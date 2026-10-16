Pop
CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Quem saiu da Fazenda ontem? Veja quem foi o quarto eliminado

Peão disputou a preferência do público com Eduarda Braum e Renata Del Bianco na Roça desta quinta-feira, 15

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 07h16.

Priorizar nos meus resultados Google
Tudo sobreReality shows
Saiba mais

O quarto eliminado de A Fazenda 18 foi Igor Monteiro. O modelo deixou o reality show nesta quinta-feira, 15, após receber apenas 10,07% dos votos do público para continuar no programa.

Igor enfrentou a Roça ao lado de Eduarda Braum e Renata Del Bianco, mas não conseguiu conquistar a preferência dos espectadores para continuar na competição.

Durante o confinamento, o modelo construiu alianças e protagonizou conflitos. Ele entrou no programa como visitante e, após a dinâmica inicial, foi o segundo mais votado para permanecer no jogo.

Após se tornar peão oficial, Igor se aproximou de participantes como Jottapê, Thaíde e Rikardo Negro e integrou a Alcateia, um dos grupos da temporada. Ele acabou na Roça após receber 11 votos da sede e indicações adicionais pelo Poder da Chama Vermelha.

Igor Monteiro: peão é o quarto eliminado de 'A Fazenda 18' (Record/Divulgação)

Acompanhe tudo sobre:Reality shows

Mais de Pop

Dia do Chefe: relembre os 10 chefes mais icônicos de filmes, séries e novelas

Quem vai desfilar no 'Victoria’s Secret Fashion Show 2026'? Confira as modelos confirmadas

'A Múmia 4' ganha título oficial e traz pistas sobre retorno de Imothep; veja o que se sabe

Quem sai de 'A Fazenda 18' hoje? Enquete aponta favorito à eliminação

Mais na Exame

Negócios

'Ler voltou a ser chique': aos 63 anos, rede abre novas livrarias e acelera rumo aos R$ 420 milhões

Brasil

Pesquisa Palver: maioria dos eleitores que não votaram no 1º turno diz que votaria em Lula

Um conteúdo Bússola

Violência doméstica: como empresas podem apoiar funcionárias e suas famílias

Exame IN

Além das roupas: onde a Track & Field quer buscar crescimento