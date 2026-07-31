Rússia reage após Panamá confirmar cidadãos recrutados para a guerra

A Rússia pediu que cidadãos do Panamá reflitam sobre as consequências de participar da guerra na Ucrânia, após relatos de que panamenhos foram recrutados para atuar no conflito.

O alerta foi feito pelo embaixador russo no Panamá, Konstantin Gavrilov, depois que o governo panamenho reconheceu que mais de 20 cidadãos do país participaram da guerra, tanto ao lado da Rússia quanto da Ucrânia. Segundo a chancelaria, um deles morreu e vários estão desaparecidos.

Em carta publicada nas redes sociais da embaixada, Gavrilov afirmou que estrangeiros podem se alistar voluntariamente nas Forças Armadas russas, mas negou qualquer participação da representação diplomática no recrutamento.

"O que poderia esperá-los não seria uma superprodução de Hollywood, muito menos um safári no deserto iraquiano", escreveu o diplomata. Ele acrescentou que a Rússia "não apoia os métodos enganosos de alistamento de voluntários".

Panamá investiga denúncias

Segundo o governo do Panamá, parte dos cidadãos recrutados sabia que seguiria para a guerra, enquanto outros teriam sido atraídos por falsas promessas de emprego.

A chancelaria informou que solicitou esclarecimentos aos governos da Rússia e da Ucrânia sobre a situação dos panamenhos envolvidos no conflito.

Paralelamente, a Procuradoria do país abriu investigações após denúncias de familiares sobre supostos casos de recrutamento enganoso.

*Com AFP