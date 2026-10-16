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Pesquisa Palver: maioria dos eleitores que não votaram no 1º turno diz que votaria em Lula

Pesquisa Palver mostra Flávio com 50% e Lula com 49% no 2º turno. Entre quem não votou no 1º turno, 59% teriam escolhido Lula e 28%, Flávio

Eleições 2026: maioria de eleitores que não votaram preferem Lula à Flávio (Ricardo Stuckert/Presidência da República)

Eleições 2026: maioria de eleitores que não votaram preferem Lula à Flávio (Ricardo Stuckert/Presidência da República)

Diandra Guedes
Diandra Guedes

Colaboradora

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 07h01.

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RESUMO ＋

Pesquisa Palver divulgada nesta quinta-feira, 15, mostra que 59% dos eleitores que não votaram no primeiro turno afirmam que escolheriam Lula, enquanto 28% votariam em Flávio Bolsonaro. No levantamento geral de intenção de voto para o segundo turno, Flávio aparece com 50%, contra 49% de Lula. A pesquisa ouviu 5.000 pessoas entre 10 e 13 de outubro e tem margem de erro máxima de 2,3 pontos percentuais para os resultados gerais.

A empresa brasileira de tecnologia e inteligência Palver divulgou, na quinta-feira, 15, a nova pesquisa eleitoral para presidente da República, chamada Onda 7.

O levantamento mostrou que a maioria dos eleitores que não foram às urnas no primeiro turn votariam no atual presidente no pleito eleitoral.

Questionados em quem votariam se tivessem ido às urnas, 59% responderam Lula e 28%, Flávio Bolsonaro. Os demais candidatos somaram 11%, e 2% disseram que votariam em branco ou nulo ou que ainda não tinham decidido.

A pesquisa está registrada no TSE sob o número BR-08028/2026. As entrevistas foram feitas de sábado, 10, a terça-feira, 13, de forma online, com anúncios em redes sociais.

A amostra tem 5.000 entrevistas. Depois da calibração estatística, o tamanho efetivo é de 1.783 respondentes, e a margem de erro máxima para os resultados gerais é de 2,3 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.

O recorte dos eleitores que não votaram tem 359 entrevistas. Por ser menor, a incerteza é maior: a estimativa de Lula vai de 49% a 68%, e a de Flávio, de 20% a 36%.

Na pesquisa de intenção de votos, o instituto mostrou Flávio com 50% contra 49% do presidente Lula.

Por que a pesquisa é relevante?

O levantamento da Palver é importante porque ajuda a entender o cenário do primeiro turno com vitória apertada de Flávio por  47% contra 45% de Lula, e projeta expectativas para o segundo.

Nesse quadro, qualquer grupo que possa voltar às urnas ganha importância. A pesquisa também ajuda a entender por que essas pessoas não votaram. O principal motivo, citado por 37%, foi estar viajando ou fora da cidade onde vota.

Outros 21% disseram que o título é de outra cidade e não foi transferido.

Problemas com título ou documentos, necessidade de trabalhar e questões de saúde, meu ou de alguém próximo, aparecem com 6% cada.

Só 4% afirmaram que o voto não faz diferença, e 1% disse não se interessar por política.

É importante lembrar, no entanto, que a amostra da Palver é não probabilística: as pessoas escolhem responder ao ver o anúncio. Por isso, a própria empresa pede que os números sejam lidos como uma “fotografia do momento”, e não como previsão.

A margem de erro, além disso, mede apenas a variação estatística da amostra e não captura outros tipos de erro, como o de quem não usa redes sociais e não tem chance de ser entrevistado.

O que o eleitor pode esperar do 2º turno?

A reta final das eleiçõesde 20266 ainda terá debates e sabatinas com oscandidatos.  A Globo fará entrevistas ao vivo com os candidatos, após o Jornal Nacional: Lula na quinta-feira, 15, e Flávio na sexta-feira, 16.

O primeiro debate do segundo turno será na Band, no domingo, 18, às 20h, com transmissão em rede nacional.

O último debate antes da votação será na Globo, na sexta-feira, 23, com mediação de César Tralli.

A propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV segue até sexta-feira, 23.

Além da disputa presidencial, sete estados também terão segundo turno para governador: Acre, Amazonas, Distrito Federal, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Tocantins.

Perguntas frequentes

O que mostra a pesquisa Palver sobre os eleitores que não votaram? ＋

Segundo o levantamento, 59% dos eleitores que não compareceram ao primeiro turno afirmaram que votariam em Lula, enquanto 28% escolheriam Flávio Bolsonaro. Outros 11% indicaram os demais candidatos, e 2% declararam voto branco, nulo ou indecisão.

Qual é o resultado da pesquisa Palver para o segundo turno? ＋

Na pesquisa de intenção de voto para o segundo turno das eleições presidenciais de 2026, Flávio Bolsonaro aparece com 50%, contra 49% do presidente Lula. A diferença está dentro da margem de erro de 2,3 pontos percentuais do levantamento geral.

Por que os eleitores não votaram no primeiro turno? ＋

O principal motivo apontado foi estar viajando ou fora da cidade de votação, citado por 37% dos entrevistados. Outros 21% disseram que o título eleitoral estava registrado em outro município. Apenas 4% afirmaram que o voto não faz diferença, e 1% declarou não ter interesse por política.

Qual é a margem de erro da pesquisa Palver? ＋

A margem de erro máxima informada para os resultados gerais é de 2,3 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. No recorte dos 359 entrevistados que não votaram, a incerteza é maior: a estimativa de Lula varia de 49% a 68%, e a de Flávio Bolsonaro, de 20% a 36%. A amostra é não probabilística, o que exige cautela na interpretação dos resultados.

Quando serão os debates do segundo turno das eleições de 2026? ＋

Segundo a programação apresentada, o primeiro debate do segundo turno será realizado pela Band no domingo, 18 de outubro, às 20h. O último encontro está previsto para sexta-feira, 23 de outubro, na Globo, com mediação de César Tralli. A propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão também termina no dia 23.

Como foi realizada a pesquisa Palver? ＋

A pesquisa ouviu 5.000 pessoas entre 10 e 13 de outubro de 2026, por meio de entrevistas online divulgadas em anúncios nas redes sociais. Após a calibração estatística, a amostra efetiva foi de 1.783 respondentes. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-08028/2026.

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