil”, o artista será celebrado em uma noite concebida para reunir diferentes gerações, estilos e vozes da música nacional em interpretações inéditas de sua obra.

A escolha do homenageado foi definida pelo conselho do prêmio, composto por profissionais do setor e artistas como Gilberto Gil, Ney Matogrosso, Zélia Duncan e Karol Conká. A cenografia, grande diferencial desta edição, será assinada por Nídia Aranha e Luisa Annik. Já a proposta visual foi desenvolvida a partir do material preservado pela Sociedade Viva Cazuza, coordenada por Lucinha Araújo, mãe do artista.

"O acervo do Cazuza é uma coisa muito impactante, um trabalho feito com muito afeto pela Lucinha ao longo desses anos todos, de preservação da obra e da memória do Cazuza. É uma coisa atípica", contou o criador do evento, Zé Maurício Machline, em entrevista à Casual EXAME. "Estamos usando materiais inéditos, desde o sapatinho de quando ele nasceu até cartas únicas que escreveu."

O evento é realizado por meio da Lei Rouanet com patrocínio do Ministério da Cultura e do BTG Pactual, do mesmo grupo controlador da EXAME, e terá transmissão ao vivo pelo YouTube.

A atemporalidade de Cazuza

Nos últimos anos, a presença de Cazuza na música contemporânea se renovou com releituras dos principais nomes da nova geração do pop e da MPB. Entre os destaques recentes, os cantores Jão — que declara o compositor como seu maior ídolo e inspiração — e Luísa Sonza se uniram para um cover de “Exagerado” na televisão.

O projeto "Cazuza: O Poeta Vive" também trouxe roupagens inéditas para clássicos do repertório do artista, e promoveu regravações de "Preciso Dizer que Te Amo" na voz do capixaba Silva, "Codinome Beija-Flor" pela sertaneja Luiza Martins, "O Tempo Não Para" com Reddy Allor, e uma versão de "Pro Dia Nascer Feliz" comandada por Thiago Pantaleão e Marô.

No ritmo das homenagens, o Prêmio BTG de Música Brasileira começou os trabalhos já em maio, durante o anúncio dos indicados, realizado em maio na cidade de São Paulo. O repertório de Cazuza foi revisitado em apresentações de nomes como Yago Oproprio, Zé Ibarra, Bruna Alimonda, Joyce Alane e Núbia.

"Com exceção do Ney Matogrosso, todos os outros artistas que cantaram as outras oito ou nove músicas de Cazuza foram uma geração extremamente nova de artistas. É uma prova de que a obra dele é atemporal", acrescenta Machline.

Como será o Prêmio BTG de Música de 2026?

Estabelecido em 1987, o Prêmio da Música Brasileira (PMB) é uma das mais importantes celebrações da riqueza e diversidade da música nacional. Na noite do dia 10, em conjunto com as apresentações musicais, a organização também anunciará os vencedores da edição de 2026.

São, ao todo, 18 categorias que reconhecem artistas, discos e projetos lançados no último ano. Entre os artistas indicados nesta edição estão nomes como João Gomes, Marisa Monte, Ana Castela, Djavan, Emicida, BK’, Chitãozinho & Xororó, Alcione, Marina Sena, Péricles, Daniela Mercury, Ivete Sangalo, Xande de Pilares, Fresno, Terno Rei e Geraldo Azevedo, entre outros. Veja mais abaixo a lista completa.

O roteiro musical da cerimônia foi estruturado para apresentar as composições de Cazuza sob a perspectiva de novos intérpretes. A maior parte do elenco escalado para os números musicais é composta por artistas da nova geração que ainda não haviam gravado ou cantado o repertório de Cazuza em suas carreiras.

"O assunto que Cazuza tratava nas músicas, a maneira como ele escrevia, isso tudo ainda é muito contemporâneo. Aproxima essa nova geração", diz Machline.

Além da celebração anual, o PMB mantém um ecossistema ativo de fomento à música. Produz programas como 'Por Acaso' e 'Casa PMB', que servem de vitrine para o talento nacional; Te Vejo no Palco, focado na experiência da performance ao vivo; Música É Negócio, que promove a capacitação e o entendimento do mercado fonográfico; e a Incubadora Musical, projeto voltado ao desenvolvimento e aceleração de talentos.