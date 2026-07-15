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Geração Z surpreende Hollywood e movimenta US$ 10 bi nos cinemas dos EUA em 2026

O ano tem o maior sucesso em bilheterias desde antes da pandemia de COvid-19, em 2020

'Obsessão': fenômeno original que bateu o recorde de bilheteria de 'Pecadores' é uma das grandes histórias de sucesso nas bilheterias de 2026

'Obsessão': fenômeno original que bateu o recorde de bilheteria de 'Pecadores' é uma das grandes histórias de sucesso nas bilheterias de 2026

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 15 de julho de 2026 às 16h04.

Durante anos, Hollywood temeu que a Geração Z abandonasse definitivamente as salas de cinema em favor do streaming, do TikTok e do YouTube. Em 2026, porém, o cenário mudou radicalmente.

Impulsionados por uma sequência de sucessos de bilheteria, jovens espectadores voltaram às salas de cinema e ajudaram a recolocar a indústria no caminho de US$ 10 bilhões em arrecadação nos Estados Unidos pela primeira vez desde antes da pandemia.

Segundo a Variety, o mercado americano vive sua melhor fase em anos. A combinação entre grandes franquias, filmes originais e uma programação mais diversificada fez as vendas de ingressos crescerem 10% em relação ao mesmo período de 2025, colocando 2026 no rumo de encerrar o ano com cerca de US$ 10 bilhões em bilheteria doméstica.

Geração Z lidera a retomada

Uma das maiores surpresas para os estúdios foi justamente o comportamento do público jovem. Uma pesquisa da Fandango mostra que 87% da Geração Z assistiram a pelo menos um filme no cinema nos últimos 12 meses. Entre os millennials, o índice também é elevado, chegando a 82%.

Backroom: filme de terror de baixo orçamento teve uma das maiores bilheterias do ano e é sucesso entre o público jovem (A24/Divulgação)

Executivos e cineastas afirmam Variety que o retorno desse público mudou o clima em Hollywood. O ator Seth Rogen afirmou à publicação que percebe um otimismo entre os chefes dos estúdios que não existia havia muitos anos, comparando o momento ao início da década passada.

Para Richard Linklater, diretor de "Boyhood", os jovens demonstraram que continuam valorizando a experiência coletiva proporcionada pelas salas de cinema. Já Colin Farrell acredita que muitos espectadores desenvolveram uma espécie de "fadiga do sofá" após anos consumindo entretenimento exclusivamente em casa.

Grandes franquias e sucessos inesperados

A retomada não foi sustentada apenas por franquias conhecidas. Embora filmes como "Super Mario Galaxy", "Toy Story 5" e "O Diabo Veste Prada 2" tenham liderado as bilheterias, Hollywood também viu produções originais conquistarem resultados expressivos.

'Super Mario Galaxy: O Filme': animação foi o maior sucesso do início do ano (Illumination/Divulgação)

"Super Mario Galaxy" tornou-se o primeiro longa de 2026 a ultrapassar US$ 1 bilhão mundialmente. "Toy Story 5" aproxima-se de US$ 900 milhões e deve se tornar o maior sucesso da franquia, enquanto "O Diabo Veste Prada 2" arrecadou cerca de US$ 688 milhões, consolidando-se como uma rara comédia de enorme sucesso comercial.

Entre os títulos inéditos, "Devoradores de Estrelas" superou US$ 680 milhões, "Michael" tornou-se a primeira cinebiografia da história a ultrapassar US$ 1 bilhão, e os filmes de terror "Obsession" e "Backrooms" provaram que produções de baixo orçamento também podem se transformar em fenômenos globais.

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Ryan Gosling: ator é o protagonista de 'Devoradores de Estrelas' (Amazon MGM/Divulgação)

Segundo executivos ouvidos pela revista, esse equilíbrio entre grandes franquias e histórias inéditas foi decisivo para atrair diferentes perfis de público e reconstruir a confiança dos exibidores.

O que mudou em Hollywood

A recuperação também reflete a normalização da produção após os impactos da pandemia e das greves de roteiristas e atores de 2023. Em 2026, os grandes estúdios devem lançar entre 115 e 120 filmes de ampla distribuição, volume semelhante ao registrado em 2019 e muito superior ao observado em 2024.

Outro fator apontado pela indústria à Variety é a consolidação da janela exclusiva de 45 dias para exibição nos cinemas antes da chegada dos filmes ao streaming. Para executivos da Paramount, manter esse período de exclusividade ajuda a reforçar a ideia de que o cinema continua sendo o principal local para assistir aos grandes lançamentos.

Depois de anos em que o streaming parecia ameaçar o futuro das salas de cinema, 2026 mostra um cenário bem diferente. Para Hollywood, a maior surpresa foi descobrir que justamente a geração criada em meio às redes sociais e aos vídeos curtos tornou-se uma das principais responsáveis pela recuperação das bilheterias.

Ainda assim, o setor acompanha com atenção a proposta de fusão entre Paramount e Warner Bros. Discovery. Exibidores temem que uma eventual concentração reduza o número de filmes lançados anualmente, apesar das promessas da Paramount de ampliar sua produção.

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