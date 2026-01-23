Saturno e Lua ficarão colados nesta sexta-feira; saiba como observar o fenômeno no Brasil

Lua e Saturno formarão uma conjunção visível no céu nesta sexta-feira, 23 de janeiro, logo após o pôr do sol. O fenômeno poderá ser observado a olho nu em diversas regiões do Brasil, desde que as condições climáticas estejam favoráveis.

A conjunção ocorre quando dois astros parecem estar lado a lado no céu — uma proximidade aparente, já que seguem separados por milhões de quilômetros. Nesta noite, o planeta Saturno aparecerá logo abaixo da Lua, no horizonte oeste.

Qual é o melhor horário para observar o fenômeno?

O melhor horário para observar o alinhamento varia conforme a região. No Sul, será visível até cerca de 20h30; no Norte, o fenômeno poderá ser visto por um período mais longo. Após as 22h, os astros estarão próximos demais da linha do horizonte e deixam de ser visíveis.

Outros eventos astronômicos em janeiro

Segundo a NASA, o mês também marca a oposição de Júpiter, quando a Terra se posiciona entre o planeta e o Sol. O evento ocorreu no início de janeiro, proporcionando o maior brilho de Júpiter em 2024.

Durante todo o mês, Júpiter continua visível no céu noturno como um dos pontos mais brilhantes, dispensando o uso de telescópios ou binóculos.

Para melhor visualização dos fenômenos, recomenda-se buscar locais com pouca iluminação artificial e vista ampla do horizonte.