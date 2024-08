Fortuna de US$ 640 milhões e nenhum acordo: o divórcio de Jennifer Lopez e Ben Affleck

Jennifer Lopez e Ben Affleck, um dos casais mais icônicos de Hollywood, enfrentam agora uma das batalhas mais complicadas de suas vidas: a divisão de um patrimônio estimado em US$ 640 milhões (R$ 3,5 bilhões), após a decisão de Jennifer de pedir o divórcio. O casamento foi celebrado sem um acordo pré-nupcial. As informações são do Daily Mail.

A ausência de um acordo pré-nupcial, algo raro entre celebridades de tal magnitude, torna este divórcio ainda mais desafiador. Lopez, ao optar por não mencionar a existência de um acordo em seus documentos de divórcio, enfatiza uma postura que valoriza a resolução direta e transparente das questões financeiras. No entanto, essa escolha também abre espaço para uma batalha judicial complexa, onde cada centavo acumulado durante os dois anos de casamento pode se tornar motivo de disputa.

Um dos principais ativos em jogo é a mansão de US$ 60,85 milhões (R$ 333,6 milhões) em Beverly Hills, uma propriedade luxuosa que simbolizava o sucesso e a estabilidade que ambos buscavam como casal. A casa, com seus 38 mil metros quadrados, 12 quartos e 24 banheiros, foi cuidadosamente escolhida por Lopez e Affleck, refletindo o desejo de criar um lar perfeito para sua família combinada. Agora, esse símbolo de união e prosperidade se transformou no epicentro de uma divisão de bens que pode se arrastar por meses ou até anos.

Além da mansão, a vasta carteira de investimentos e propriedades do casal, que inclui outros imóveis de alto valor, empresas e investimentos financeiros, também está em jogo. A divisão desses ativos, sem um acordo pré-nupcial, pode resultar em negociações prolongadas, à medida que cada parte tenta assegurar uma fatia justa do patrimônio conjunto. A situação é ainda mais complicada pelo fato de que a legislação da Califórnia, onde o divórcio está sendo processado, considera que os bens adquiridos durante o casamento devem ser divididos igualmente entre as partes, o que pode não refletir as contribuições individuais de cada um.

Rumos separados

Enquanto isso, tanto Lopez quanto Affleck continuam a se dedicar intensamente a suas carreiras. Affleck, conhecido por sua versatilidade como ator e diretor, lançou diversos projetos nos últimos anos, incluindo o filme "Air", de 2023, que também dirigiu, e está envolvido em várias outras produções como ator, diretor e produtor. Sua carreira cinematográfica, que sempre foi um dos pilares de sua identidade, reflete a importância que ele dá ao trabalho e à arte.

Lopez, por sua vez, além de sua carreira como cantora e atriz, diversificou seus empreendimentos com o lançamento de uma marca de bebidas, a Delola Spritz. Este projeto reflete seu espírito empreendedor e sua busca por criar produtos que se alinhem com seu estilo de vida e valores pessoais. A marca foi apresentada ao público como uma extensão de sua personalidade, oferecendo coquetéis prontos para consumo, projetados para proporcionar experiências de entretenimento elegantes e sem esforço.

O divórcio, no entanto, coloca em xeque como esses valores serão mantidos à medida que ambos avançam por caminhos separados. Os dois têm uma longa história de trabalho árduo e dedicação, mas a dissolução de sua união pode exigir que reavaliem suas prioridades e como querem ser vistos pelo público e pela mídia. A separação é especialmente complicada porque envolve não apenas a divisão de bens materiais, mas também o desmantelamento de uma imagem pública cuidadosamente construída ao longo de anos.

Além disso, a relação entre Lopez e Affleck, sempre sob os holofotes da mídia, se tornou um exemplo para muitos de como conciliar carreiras de alto perfil com uma vida pessoal significativa. A separação, portanto, levanta questões sobre o impacto que o término de uma relação tão pública pode ter na percepção do público sobre os dois. Ambos precisam lidar não apenas com as complexidades legais e financeiras, mas também com as repercussões sociais e emocionais que uma separação deste porte inevitavelmente traz.