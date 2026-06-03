Casual

Guia de ViagensVINHOSTURISMOGASTRONOMIARELÓGIOSCARROSCEOs NO TEMPO LIVRE

Prêmio BTG Pactual da Música Brasileira homenageia Cazuza com acervo inédito; veja indicados

Em entrevista à Casual EXAME, Zé Maurício Machline detalha a cenografia histórica montada a partir de relíquias preservadas pela família do cantor

Prêmio BTG Pactual de Música Brasileira: edição de 2026 homenageia Cazuza (Divulgação)

Prêmio BTG Pactual de Música Brasileira: edição de 2026 homenageia Cazuza (Divulgação)

Luiza Vilela
Luiza Vilela

Repórter de Casual

Publicado em 3 de junho de 2026 às 13h15.

Tudo sobreMúsica
Saiba mais

No dia 10 de junho, o Theatro Municipal do Rio de Janeiro recebe a 33ª edição do Prêmio BTG Pactual da Música Brasileira. Apresentada pelas atrizes Débora Bloch e Alice Wegmann, com direção musical de Pretinho da Serrinha, a cerimônia terá como eixo central a obra do cantor e compositor Cazuza.

Autor de canções que fazem parte do imaginário da música brasileira, como “Exagerado”, “O Tempo Não Para”, “Codinome Beija-Flor” e “Brasil”, o artista será celebrado em uma noite concebida para reunir diferentes gerações, estilos e vozes da música nacional em interpretações inéditas de sua obra.

A escolha do homenageado foi definida pelo conselho do prêmio, composto por profissionais do setor e artistas como Gilberto Gil, Ney Matogrosso, Zélia Duncan e Karol Conká. A cenografia, grande diferencial desta edição, será assinada por Nídia Aranha e Luisa Annik. Já a proposta visual foi desenvolvida a partir do material preservado pela Sociedade Viva Cazuza, coordenada por Lucinha Araújo, mãe do artista.

"O acervo do Cazuza é uma coisa muito impactante, um trabalho feito com muito afeto pela Lucinha ao longo desses anos todos, de preservação da obra e da memória do Cazuza. É uma coisa atípica", contou o criador do evento, Zé Maurício Machline, em entrevista à Casual EXAME. "Estamos usando materiais inéditos, desde o sapatinho de quando ele nasceu até cartas únicas que escreveu."

O evento é realizado por meio da Lei Rouanet com patrocínio do Ministério da Cultura e do BTG Pactual, do mesmo grupo controlador da EXAME, e terá transmissão ao vivo pelo YouTube.

A atemporalidade de Cazuza

Nos últimos anos, a presença de Cazuza na música contemporânea se renovou com releituras dos principais nomes da nova geração do pop e da MPB. Entre os destaques recentes, os cantores Jão — que declara o compositor como seu maior ídolo e inspiração — e Luísa Sonza se uniram para um cover de “Exagerado” na televisão.

O projeto "Cazuza: O Poeta Vive" também trouxe roupagens inéditas para clássicos do repertório do artista, e promoveu regravações de "Preciso Dizer que Te Amo" na voz do capixaba Silva, "Codinome Beija-Flor" pela sertaneja Luiza Martins, "O Tempo Não Para" com Reddy Allor, e uma versão de "Pro Dia Nascer Feliz" comandada por Thiago Pantaleão e Marô.

No ritmo das homenagens, o Prêmio BTG de Música Brasileira começou os trabalhos já em maio, durante o anúncio dos indicados, realizado em maio na cidade de São Paulo. O repertório de Cazuza foi revisitado em apresentações de nomes como Yago Oproprio, Zé Ibarra, Bruna Alimonda, Joyce Alane e Núbia.

"Com exceção do Ney Matogrosso, todos os outros artistas que cantaram as outras oito ou nove músicas de Cazuza foram uma geração extremamente nova de artistas. É uma prova de que a obra dele é atemporal", acrescenta Machline.

Como será o Prêmio BTG de Música de 2026?

