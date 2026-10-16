Pesquisa Palver: maioria dos eleitores que não votaram no 1º turno diz que votaria em Lula

RESUMO ＋ Pesquisa Palver divulgada nesta quinta-feira, 15, mostra que 59% dos eleitores que não votaram no primeiro turno afirmam que escolheriam Lula, enquanto 28% votariam em Flávio Bolsonaro. No levantamento geral de intenção de voto para o segundo turno, Flávio aparece com 50%, contra 49% de Lula. A pesquisa ouviu 5.000 pessoas entre 10 e 13 de outubro e tem margem de erro máxima de 2,3 pontos percentuais para os resultados gerais.

A empresa brasileira de tecnologia e inteligência Palver divulgou, na quinta-feira, 15, a nova pesquisa eleitoral para presidente da República, chamada Onda 7.

O levantamento mostrou que a maioria dos eleitores que não foram às urnas no primeiro turn votariam no atual presidente no pleito eleitoral.

Questionados em quem votariam se tivessem ido às urnas, 59% responderam Lula e 28%, Flávio Bolsonaro. Os demais candidatos somaram 11%, e 2% disseram que votariam em branco ou nulo ou que ainda não tinham decidido.

A pesquisa está registrada no TSE sob o número BR-08028/2026. As entrevistas foram feitas de sábado, 10, a terça-feira, 13, de forma online, com anúncios em redes sociais.

A amostra tem 5.000 entrevistas. Depois da calibração estatística, o tamanho efetivo é de 1.783 respondentes, e a margem de erro máxima para os resultados gerais é de 2,3 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.

O recorte dos eleitores que não votaram tem 359 entrevistas. Por ser menor, a incerteza é maior: a estimativa de Lula vai de 49% a 68%, e a de Flávio, de 20% a 36%.

Na pesquisa de intenção de votos, o instituto mostrou Flávio com 50% contra 49% do presidente Lula.

Por que a pesquisa é relevante?

O levantamento da Palver é importante porque ajuda a entender o cenário do primeiro turno com vitória apertada de Flávio por 47% contra 45% de Lula, e projeta expectativas para o segundo.

Nesse quadro, qualquer grupo que possa voltar às urnas ganha importância. A pesquisa também ajuda a entender por que essas pessoas não votaram. O principal motivo, citado por 37%, foi estar viajando ou fora da cidade onde vota.

Outros 21% disseram que o título é de outra cidade e não foi transferido.

Problemas com título ou documentos, necessidade de trabalhar e questões de saúde, meu ou de alguém próximo, aparecem com 6% cada.

Só 4% afirmaram que o voto não faz diferença, e 1% disse não se interessar por política.

É importante lembrar, no entanto, que a amostra da Palver é não probabilística: as pessoas escolhem responder ao ver o anúncio. Por isso, a própria empresa pede que os números sejam lidos como uma “fotografia do momento”, e não como previsão.

A margem de erro, além disso, mede apenas a variação estatística da amostra e não captura outros tipos de erro, como o de quem não usa redes sociais e não tem chance de ser entrevistado.

O que o eleitor pode esperar do 2º turno?

A reta final das eleiçõesde 20266 ainda terá debates e sabatinas com oscandidatos. A Globo fará entrevistas ao vivo com os candidatos, após o Jornal Nacional: Lula na quinta-feira, 15, e Flávio na sexta-feira, 16.

O primeiro debate do segundo turno será na Band, no domingo, 18, às 20h, com transmissão em rede nacional.

O último debate antes da votação será na Globo, na sexta-feira, 23, com mediação de César Tralli.

A propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV segue até sexta-feira, 23.

Além da disputa presidencial, sete estados também terão segundo turno para governador: Acre, Amazonas, Distrito Federal, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Tocantins.