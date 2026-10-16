Pop
CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Quem vai desfilar no 'Victoria’s Secret Fashion Show 2026'? Confira as modelos confirmadas

Veja quais modelos vão cruzar a passarela no tradicional desfile de lingerie da Victoria’s Secret neste ano

'Victoria’s Secret Fashion Show': nova edição reúne veteranas da grife e modelos de destaque da moda internacional (Reprodução / @adrianalima/Instagram)

'Victoria’s Secret Fashion Show': nova edição reúne veteranas da grife e modelos de destaque da moda internacional (Reprodução / @adrianalima/Instagram)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 04h01.

Priorizar nos meus resultados Google
Tudo sobreCelebridades
Saiba mais

O "Victoria’s Secret Fashion Show 2026" acontece neste domingo, 18, em Los Angeles, nos Estados Unidos. A nova edição do tradicional desfile de lingerie reúne modelos veteranas da marca e nomes que representam uma geração mais recente da moda.

Entre as presenças confirmadas estão a brasileira Adriana Lima, Gigi Hadid, Candice Swanepoel, Alex Consani e Ashley Graham. A lista divulgada pela grife também inclui modelos de diferentes perfis e trajetórias profissionais, reforçando a diversidade do elenco.

Quais modelos vão desfilar na 'Victoria’s Secret Fashion Show 2026'?

A lista oficial divulgada nesta quinta-feira, 15, reúne os seguintes nomes:

  • Amelia Grey;
  • Adriana Lima;
  • Gigi Hadid;
  • Candice Swanepoel;
  • Liu Wen;
  • Grace Elizabeth;
  • Joan Smalls;
  • Devyn Garcia;
  • Imaan Hammam;
  • Anok Yai;
  • Ashley Graham;
  • Abby Champion;
  • Alex Consani;
  • Paloma Elsesser;
  • Precious Lee.

Qual é o tema do 'Victoria’s Secret Fashion Show 2026'?

A edição de 2026 terá o conceito “Fandemonium”, desenvolvido para celebrar a relação entre a marca e seus admiradores. A proposta explora referências à cultura norte-americana e ao chamado sonho americano, com uma experiência que aproxima os fãs da passarela.

Uma das iniciativas ligadas ao conceito é a série documental “Angels Among Us”, disponível no YouTube. A produção acompanha candidatas interessadas em conquistar o posto de nova Angel da Victoria’s Secret, mostrando etapas da seleção e os bastidores da busca.

A vencedora terá a oportunidade de desfilar no evento e conquistar um contrato exclusivo com a IMG Models.

Fantasy Bra retorna ao desfile da Victoria’s Secret

Um dos elementos mais emblemáticos da história da Victoria’s Secret também está entre os destaques da edição de 2026: o retorno do Fantasy Bra. A peça luxuosa, tradicionalmente confeccionada com pedras preciosas e materiais de alto valor, tornou-se um dos símbolos mais conhecidos dos desfiles da marca.

Ao longo dos anos, o sutiã foi usado por modelos como Gisele Bündchen, Adriana Lima, Heidi Klum e Tyra Banks. A apresentação da peça costumava ser um dos momentos mais aguardados do evento, com criações que combinavam joalheria e alta-costura.

Quando e onde será o 'Victoria’s Secret Fashion Show 2026'?

O desfile será realizado em Los Angeles, nos Estados Unidos, no domingo, 18 de outubro. A transmissão está prevista para começar às 20h30, no horário de Brasília, pelo YouTube e pelas redes sociais oficiais da Victoria’s Secret.

A edição de 2026 também contará com apresentações musicais de KATSEYE, Megan Moroney, Megan Thee Stallion e Tate McRae.

Acompanhe tudo sobre:EventosCelebridadesVictoria's Secret

Mais de Pop

'A Múmia 4' ganha título oficial e traz pistas sobre retorno de Imothep; veja o que se sabe

Quem sai de 'A Fazenda 18' hoje? Enquete aponta favorito à eliminação

'A Odisseia' ganha data para estrear no streaming com 90 minutos de conteúdos extras

Após meses de espera, 007 First Light tem data para chegar ao Nintendo Switch 2

Mais na Exame

Brasil

Análise: Em sabatina morna, Lula defende redução da maioridade penal e explora pouco fim da 6x1

Tecnologia

Sony lança Walkman banhado a ouro que custa quase US$ 6 mil

Pop

'A Múmia 4' ganha título oficial e traz pistas sobre retorno de Imothep; veja o que se sabe

Future of Money

Empresa que faz pagamentos com stablecoins capta R$ 509 milhões e foca no Brasil