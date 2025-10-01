Brasil

Previsão do tempo: São Paulo deve ter variação térmica nesta quarta-feira, 1

Previsão climática para São Paulo no início de outubro destaca variações térmicas e possibilidade de chuvas isoladas à noite

Da Redação
Publicado em 1 de outubro de 2025 às 10h05.

São Paulo, deve registrar nesta quarta-feira, 1º de outubro, uma variação térmica significativa, com as características típicas da primavera, de acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A temperatura mínima foi de 16°C nas primeiras horas da manhã, com o resfriamento noturno usual para a estação. Já a máxima atinge 31°C, indicando um aquecimento considerável ao longo do dia.

A umidade relativa do ar apresenta variações ao longo do dia. No período mais seco, provavelmente por volta do meio-dia, os níveis caem para 25%, devido à forte radiação solar. Já à noite, a umidade alcança 95%, o que favorece a formação de nuvens e garoas isoladas.

Ventos e comportamento do céu

A manhã inicia com poucas nuvens e ventos soprando de norte a nordeste (N-NE), padrão que, geralmente, traz ar mais seco para a capital paulista nesta época do ano.

À tarde, o céu segue parcialmente nublado com poucas nuvens, e os ventos mudam para o sul e sudeste (S-SE), com intensidade fraca a moderada. Esse comportamento contribui para um leve aumento na umidade relativa do ar.

Possibilidade de chuva 

À noite, a previsão indica céu nublado com possibilidade de chuva isolada, típica da transição entre o outono e a primavera. Esse fenômeno é impulsionado pela aproximação de uma frente fria ou sistema de baixa pressão na região metropolitana.

Os ventos continuam do sul-sudeste com intensidade fraca a moderada, o que facilita a movimentação das nuvens de chuva e contribui para a queda nas temperaturas.

