Gentle Monster: por que a marca sul-coreana de óculos virou febre global

A Gentle Monster foi criada em Seul em 2011, criada por Hankook Kim, que, antes de entrar no mercado de óculos, administrava acampamentos de inglês para crianças. A ideia de fundar uma marca de eyewear surgiu de uma lacuna que ele identificou na indústria. Os óculos vendidos até então eram pensados para rostos ocidentais, e Kim viu espaço para armações mais robustas, com pontes baixas e formatos avantajados, que se encaixassem melhor no público sul-coreano.

A primeira loja abriu no bairro de Apgujeong, na capital coreana, e já trazia o que se tornaria a marca registrada da empresa, um espaço que lembra mais uma instalação artística do que um ponto de venda tradicional.

O crescimento rápido teve um empurrão importante em 2014, quando a atriz Jun Ji-hyun usou óculos da marca na novela "My Love from the Star", sucesso em toda a Ásia. A partir daí a Gentle Monster passou a aparecer em outros k-dramas populares, como "Crash Landing on You" e "Itaewon Class", o que ajudou a espalhar o reconhecimento da grife para além da Coreia do Sul.

A expansão internacional veio logo depois, com lojas em Nova York em 2016 e em Los Angeles em 2017. Hoje a marca soma 81 lojas em 49 cidades e 14 países, além de vender por mais de 450 revendedores em 30 países diferentes, segundo dados públicos da companhia.

Retail como experiência

Dupla usa óculos-máscara branco da Gentle Monster, em estética futurista

O que diferencia a Gentle Monster de outras marcas de óculos é a forma como ela pensa o espaço físico. Cada loja tem um tema próprio, com esculturas cinéticas, instalações que ocupam andares inteiros e cenografias que mudam periodicamente.

A mais recente é o Haus Nowhere, em Seul, um prédio de 14 andares que reúne óculos, fragrâncias da Tamburins, chás da Nudake Teahouse e acessórios de outras marcas do mesmo grupo. A companhia mantém uma equipe pequena dedicada ao design dos produtos, mas emprega dezenas de profissionais só para pensar a experiência visual das lojas, o que mostra o peso que o varejo tem dentro da estratégia da empresa.

Elenco da campanha 2025 Bold Collection, da Gentle Monster, com criaturas fantásticas ao fundo

Para Hankook Kim, o varejo não deveria ser estático, e sim vivo, em constante transformação. Essa lógica ajuda a explicar por que a marca investe tanto em pop-ups e ativações limitadas ao redor do mundo, criando um senso de urgência em quem acompanha os lançamentos.

Colaborações e modelos que viralizam

Kentaro Sakaguchi com óculos da coleção Prada x Gentle Monster, inspirada no conceito de livro

Parte do sucesso em torno da Gentle Monster vem das parcerias com nomes grandes da moda e da cultura pop. A marca já lançou coleções com Maison Margiela, sob comando de John Galliano, e também com a Mugler, além de linhas assinadas por celebridades como a ex-integrante do Blackpink Jennie. Coleções temáticas, como a "Gentle Jelly", inspirada em balas de goma, e uma linha batizada de "vegetais", com campanha estrelada por Karina, do grupo aespa, também ajudaram a manter a marca em evidência nas redes sociais.

A parceria mais recente e comentada é com a Prada. Anunciada em junho de 2026, a colaboração reúne três modelos de armações com contornos angulares e hastes em titânio, finalizadas com o triângulo da grife italiana. A campanha, estrelada pelo ator japonês Kentaro Sakaguchi, embaixador da Prada, se apoia na metáfora de um livro, dentro do qual cinco forças fictícias (terra, água, fogo, ar e amor) ganham vida. A coleção estreou durante a semana de moda de Paris e chegou depois a lojas selecionadas no Japão, na Coreia do Sul, na China continental e em Hong Kong, sempre por tempo limitado. Para marcar o lançamento, as marcas montaram ainda um pop-up em Aoyama, em Tóquio, com um livro monumental, sistema de som próprio e um robô contemplativo, reforçando o caráter de instalação que costuma acompanhar os projetos da Gentle Monster.

Modelo com armação escura da Gentle Monster, na campanha da linha smart com Google e Samsung

Em 2025 a empresa deu um passo além do design e entrou no mercado de tecnologia vestível. Em parceria com Google e Samsung, a Gentle Monster lançou sua primeira linha de óculos inteligentes, equipados com câmera, microfones, alto-falantes e o assistente de inteligência artificial Google Gemini. O segundo modelo da coleção, revelado em julho de 2026, tem um design quadrado mais discreto e estampou campanhas com as modelos Alex Consani e Anok Yai. Os óculos funcionam com Android e iPhone, permitem tradução simultânea de conversas, chamadas de voz e captura de fotos, com bateria que dura até nove horas de uso contínuo. O lançamento completo da linha inteligente está previsto para o outono do hemisfério norte.

Onde encontrar no Brasil

Tilda Swinton usa modelo lilás metálico da Gentle Monster, da coleção Bold

A Gentle Monster ainda não tem loja própria no país, mas seus modelos chegam por meio de revendedores multimarcas e plataformas online, como a Stivali Official, que vende óculos da grife por valores que variam de cerca de R$ 1.599 a mais de R$ 3.100, dependendo do modelo. A marca também aparece em marketplaces como Mercado Livre e Shopee, com preços que oscilam bastante conforme o vendedor e a autenticidade do produto. Para quem viaja, a compra direta nas lojas oficiais, presentes em cidades como Nova York, Paris e Seul, costuma ser a forma mais segura de garantir peças originais.