Estabelecido em 1987, o Prêmio da Música Brasileira (PMB) é uma das mais importantes celebrações da riqueza e diversidade da música nacional. Na noite do dia 10, em conjunto com as apresentações musicais, a organização também anunciará os vencedores da edição de 2026.

São, ao todo, 18 categorias que reconhecem artistas, discos e projetos lançados no último ano. Entre os artistas indicados nesta edição estão nomes como João Gomes, Marisa Monte, Ana Castela, Djavan, Emicida, BK’, Chitãozinho & Xororó, Alcione, Marina Sena, Péricles, Daniela Mercury, Ivete Sangalo, Xande de Pilares, Fresno, Terno Rei e Geraldo Azevedo, entre outros. Veja mais abaixo a lista completa.

O roteiro musical da cerimônia foi estruturado para apresentar as composições de Cazuza sob a perspectiva de novos intérpretes. A maior parte do elenco escalado para os números musicais é composta por artistas da nova geração que ainda não haviam gravado ou cantado o repertório de Cazuza em suas carreiras.

"O assunto que Cazuza tratava nas músicas, a maneira como ele escrevia, isso tudo ainda é muito contemporâneo. Aproxima essa nova geração", diz Machline.

Além da celebração anual, o PMB mantém um ecossistema ativo de fomento à música. Produz programas como 'Por Acaso' e 'Casa PMB', que servem de vitrine para o talento nacional; Te Vejo no Palco, focado na experiência da performance ao vivo; Música É Negócio, que promove a capacitação e o entendimento do mercado fonográfico; e a Incubadora Musical, projeto voltado ao desenvolvimento e aceleração de talentos.

Veja a lista dos indicados ao prêmio BTG Pactual da Música Brasileira:

Axé

Melhor Artista:

  • Daniela Mercury
  • Ivete Sangalo
  • Margareth Menezes
  • Olodum
  • Timbalada

Melhor Lançamento:

  • Cirandaia – Daniela Mercury (Produzido por: Daniela Mercury, Juliano Valle, Gabriel Mercury)
  • O Verão Bateu Em Minha Porta – Ivete Sangalo (Produzido por: Radamés Venâncio)
  • Ramalhete de Flor – Margareth Menezes (Produzido por: Tito Oliveira, Margareth Menezes, Manoel EL Xiri)
  • Ginga Olodum – Olodum, BaianaSystem (Produzido por: Lucas Di Fiori, Pugah, Seko Bass, Titoxossi)
  • Fervo na Cidade – Timbalada (Produzido por: Denny Denan, Reudes Nogueira)

Canção Popular

Melhor Artista:

  • João Gomes
  • Joelma
  • Lucy Alves
  • Peninha
  • Simone Mendes

Melhor Lançamento:

  • Vem, Love – Felipe Cordeiro, Otto, Duda Brack (Produzido por: Cuper, Felipe Cordeiro)
  • Pé de Serrita – João Gomes (Produzido por: João Gomes, Daniel Mendes, Mestrinho)
  • Lua dos Apaixonados (Ao Vivo) – Joelma (Produzido por: Diego Ramos)
  • Não Quero Te Querer – Mariana Volker, Maria Gadú (Produzido por: Mariana Volker, Mayra Corrêa)
  • Cantando Sua História 2 (Ao Vivo) – Simone Mendes (Produzido por: Eduardo Pepato)

Eletrônico

Melhor Lançamento:

  • CABAÇA – Africanoise (Produzido por: Africanoise)
  • Rabecada – Afterclapp, Furmiga Dub (Produzido por: Afterclapp, Furmiga Dub)
  • CUTEBOYZ – BADSISTA (Produzido por: Entropia)
  • Saudade – DJ Memê (Produzido por: DJ Memê)
  • Just Like Heaven EP – Zopelar (Produzido por: Zopelar)
  • Erudito

Melhor Lançamento:

