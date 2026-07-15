Geração Z surpreende Hollywood e movimenta US$ 10 bi nos cinemas dos EUA em 2026

Durante anos, Hollywood temeu que a Geração Z abandonasse definitivamente as salas de cinema em favor do streaming, do TikTok e do YouTube. Em 2026, porém, o cenário mudou radicalmente.

Impulsionados por uma sequência de sucessos de bilheteria, jovens espectadores voltaram às salas de cinema e ajudaram a recolocar a indústria no caminho de US$ 10 bilhões em arrecadação nos Estados Unidos pela primeira vez desde antes da pandemia.

Segundo a Variety, o mercado americano vive sua melhor fase em anos. A combinação entre grandes franquias, filmes originais e uma programação mais diversificada fez as vendas de ingressos crescerem 10% em relação ao mesmo período de 2025, colocando 2026 no rumo de encerrar o ano com cerca de US$ 10 bilhões em bilheteria doméstica.

Geração Z lidera a retomada

Uma das maiores surpresas para os estúdios foi justamente o comportamento do público jovem. Uma pesquisa da Fandango mostra que 87% da Geração Z assistiram a pelo menos um filme no cinema nos últimos 12 meses. Entre os millennials, o índice também é elevado, chegando a 82%.

Backroom: filme de terror de baixo orçamento teve uma das maiores bilheterias do ano e é sucesso entre o público jovem (A24/Divulgação)

Executivos e cineastas afirmam Variety que o retorno desse público mudou o clima em Hollywood. O ator Seth Rogen afirmou à publicação que percebe um otimismo entre os chefes dos estúdios que não existia havia muitos anos, comparando o momento ao início da década passada.

Para Richard Linklater, diretor de "Boyhood", os jovens demonstraram que continuam valorizando a experiência coletiva proporcionada pelas salas de cinema. Já Colin Farrell acredita que muitos espectadores desenvolveram uma espécie de "fadiga do sofá" após anos consumindo entretenimento exclusivamente em casa.

Grandes franquias e sucessos inesperados

A retomada não foi sustentada apenas por franquias conhecidas. Embora filmes como "Super Mario Galaxy", "Toy Story 5" e "O Diabo Veste Prada 2" tenham liderado as bilheterias, Hollywood também viu produções originais conquistarem resultados expressivos.

'Super Mario Galaxy: O Filme': animação foi o maior sucesso do início do ano (Illumination/Divulgação)

"Super Mario Galaxy" tornou-se o primeiro longa de 2026 a ultrapassar US$ 1 bilhão mundialmente. "Toy Story 5" aproxima-se de US$ 900 milhões e deve se tornar o maior sucesso da franquia, enquanto "O Diabo Veste Prada 2" arrecadou cerca de US$ 688 milhões, consolidando-se como uma rara comédia de enorme sucesso comercial.

Entre os títulos inéditos, "Devoradores de Estrelas" superou US$ 680 milhões, "Michael" tornou-se a primeira cinebiografia da história a ultrapassar US$ 1 bilhão, e os filmes de terror "Obsession" e "Backrooms" provaram que produções de baixo orçamento também podem se transformar em fenômenos globais.

Ryan Gosling: ator é o protagonista de 'Devoradores de Estrelas' (Amazon MGM/Divulgação)

Segundo executivos ouvidos pela revista, esse equilíbrio entre grandes franquias e histórias inéditas foi decisivo para atrair diferentes perfis de público e reconstruir a confiança dos exibidores.

O que mudou em Hollywood

A recuperação também reflete a normalização da produção após os impactos da pandemia e das greves de roteiristas e atores de 2023. Em 2026, os grandes estúdios devem lançar entre 115 e 120 filmes de ampla distribuição, volume semelhante ao registrado em 2019 e muito superior ao observado em 2024.

Outro fator apontado pela indústria à Variety é a consolidação da janela exclusiva de 45 dias para exibição nos cinemas antes da chegada dos filmes ao streaming. Para executivos da Paramount, manter esse período de exclusividade ajuda a reforçar a ideia de que o cinema continua sendo o principal local para assistir aos grandes lançamentos.

Depois de anos em que o streaming parecia ameaçar o futuro das salas de cinema, 2026 mostra um cenário bem diferente. Para Hollywood, a maior surpresa foi descobrir que justamente a geração criada em meio às redes sociais e aos vídeos curtos tornou-se uma das principais responsáveis pela recuperação das bilheterias.

Ainda assim, o setor acompanha com atenção a proposta de fusão entre Paramount e Warner Bros. Discovery. Exibidores temem que uma eventual concentração reduza o número de filmes lançados anualmente, apesar das promessas da Paramount de ampliar sua produção.