Quem vai desfilar no 'Victoria’s Secret Fashion Show 2026'? Confira as modelos confirmadas

O "Victoria’s Secret Fashion Show 2026" acontece neste domingo, 18, em Los Angeles, nos Estados Unidos. A nova edição do tradicional desfile de lingerie reúne modelos veteranas da marca e nomes que representam uma geração mais recente da moda.

Entre as presenças confirmadas estão a brasileira Adriana Lima, Gigi Hadid, Candice Swanepoel, Alex Consani e Ashley Graham. A lista divulgada pela grife também inclui modelos de diferentes perfis e trajetórias profissionais, reforçando a diversidade do elenco.

Quais modelos vão desfilar na 'Victoria’s Secret Fashion Show 2026'?

A lista oficial divulgada nesta quinta-feira, 15, reúne os seguintes nomes:

Amelia Grey;

Adriana Lima;

Gigi Hadid;

Candice Swanepoel;

Liu Wen;

Grace Elizabeth;

Joan Smalls;

Devyn Garcia;

Imaan Hammam;

Anok Yai;

Ashley Graham;

Abby Champion;

Alex Consani;

Paloma Elsesser;

Precious Lee.

Qual é o tema do 'Victoria’s Secret Fashion Show 2026'?

A edição de 2026 terá o conceito “Fandemonium”, desenvolvido para celebrar a relação entre a marca e seus admiradores. A proposta explora referências à cultura norte-americana e ao chamado sonho americano, com uma experiência que aproxima os fãs da passarela.

Uma das iniciativas ligadas ao conceito é a série documental “Angels Among Us”, disponível no YouTube. A produção acompanha candidatas interessadas em conquistar o posto de nova Angel da Victoria’s Secret, mostrando etapas da seleção e os bastidores da busca.

A vencedora terá a oportunidade de desfilar no evento e conquistar um contrato exclusivo com a IMG Models.

Fantasy Bra retorna ao desfile da Victoria’s Secret

Um dos elementos mais emblemáticos da história da Victoria’s Secret também está entre os destaques da edição de 2026: o retorno do Fantasy Bra. A peça luxuosa, tradicionalmente confeccionada com pedras preciosas e materiais de alto valor, tornou-se um dos símbolos mais conhecidos dos desfiles da marca.

Ao longo dos anos, o sutiã foi usado por modelos como Gisele Bündchen, Adriana Lima, Heidi Klum e Tyra Banks. A apresentação da peça costumava ser um dos momentos mais aguardados do evento, com criações que combinavam joalheria e alta-costura.

Quando e onde será o 'Victoria’s Secret Fashion Show 2026'?

O desfile será realizado em Los Angeles, nos Estados Unidos, no domingo, 18 de outubro. A transmissão está prevista para começar às 20h30, no horário de Brasília, pelo YouTube e pelas redes sociais oficiais da Victoria’s Secret.

A edição de 2026 também contará com apresentações musicais de KATSEYE, Megan Moroney, Megan Thee Stallion e Tate McRae.