  • Gunûncho – Gabriele Leite (Produzido por: Erika Ribeiro)
  • Mendelssohn & Tchaikovsky: Violin Concertos – Guido Sant’Anna, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, Thierry Fischer (Produzido por: Ulrich Schneider)
  • Villa-Lobos, Piazzolla & Mehmari: Orchestral Works – Orquestra Ouro Preto (Maestro Rodrigo Toffolo)
  • Abertura Brasil 2014 (Ao Vivo) – Orquestra Sinfônica Brasileira, Claudio Cruz (Produzido por: Fundação Orquestra Sinfônica Brasileira)
  • Sinfonia em Sol Menor (Ao Vivo) – Orquestra Sinfônica Brasileira, Claudio Cruz (Produzido por: Fundação Orquestra Sinfônica Brasileira)

Funk

Melhor Artista:

  • Deize Tigrona
  • Enme
  • Mac Júlia
  • MC Kevin o Chris
  • O Kannalha

Melhor Lançamento:

  • NÓS É FIRME, NÃO É CREME – Deize Tigrona (Produzido por: Mahal Pita, KD SOUNDSYSTEM, DJ Chernobyl)
  • Músicas Para Marolar – KING Saints (Produzido por: Pharfa, DMAX, Neno, Maux, Mulú, PB Campos, Papatinho, Five, DetonaCry, TH4i, Los Brasileiros)
  • JETSKI – PEDRO SAMPAIO, Mc Meno K, Melody (Produzido por: PEDRO SAMPAIO, Pedro Breder)
  • Dilema – Rico Dalasam (Produzido por: Pedro Lima, Pedro Lucas Ferraz, Rico Dalasam)
  • Aí Dentu: Funk de Embolada e Hip Hop do Mato – Totonho e os Cabra (Produzido por: André Abujamra, Renato Oliveira, Marcelo Macedo, Furmiga Dub, Rica Amabis)

Instrumental

Melhor Artista:

  • Alessandro Penezzi
  • Antônio Adolfo
  • Hamilton de Holanda
  • João Camarero
  • Rogério Caetano

Melhor Lançamento:

  • Sonhos – Alessandro Penezzi (Produzido por: Alessandro Penezzi, Heloiza Manoel da Silva)
  • Obra viva de Hermeto Pascoal - Vol. 1: flautas – Andrea Ernest Dias, Aline Gonçalves, Eduardo Neves, Carlos Malta (Produzido por: Bernardo Ramos)
  • CARNAVAL – The Songs Were So Beautiful – Antonio Adolfo (Produzido por: Antonio Adolfo)
  • Hamilton de Holanda Trio - Live in NYC – Hamilton de Holanda (Produzido por: Hamilton de Holanda, Marcos Portinari)
  • Baden – João Camarero (Produzido por: Alexandre Fontanetti)

Língua Estrangeira

Melhor Lançamento:

  • Habana – Francisca Barreto (Produzido por: Victor Kroner, Francisca Barreto)
  • Guga Stroeter e Orquestra HB apresentam: Elas cantam Chet (br) – Guga Stroeter (Produzido por: Guga Stroeter)
  • Mercedes Sosa: A Voz Dos Sem Voz - Volume II – Indiana Nomma, André Pinto (Produzido por: Indiana Nomma)
  • Alfonsina Y El Mar – João Fênix, Virginia Rodrigues (Produzido por: Jorge Helder)
  • Rhonda's Boots & Legs (Live) – Silvia Machete (Produzido por: Lalo Brusco)

MPB

Melhor Artista:

  • Djavan
  • Dori Caymmi
  • Marisa Monte
  • Mateus Aleluia
  • Mônica Salmaso

Melhor Lançamento:

  • Improviso – Djavan (Produzido por: Djavan)
  • Utopia – Dori Caymmi (Produzido por: Jorge Helder)
  • Mateus Aleluia – Mateus Aleluia (Produzido por: Mateus Aleluia, Tadeu Mascarenhas, Tenille Bezerra)
  • Minha Casa – Mônica Salmaso (Produzido por: Mônica Salmaso, Teco Cardoso)
  • AFIM – Zé Ibarra (Produzido por: Zé Ibarra, Lucas Nunes)

