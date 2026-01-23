Ciência

Saturno e Lua ficarão colados nesta sexta-feira; saiba como observar o fenômeno no Brasil

Fenômeno poderá ser observado a olho nu em diversas regiões do Brasil nesta noite

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 17h36.

Última atualização em 23 de janeiro de 2026 às 17h40.

Lua e Saturno formarão uma conjunção visível no céu nesta sexta-feira, 23 de janeiro, logo após o pôr do sol. O fenômeno poderá ser observado a olho nu em diversas regiões do Brasil, desde que as condições climáticas estejam favoráveis.

A conjunção ocorre quando dois astros parecem estar lado a lado no céu — uma proximidade aparente, já que seguem separados por milhões de quilômetros. Nesta noite, o planeta Saturno aparecerá logo abaixo da Lua, no horizonte oeste.

Qual é o melhor horário para observar o fenômeno?

O melhor horário para observar o alinhamento varia conforme a região. No Sul, será visível até cerca de 20h30; no Norte, o fenômeno poderá ser visto por um período mais longo. Após as 22h, os astros estarão próximos demais da linha do horizonte e deixam de ser visíveis.

Outros eventos astronômicos em janeiro

Segundo a NASA, o mês também marca a oposição de Júpiter, quando a Terra se posiciona entre o planeta e o Sol. O evento ocorreu no início de janeiro, proporcionando o maior brilho de Júpiter em 2024.

Durante todo o mês, Júpiter continua visível no céu noturno como um dos pontos mais brilhantes, dispensando o uso de telescópios ou binóculos.

Para melhor visualização dos fenômenos, recomenda-se buscar locais com pouca iluminação artificial e vista ampla do horizonte.

