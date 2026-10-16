Violência doméstica: como empresas podem apoiar funcionárias e suas famílias

Programa Florescer, da Rede Santa Catarina, mostra como empresas podem acolher mulheres e orientar a busca por apoio (Rawpixel/Shutterstock)
Plataforma de conteúdo
Publicado em 16 de outubro de 2026 às 07h00.
O Programa Florescer, da instituição Rede Santa Catarina, realizou mais de 180 atendimentos em dois anos no combate à violência doméstica. A iniciativa oferece acolhimento e pode incluir acompanhamento psicológico e orientação jurídica. No segundo aniversário, Alline Cezarani, diretora-presidente da instituição, anunciou a ampliação do atendimento a familiares de colaboradoras.
7 em cada 10 mulheres que sofreram violência doméstica tiveram seu dia a dia afetado. 4 foram impactadas no trabalho. A pesquisa da Nexus mostra como a violência contra a mulher não é apenas uma questão doméstica, mas profissional também.
Para entender como as empresas podem contribuir com o combate à violência e a saúde de colaboradoras, exploramos a estratégia da Rede Santa Catarina, que é baseada no Programa Florescer.
Após dois anos, o Programa realizou mais de 180 atendimentos, incluindo colaboradoras como Heloisa Montez (nome fictício), que buscou a iniciativa depois de se deparar com situação que afetou a filha.
“Ter recebido orientação e acolhimento no meu ambiente de trabalho fez toda a diferença. Eu precisava entender como poderia agir.
É uma situação difícil, para a qual nunca estamos preparadas. Só com essa direção consegui me sentir mais segura para tomar providências e seguir em frente”, relata a colaboradora.
A iniciativa começou em 2024, com objetivo de atender colaboradoras em situações de violência.
A rede de apoio conta com 82 colaboradores, chamados de Anjos Sociais, que foram capacitados para realizar a primeira escuta, acolher sem julgamentos e orientar sobre os canais adequados de apoio.
A partir desse acolhimento, o atendimento pode incluir acompanhamento psicológico, orientação jurídica e encaminhamento a órgãos especializados, conforme cada caso.
A chave da atuação é o envolvimento de lideranças. Ao todo, 138 líderes já foram capacitados para compreender o tema e saber como acolher e direcionar situações que cheguem até eles.
No evento que marcou o segundo aniversário do programa, Alline Cezarani, diretora-presidente da instituição, anunciou que o Florescer passaria a atender também familiares de colaboradoras, assegurando suporte nas situações em que a violência atinge pessoas próximas e afeta tantas outras vidas.
“A ampliação para familiares responde a uma situação que, infelizmente, não é incomum. A da colaboradora que procura suporte não pela violência que sofreu diretamente, mas que envolveu alguém muito próximo.
O fato é que ela também precisa de ajuda, ela também é impactada. Vamos sim dar esse apoio”, afirma.
A mobilização das empresas e instituições é parte da solução, mas não substitui a atuação essencial de autoridades policiais e do judiciário, além de serviços públicos especializados.
O papel institucional pode estar em uma etapa anterior: saber reconhecer uma situação de vulnerabilidade, ter disponibilidade para ouvir, acolher o relato e orientar a colaboradora sobre onde buscar ajuda.
A iniciativa segue uma lógica defendida por especialistas: a empresa não deve assumir o papel do Estado, mas precisa estar preparada para apoiar quem precisa.
“É criar caminhos possíveis para responder, com ética e coragem, a uma das principais e mais urgentes demandas da sociedade contemporânea: o enfrentamento à violência doméstica e de gênero”, conclui a diretora-presidente da Rede Santa Catarina.
Segundo a Nexus, 7 em cada 10 mulheres que sofreram violência doméstica tiveram o dia a dia afetado. A pesquisa também aponta impactos na vida profissional, mostrando que as consequências não se restringem ao ambiente doméstico.
O Programa Florescer é uma iniciativa da Rede Santa Catarina criada em 2024 para atender colaboradoras em situações de violência. Em dois anos, o programa realizou mais de 180 atendimentos.
O Programa Florescer oferece acolhimento e, conforme cada caso, pode incluir acompanhamento psicológico, orientação jurídica e encaminhamento a órgãos especializados. A primeira escuta é realizada por uma rede de 82 colaboradores capacitados, chamados de Anjos Sociais.
O atendimento a familiares de colaboradoras foi anunciado como uma ampliação do Programa Florescer. Alline Cezarani, diretora-presidente da Rede Santa Catarina, afirmou no segundo aniversário da iniciativa que o apoio passaria a contemplar situações de violência envolvendo pessoas próximas às colaboradoras.
As lideranças devem saber acolher e direcionar situações de violência que cheguem até elas. Na Rede Santa Catarina, 138 líderes foram capacitados para compreender o tema e atuar nesse encaminhamento.
As empresas podem reconhecer situações de vulnerabilidade, ouvir, acolher relatos e orientar colaboradoras sobre onde buscar ajuda. Esse apoio não substitui a atuação de autoridades policiais, do Judiciário e de serviços públicos especializados.