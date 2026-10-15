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'A Múmia 4' ganha título oficial e traz pistas sobre retorno de Imothep; veja o que se sabe

Brendan Fraser e Rachel Weisz aparecem caracterizados como Rick e Evelyn nos bastidores da continuação, prevista para outubro de 2027

"A Múmia 4": Brendan Fraser e Rachel Weisz retornam à franquia nos papéis de Rick e Evelyn (Universal/Reprodução)

"A Múmia 4": Brendan Fraser e Rachel Weisz retornam à franquia nos papéis de Rick e Evelyn (Universal/Reprodução)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 19h54.

Última atualização em 15 de outubro de 2026 às 19h56.

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A Múmia 4 terá o título The Mummy: Book of the Dead, ou "A Múmia: Livro dos Mortos", em tradução livre. A produção da Universal Pictures também ganhou um logotipo oficial e tem estreia prevista para 15 de outubro de 2027.

O longa terá Brendan Fraser e Rachel Weisz novamente nos papéis de Rick O'Connell e Evelyn Carnahan. John Hannah também retorna ao elenco da franquia.

O título faz referência ao Livro dos Mortos, artefato que reúne feitiços capazes de ressuscitar os mortos e convocar guerreiros do passado no universo dos filmes. Na história, Imhotep recorre ao livro para tentar devolver a vida à sua amada, Anck-su-namun. A referência, porém, não confirma o retorno do vilão.

Como 'A Múmia 4' se conecta aos filmes anteriores?

O projeto será uma continuação da franquia e desconsiderará os acontecimentos de A Múmia: Tumba do Imperador Dragão, terceiro longa da série. A proposta é retomar a história dos personagens, em vez de apresentar uma nova versão da trama desde o início.

Sean Daniel, produtor dos filmes anteriores, também participa da produção.

Lançado em 1999, A Múmia levou o monstro da Universal de volta aos cinemas e arrecadou US$ 422,5 milhões em bilheteria. O desempenho deu origem às sequências e ampliou a projeção de Fraser em Hollywood.

Quais membros do elenco original retornarão para a 'A Múmia 4'?

Brendan Fraser, de 57 anos, e Rachel Weisz, de 56, apareceram nas primeiras fotos dos bastidores de A Múmia 4, em Londres. As imagens, feitas por paparazzi e divulgadas na internet, mostram os atores caracterizados como Rick O'Connell e Evelyn Carnahan. Weisz veste um conjunto de época vermelho, enquanto Fraser aparece com camisa xadrez verde, calça jeans e jaqueta. Os dois sorriem nos registros.

Confirmada em 2025 com a volta dos protagonistas, a produção terá direção de Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, responsáveis por Casamento Sangrento (2019) e por filmes recentes da franquia Pânico. Sean Daniel, produtor dos longas originais, também retorna para a continuação.

Segundo a revista The Hollywood Reporter, a trama dará sequência aos acontecimentos de O Retorno da Múmia (2001) e desconsiderará o terceiro filme, A Múmia: Tumba do Imperador Dragão. A série começou em 1999, com um longa que arrecadou US$ 422,5 milhões nas bilheterias.

Quando estreia 'A Múmia 4'?

Com estreia prevista para 15 de outubro de 2027, A Múmia 4 também terá Kevin J. O'Connor, Oded Fehr, Numan Acar e Michal Johnston no elenco.

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