Pop

Melhor Artista:

  • BaianaSystem
  • Lenine
  • Luedji Luna
  • Marina Sena
  • Os Garotin

Melhor Lançamento:

  • O Mundo Dá Voltas – BaianaSystem (Produzido por: Daniel Ganjaman)
  • EITA – Lenine (Produzido por: Bruno Giorgi)
  • Pelo Olhos do Mar – Lia de Itamaracá, Daúde (Produzido por: Marcus Preto, Pupillo)
  • Antes Que A Terra Acabe – Luedji Luna (Produzido por: Fejuca, Kato Change, Zudizilla, Lucas Cirillo, Duda Raup, Iuri Rio Branco, Toty S’amed, Luedji Luna)
  • Um Mar Pra Cada Um – Luedji Luna (Produzido por: Zudizilla, Duda Raupp, Lucas Romero, Curumin, Kato Change, Luedji Luna)

Projeto Especial

Melhor Lançamento:

  • Caetano e Bethânia Ao Vivo – Caetano Veloso, Maria Bethânia (Produzido por: Lucas Nunes)
  • Relicário: Inezita Barroso (Ao Vivo no Sesc 1978) – Inezita Barroso (Produzido por: Selo Sesc)
  • Elas Cantam Donato – Várias Artistas (Produzido por: Regina Oreiro)
  • Dominguinho – João Gomes, Mestrinho, Jota.Pê (Produzido por: Daniel Mendes, João Gomes, Jota.Pê, Mestrinho)
  • Homem com H – Ney Matogrosso (Produzido por: Amabis)

Projeto Audiovisual

Melhor Clipe / Vídeo:

  • O que a Julia vai ser? – Ajuliacosta (Dirigido por: Fernanda Correrua)
  • Que Eu Sofra – Baco Exu do Blues, Zeca Veloso (Dirigido por: Og Cruz)
  • Rock Doido – Gaby Amarantos (Dirigido por: Guilherme Takshy, Naré, Gaby Amarantos)
  • EITA – Lenine (Dirigido por: Lenine, Kabé Pinheiro, Laís Branco)
  • Apocalipse – Luedji Luna, Seu Jorge, Arthur Verocai (Dirigido por: Barbara Magri, Lucas Teixeira, Pedro Moura)

Raízes

Melhor Artista:

  • Dona Onete
  • Geraldo Azevedo
  • João Gomes
  • Mestrinho
  • Orquestra Malassombro

Melhor Lançamento:

  • Frevo da Macuca – Boi da Macuca, Henrique Albino (Produzido por: Henrique Albino)
  • Quatro Contas – Dona Onete (Produzido por: Marcos Sarrazin)
  • Macaco Sessions: Mestrinho (Ao Vivo) – Mestrinho (Produzido por: Mestrinho, Daniel Mendes)
  • Recife, Início, Meio e Fim – Orquestra Malassombro (Produzido por: Rafael Marques)
  • Santanna "O Cantador" Canta Petrúcio Amorim – Santanna O Cantador (Produzido por: José Milton)

Rap / Trap

Melhor Artista:

  • Baco Exu do Blues
  • BK’
  • Don L
  • Emicida
  • Negra Li

Melhor Lançamento:

  • HASOS – Baco Exu do Blues (Produzido por: Marcelo Delamare, Marcos Maurício, Dactes, JLZ)
  • Diamantes, Lágrimas e Rostos para Esquecer – BK’ (Produzido por: BK, MEC Life ENT, Theo Zagrae, Victor Senedesi, Gabriel Andrade)
  • CARO Vapor II - qual a forma de pagamento? – Don L (Produzido por: Don L, Iuri Rio Branco, Nave)
  • Emicida Racional VL 2 - Mesmas Cores & Mesmos Valores – Emicida (Produzido por: Emicida, Damien Seth, Fejuca)
  • ASSALTOS E BATIDAS – FBC (Produzido por: Coyote Beatz, Pepito, DJ Cost, Nathan Morais)

