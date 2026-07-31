Gentle Monster: por que a marca sul-coreana de óculos virou febre global

Dupla usa óculos futuristas da Gentle Monster em campanha de tecnologia e moda
Jonalista colaborador
Publicado em 31 de julho de 2026 às 11h22.
A Gentle Monster foi criada em Seul em 2011, criada por Hankook Kim, que, antes de entrar no mercado de óculos, administrava acampamentos de inglês para crianças. A ideia de fundar uma marca de eyewear surgiu de uma lacuna que ele identificou na indústria. Os óculos vendidos até então eram pensados para rostos ocidentais, e Kim viu espaço para armações mais robustas, com pontes baixas e formatos avantajados, que se encaixassem melhor no público sul-coreano.
A primeira loja abriu no bairro de Apgujeong, na capital coreana, e já trazia o que se tornaria a marca registrada da empresa, um espaço que lembra mais uma instalação artística do que um ponto de venda tradicional.
O crescimento rápido teve um empurrão importante em 2014, quando a atriz Jun Ji-hyun usou óculos da marca na novela "My Love from the Star", sucesso em toda a Ásia. A partir daí a Gentle Monster passou a aparecer em outros k-dramas populares, como "Crash Landing on You" e "Itaewon Class", o que ajudou a espalhar o reconhecimento da grife para além da Coreia do Sul.
A expansão internacional veio logo depois, com lojas em Nova York em 2016 e em Los Angeles em 2017. Hoje a marca soma 81 lojas em 49 cidades e 14 países, além de vender por mais de 450 revendedores em 30 países diferentes, segundo dados públicos da companhia.
O que diferencia a Gentle Monster de outras marcas de óculos é a forma como ela pensa o espaço físico. Cada loja tem um tema próprio, com esculturas cinéticas, instalações que ocupam andares inteiros e cenografias que mudam periodicamente.
A mais recente é o Haus Nowhere, em Seul, um prédio de 14 andares que reúne óculos, fragrâncias da Tamburins, chás da Nudake Teahouse e acessórios de outras marcas do mesmo grupo. A companhia mantém uma equipe pequena dedicada ao design dos produtos, mas emprega dezenas de profissionais só para pensar a experiência visual das lojas, o que mostra o peso que o varejo tem dentro da estratégia da empresa.
Para Hankook Kim, o varejo não deveria ser estático, e sim vivo, em constante transformação. Essa lógica ajuda a explicar por que a marca investe tanto em pop-ups e ativações limitadas ao redor do mundo, criando um senso de urgência em quem acompanha os lançamentos.
Parte do sucesso em torno da Gentle Monster vem das parcerias com nomes grandes da moda e da cultura pop. A marca já lançou coleções com Maison Margiela, sob comando de John Galliano, e também com a Mugler, além de linhas assinadas por celebridades como a ex-integrante do Blackpink Jennie. Coleções temáticas, como a "Gentle Jelly", inspirada em balas de goma, e uma linha batizada de "vegetais", com campanha estrelada por Karina, do grupo aespa, também ajudaram a manter a marca em evidência nas redes sociais.
A parceria mais recente e comentada é com a Prada. Anunciada em junho de 2026, a colaboração reúne três modelos de armações com contornos angulares e hastes em titânio, finalizadas com o triângulo da grife italiana. A campanha, estrelada pelo ator japonês Kentaro Sakaguchi, embaixador da Prada, se apoia na metáfora de um livro, dentro do qual cinco forças fictícias (terra, água, fogo, ar e amor) ganham vida. A coleção estreou durante a semana de moda de Paris e chegou depois a lojas selecionadas no Japão, na Coreia do Sul, na China continental e em Hong Kong, sempre por tempo limitado. Para marcar o lançamento, as marcas montaram ainda um pop-up em Aoyama, em Tóquio, com um livro monumental, sistema de som próprio e um robô contemplativo, reforçando o caráter de instalação que costuma acompanhar os projetos da Gentle Monster.
Em 2025 a empresa deu um passo além do design e entrou no mercado de tecnologia vestível. Em parceria com Google e Samsung, a Gentle Monster lançou sua primeira linha de óculos inteligentes, equipados com câmera, microfones, alto-falantes e o assistente de inteligência artificial Google Gemini. O segundo modelo da coleção, revelado em julho de 2026, tem um design quadrado mais discreto e estampou campanhas com as modelos Alex Consani e Anok Yai. Os óculos funcionam com Android e iPhone, permitem tradução simultânea de conversas, chamadas de voz e captura de fotos, com bateria que dura até nove horas de uso contínuo. O lançamento completo da linha inteligente está previsto para o outono do hemisfério norte.
A Gentle Monster ainda não tem loja própria no país, mas seus modelos chegam por meio de revendedores multimarcas e plataformas online, como a Stivali Official, que vende óculos da grife por valores que variam de cerca de R$ 1.599 a mais de R$ 3.100, dependendo do modelo. A marca também aparece em marketplaces como Mercado Livre e Shopee, com preços que oscilam bastante conforme o vendedor e a autenticidade do produto. Para quem viaja, a compra direta nas lojas oficiais, presentes em cidades como Nova York, Paris e Seul, costuma ser a forma mais segura de garantir peças originais.