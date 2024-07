Jennifer Lopez inspirou o Google Images? Entenda o envolvimento da cantora na criação da ferramenta

Nesta quarta-feira, 24, a atriz e cantora Jennifer Lopez celebra 55 anos. Além dos principais filmes e canções de sua carreira, os fãs recordaram um dos acontecimentos mais marcantes da vida da artista norte-americana, o momento em que ela inspirou a criação do Google Images.

Embora a ação tenha ocorrido sem a intenção direta da própria J-Lo, o surgimento da ferramenta de buscas por imagens ocorreu após a 42ª edição do Grammy Awards, em 23 de fevereiro de 2000.

Na época, a intérprete de "Love Don’t Cost A Thing" e "On The Floor" usou um deslumbrante vestido verde esvoaçante da grife italiana Versace. O modelito gerou um volume de buscas tão surpreendente que a Alphabet, proprietária do Google, decidiu criar um ambiente específico para buscas de imagens, algo que não existia até então.

Naquela edição do Grammy, J-Lo estava presente para anunciar o vencedor da categoria de Melhor Álbum de R&B ao lado de Sean Combs, seu namorado na época. Ela também foi indicada ao prêmio de Melhor Gravação de Dance com "Love Don’t Cost A Thing". No ano seguinte, ela concorreu na mesma categoria com "Let’s Get Loud". Esta foi a última vez em que foi indicada a um Grammy.

A história foi confirmada apenas em 2015, quando Eric Schmidt, então presidente do Google, escreveu um artigo para o Project Syndicate detalhando a origem do Google Imagens.

Jennifer Lopez na Semana de Moda de Milão, em setembro de 2019. Ela usou o mesmo vestido da Versace quando esteve no Grammy Awards de 2000 (Jacopo Raule/Getty Images)

Sucesso no mundo da moda

O icônico vestido também foi usado por Geri Halliwell, das Spice Girls, em janeiro de 2020, durante os NRJ Music Awards na França. A peça, com sua estampa tropical de folhas de palmeira e bambus, marcou um ponto de virada na carreira de Donatella Versace, que assumiu a maison após a morte de seu irmão Gianni Versace, consolidando ali seu primeiro grande sucesso.

Em setembro de 2019, Jennifer Lopez voltou a usar o famoso vestido durante o desfile da Versace na Semana de Moda de Milão. A peça original permanece em posse da cantora nova-iorquina.