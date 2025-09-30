Gilsinho, intérprete da Portela, morre aos 55 anos no Rio de Janeiro

O cantor Gilsinho, intérprete oficial da Portela, morreu nesta terça-feira, 30, aos 55 anos. A escola de samba de Madureira confirmou a morte do artista, que integrava a agremiação há 18 anos.

Segundo informações de pessoas próximas, o intérprete havia sido submetido a uma cirurgia bariátrica dias antes, recebeu alta médica no fim de semana e apresentou quadro de saúde agravado desde a segunda-feira, 29. A causa oficial da morte ainda não foi divulgada.

Trajetória no samba

Conhecido por sua potência vocal, Gilsinho construiu reputação sólida tanto no Rio quanto em São Paulo, onde também atuava pela Tom Maior.

Na última apresentação pela Portela, no Carnaval de 2025, o cantor emocionou a Sapucaí ao interpretar Maria Maria no desfile que prestou tributo ao cantor Milton Nascimento. Sua marca registrada era o bordão "Vai na Ginga, Portela!", que ecoava pela avenida antes de cada apresentação.

Reações e homenagens

Em nota, a agremiação de Madureira estabeleceu três dias de luto oficial e destacou que o artista "embalou momentos inesquecíveis e deixou marca profunda no Carnaval brasileiro", ressaltando seu profissionalismo e dedicação à escola.

Já a Tom Maior destacou, em um comunicado, a trajetória do cantor na agremiação paulista. A escola relembrou conquistas recentes, incluindo o quarto lugar obtido em 2022 e o acesso ao Grupo Especial em 2025, com Gilsinho à frente do microfone. "Ele acreditava na possibilidade de título para 2026 e deixou essa confiança como herança para todos nós", afirmou a escola paulista, que também decretou luto.

O prefeito Eduardo Paes, torcedor declarado da Portela, publicou nas redes sociais uma mensagem ressaltando a capacidade de Gilsinho de transformar sambas em "experiências coletivas" e lamentou a perda súbita do que chamou de "maestro vocal" da escola.

A Liesa, responsável pela administração comercial do Grupo Especial carioca, que envolve contratos de transmissão na casa dos milhões, também se pronunciou sobre a morte. A entidade reconheceu a importância histórica do intérprete para os desfiles da Marquês de Sapucaí.