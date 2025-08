Paes lidera com folga disputa ao governo do Rio em 2026, diz Futura

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), lidera com folga os cenários de 1º e 2º turno para o governo do estado em 2026, segundo pesquisa do instituto Futura Inteligência, divulgada em primeira mão à EXAME neste sábado, 2.

Nas simulações de segundo turno, Paes aparece com percentuais que variam entre 49,5% e 57% das intenções de voto.

O melhor desempenho do prefeito carioca é contra o ex-secretário de Transportes do estado Washington Reis (MDB), uma diferença de 46 pontos percentuais.

A disputa mais acirrada é entre Paes e o senador Flávio Bolsonaro (PL). O prefeito tem com 49,5% e o senador, 35,5%, uma diferença de 14 pontos percentuais.

A pesquisa ainda simula dois cenários sem Paes. Flávio Bolsonaro lidera com 42% contra 37,5% da deputada federal Benedita da Silva (PT).

Na disputa entre Bolsonaro e o deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Rio, Rodrigo Bacellar (PL), Flávio lidera com 40% contra 26,7% de Bacellar.

A pesquisa Futura foi realizada com 800 entrevistados no estado do Rio de Janeiro, entre os dias 17 e 21 de julho de 2025, por Cati (entrevista telefônica assistida por computador). A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais, para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%.

2º turno

Cenário 1

Eduardo Paes: 51,8%

Benedita da Silva: 19,3%

Ninguém/Branco/Nulo: 27,1%

NS/NR/Indeciso: 1,8%

Cenário 2

Eduardo Paes: 49,5%

Flávio Bolsonaro: 35,5%

Ninguém/Branco/Nulo: 13,3%

NS/NR/Indeciso: 1,6%

Cenário 3

Eduardo Paes: 58,8%

Rodrigo Bacellar: 13,0%

Ninguém/Branco/Nulo: 28,5%

NS/NR/Indeciso: 2,7%

Cenário 4

Eduardo Paes: 57,0%

Washington Reis: 11,7%

Ninguém/Branco/Nulo: 29,1%

NS/NR/Indeciso: 2,1%

Cenário 5

Flávio Bolsonaro: 42,0%

Benedita da Silva: 37,8%

Ninguém/Branco/Nulo: 17,9%

NS/NR/Indeciso: 2,4%

Cenário 6

Flávio Bolsonaro: 40,0%

Rodrigo Bacellar: 26,7%

Ninguém/Branco/Nulo: 30,0%

NS/NR/Indeciso: 2,3%

1º turno

Cenário 1

Eduardo Paes: 38,4%

Flávio Bolsonaro: 28,9%

Benedita da Silva: 12,9%

Washington Reis: 3,4%

Tarcísio Mota: 2,9%

Thiago Pampolha: 1,0%

Ninguém/Branco/Nulo: 10,0%

NS/NR/Indeciso: 1,3%

Cenário 2

Eduardo Paes: 37,9%

Flávio Bolsonaro: 28,5%

Benedita da Silva: 11,7%

Washington Reis: 4,5%

Monica Benício: 3,4%

Tarcísio Mota: 1,2%

Ninguém/Branco/Nulo: 13,7%

NS/NR/Indeciso: 2,1%

Cenário 3

Eduardo Paes: 37,4%

Flávio Bolsonaro: 28,0%

Benedita da Silva: 12,7%

Washington Reis: 5,4%

Rodrigo Bacellar: 2,7%

Tarcísio Mota: 1,9%

Ninguém/Branco/Nulo: 9,5%

NS/NR/Indeciso: 3,3%

Cenário 4

Eduardo Paes: 39,0%

Flávio Bolsonaro: 30,6%

Benedita da Silva: 11,7%

Branco/Nulo/Não votaria: 3,4%

Rodrigo Bacellar: 3,4%

Monica Benício: 0,8%

NS/NR/Indeciso: 6,1%

Cenário 5

Eduardo Paes: 39,8%

Flávio Bolsonaro: 30,2%

Benedita da Silva: 10,2%

Washington Reis: 4,4%

Rodrigo Landim: 1,9%

Monica Benício: 0,8%

Ninguém/Branco/Nulo: 8,4%

NS/NR/Indeciso: 2,2%

Cenário 6