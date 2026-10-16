Quem saiu da Fazenda ontem? Veja quem foi o quarto eliminado

O quarto eliminado de A Fazenda 18 foi Igor Monteiro. O modelo deixou o reality show nesta quinta-feira, 15, após receber apenas 10,07% dos votos do público para continuar no programa.

Igor enfrentou a Roça ao lado de Eduarda Braum e Renata Del Bianco, mas não conseguiu conquistar a preferência dos espectadores para continuar na competição.

Durante o confinamento, o modelo construiu alianças e protagonizou conflitos. Ele entrou no programa como visitante e, após a dinâmica inicial, foi o segundo mais votado para permanecer no jogo.

Após se tornar peão oficial, Igor se aproximou de participantes como Jottapê, Thaíde e Rikardo Negro e integrou a Alcateia, um dos grupos da temporada. Ele acabou na Roça após receber 11 votos da sede e indicações adicionais pelo Poder da Chama Vermelha.