Reggae

Melhor Artista:

  • Alma Djem
  • Maneva
  • Maskavo
  • Ponto de Equilíbrio
  • Sintonize

Melhor Lançamento:

  • Acústico Alma Djem (Ao Vivo) – Alma Djem (Produzido por: Sarpa)
  • O Seu Silêncio – Bia Ferreira, Little Lion Sound (Produzido por: Little Lion Sound, Irie Yute)
  • Saci – Capilé, Chico César (Produzido por: Fernando Nunes)
  • Além-Mar – Maskavo (Produzido por: Maskavo, Alexandre Campos)
  • Original Brasileiro – Sintonize (Produzido por: Rafael Senegal)

Rock

Melhor Artista:

  • Black Pantera
  • Fresno
  • Mateus Fazeno Rock
  • Selvagens à Procura de Lei
  • Terno Rei

Melhor Lançamento:

  • Seleção Natural – Black Pantera (Produzido por: Rafael Ramos)
  • Y – Selvagens à Procura de Lei (Produzido por: Gabriel Aragão, Matheus Brasil)
  • Caranguejo (Parte 1) – Supercombo (Produzido por: Supercombo, Victor de Souza (Jotta))
  • Nenhuma Estrela – Terno Rei (Produzido por: Gustavo Schirmer)
  • Hasta La Bahia – Vivendo do Ócio (Produzido por: André T)

Samba

Melhor Artista:

  • Alcione
  • Jorge Aragão
  • Moacyr Luz e Samba do Trabalhador
  • Péricles
  • Xande de Pilares

Melhor Lançamento:

  • Alcione – Alcione (Produzido por: Alexandre Menezes)
  • 20 Anos – Moacyr Luz e Samba do Trabalhador (Produzido por: Leandro Pereira)
  • Pagode do Pericão (Ao Vivo Em São Paulo) – Péricles (Produzido por: Izaías Marcelo)
  • Nos Braços do Povo, Vol. 1 (Ao Vivo) – Xande de Pilares (Produzido por: João Carlos Filho)
  • Empretecendo – Xande de Pilares, Neguinho Da Beija Flor (Produzido por: Xande de Pilares, Luciano Broa)

Sertanejo

Melhor Artista:

  • Ana Castela
  • Bruna Viola
  • Chitãozinho & Xororó
  • Lauana Prado
  • Yasmin Santos

Melhor Lançamento:

  • Let’s Go Rodeo – Ana Castela (Produzido por: Ender Thomas, Antony Albert Guajardo “Zsurround”, Eduardo Godoy)
  • Improvável (Live) – Bruna Viola (Produzido por: Flávio Guimarães)
  • Meninos De Roça – Chitãozinho & Xororó (Produzido por: Cláudio Paladini)
  • Raiz BH (Ao Vivo) – Lauana Prado (Produzido por: Lauana Prado, William Santos)
  • Eu, Yasmin Santos (Ao Vivo) – Yasmin Santos (Produzido por: Gabriel Pascoal)

Revelação

  • Fitti
  • Joaquim
  • Orquestra Malassombro
  • Pedro Emílio
  • Zaynara
Acompanhe tudo sobre:BTG PactualIndústria da músicaMúsicaMPB

Mais de Casual

A importância da dança para Murilo Lazzari, diretor da Bvlgari no Brasil

Mais que cinco estrelas: os hotéis que se tornaram palácios na França

Netshoes lança a NStyle, hub de streetwear premium com 50 marcas

"Viva In Concert" transforma a animação da Pixar em teatro vivo

Mais na Exame

Carreira

Do trainee ao contrato social: a tática dessa empresa para transformar analistas em sócios

Casual

A importância da dança para Murilo Lazzari, diretor da Bvlgari no Brasil

Negócios

Ele transformou um Chevette e uma linha telefônica em uma rede de R$ 1 bi

Um conteúdo Bússola

Políticas públicas: quando uma coalizão é mais eficaz que uma associação